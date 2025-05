El gobernador de California Gavin Newsom propone una pausa en la expansión de la cobertura de atención médica de inmigrantes

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha propuesto una pausa a la inscripción de inmigrantes más de bajos ingresos sin estatus legal para los beneficios de atención médica financiados por el estado en 2026 a medida que el estado enfrenta la incertidumbre económica.

Newsom describió su plan de gasto estatal de casi $ 332 mil millones el miércoles, revelando que California enfrenta un déficit presupuestario de $ 12 mil millones.

“California está bajo asalto”, dijo Newsom. “Tenemos un presidente que ha sido imprudente en términos de agredir a esos motores de crecimiento”.

El gobernador demócrata señaló que la congelación no significa que California se esté alejando de su apoyo a los inmigrantes.

“Ningún estado ha hecho más que el estado de California, ningún estado continuará haciendo más que el estado de California a largo plazo. Y ese es un punto de orgullo”, dijo Newsom.

La decisión, Los detalles de los cuales se revelaron antes de la presentación de revisión del presupuesto del miércolesestá impulsado por un precio más alto de lo esperado en el programa y la incertidumbre económica de las políticas arancelarias federales, dijo Newsom. También se produce cuando Newsom enfrenta sus últimos años en la oficina del gobernador, y las especulaciones continúan aumentando sobre sus futuras perspectivas políticas.

El impulso de California para ofrecer beneficios gratuitos de atención médica a todos los adultos de bajos ingresos, independientemente de su estado de inmigración, fue anunciado a fines de 2023. Newsom promocionó la expansión planificada como “un paso transformador para fortalecer el sistema de atención médica para todos los californianos”.

Sin embargo, el costo ha excedido la estimación inicial de $ 6.4 mil millones del estado en más de $ 2 mil millones.

Aún así, ya en marzo de este año, Newsom sugirió a los periodistas que no estaba considerando retroceder los beneficios para la salud para las personas de bajos ingresos que viven ilegalmente en el país, incluso con California lidiando con un déficit de Medicaid de $ 6.2 mil millones. También defendió repetidamente la expansión, diciendo que ahorra dinero al estado a largo plazo. El programa está financiado por el estado y no usa dólares federales.

Según el plan de Newsom, los adultos de bajos ingresos sin estatus legal ya no serán elegibles para solicitar Medi-Cal, el programa de Medicaid del estado, a partir de 2026. Aquellos que ya están inscritos no serán expulsados ​​de sus planes debido a la congelación de la inscripción, y los cambios no afectarán a los niños. La oficina de Newsom no dijo cuánto duraría la congelación.

A partir de 2027, los adultos con “estatus de inmigración insatisfactorio” en Medi-Cal, incluidos aquellos sin estatus legal y aquellos que tienen estatus legal pero no son elegibles para Medicaid financiado por el gobierno federal, también tendrán que pagar una prima mensual de $ 100. La oficina del gobernador dijo que está en línea con el costo promedio pagado por aquellos que están en planes de salud subsidiados a través del propio mercado de California. No hay prima para la mayoría de las personas actualmente en Medi-Cal.

“Creemos que las personas deberían tener algo de piel en el juego en relación con las contribuciones”, dijo Newsom.

En total, la oficina de Newsom estimó que los cambios ahorrarán al estado $ 5.4 mil millones para 2028-2029.

La expansión Medi-Cal, combinada con otros factores, como el aumento de los costos de farmacia y la mayor inscripción por parte de personas mayores, ha obligado a California a pedir prestado y autorizar nuevos fondos para conectar el agujero multimillonario a principios de este año. California brinda atención médica gratuita a más de un tercio de sus 39 millones de personas.

Las propuestas se adelantan a la presentación programada de Newsom sobre el presupuesto actualizado. La recuperación de los incendios forestales de Los Ángeles, las políticas arancelarias federales cambiantes y la costosa expansión de la atención médica están presionando el presupuesto estatal masivo de California. Los legisladores esperan un déficit multimillonario este año, y se proyectan más déficits durante varios años.

Newsom culpó a las políticas arancelarias del presidente Donald Trump para las débiles, estimando que las políticas le han costado al estado $ 16 mil millones en ingresos fiscales. California también se está preparando para los principales éxitos presupuestarios si los republicanos en el Congreso siguen un plan para reducir miles de millones de dólares en Medicaid y penalizar a los estados por brindar atención médica a los inmigrantes sin estatus legal.

Newsom ahora abre negociaciones presupuestarias con legisladores y no está claro cómo los demócratas que controlan la legislatura reaccionarán a su plan de congelar una nueva inscripción de Medi-Cal para algunos inmigrantes. Una propuesta de presupuesto final debe firmarse en junio. El presupuesto de California es, con mucho, el más grande entre los estados.

“Este será un presupuesto muy desafiante”, dijo Jesse Gabriel, quien preside el comité de presupuesto, antes de que se anunciaran las propuestas de Newsom. “Vamos a tener que tomar algunas decisiones difíciles”.

Las propuestas de presupuesto presentadas esta semana se basarán en algunos de los impactos de las políticas federales, pero quedan muchas incógnitas.

El gobernador ya dijo que planea escalar el gasto de referencia este año. Los analistas y economistas también advierten que California enfrentará mayores déficits en las decenas de miles de millones de dólares en los próximos años debido a la cautela económica y la volatilidad del mercado de valores provocado por la Guerra Arancelaria.

La noticia del presupuesto propuesto por primera vez en enero incluyó poco gastos nuevos. Pero permite al estado implementar completamente el primer programa de jardín de infantes de transición universal del país y aumentar el crédito fiscal de cine y televisión del estado a $ 750 millones anuales para recuperar los trabajos de Hollywood que han acudido a Nueva York y Georgia. Recientemente pidió a Trump que aprobara un crédito fiscal cinematográfico de $ 7.5 mil millones a nivel federal.

El año pasado, Newsom y la legislatura acordaron sumergirse en el fondo del día lluvioso del estado, recortar el gasto, incluido un recorte de casi el 10% para casi todos los departamentos estatales, y aumentar temporalmente los impuestos sobre algunas empresas para cerrar un déficit presupuestario estimado de $ 46.8 mil millones.