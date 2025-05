El Tribunal Supremo rechaza el límite de ‘momento de amenaza’ en trajes de fuerza excesivos

El caso comenzó una tarde de abril en 2016, cuando Ashtian Barnes, de 24 años, conducía por una carretera fuera de Houston en un automóvil que su novia había alquilado. Se dirigía a recoger a su hija de la guardería.

Aunque el Sr. Barnes no lo sabía, la matrícula del automóvil estaba vinculada a peajes no remunerados que habían sido incurridos por otro conductor. El oficial Roberto Felix Jr. de la oficina del agente del condado de Harris detuvo el automóvil en función de esos peajes no remunerados.

Cuando el Sr. Barnes no pudo localizar de inmediato su licencia y el registro del automóvil, el oficial le pidió que saliera del automóvil. En cambio, el Sr. Barnes comenzó a alejarse, con la puerta del auto aún abierta. El oficial Felix dibujó su arma, saltó al alféizar de la puerta del auto en movimiento y le disparó dos veces al Sr. Barnes, como se registró en metraje de la cámara de tablero.

La madre del Sr. Barnes, Janice Hughes Barnes, demandó, diciendo que el uso de la fuerza del oficial no era razonable, violando la Cuarta Enmienda.

Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito gobernó el año pasado A favor del oficial sobre lo que dijo, fue una pregunta limitada. “Solo podemos preguntarnos si el oficial Felix estaba en peligro” en el momento de la amenaza “que lo hizo usar la fuerza mortal contra Barnes”, escribió el juez Patrick E. Higginbotham.