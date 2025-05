Presidente sudafricano para visitar la Casa Blanca en medio de la controversia de reasentamiento de refugiados afrikaner

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, visitará la Casa Blanca la próxima semana, dijo su oficina el jueves, días después de la llegada a los Estados Unidos de la Primer grupo de sudafricanos blancoshabiendo recibido el estatus de refugiado bajo una nueva política de la administración de Trump.

La oficina de Ramaphosa dijo que la visita proporcionará una “plataforma para restablecer la relación estratégica entre los dos países”. El comunicado dijo que Rampahosa, quien es el actual presidente del G20, y el presidente Trump se reunirá el miércoles 21 de mayo.

La Casa Blanca aún no ha comentado sobre la reunión.

La visita se produce en medio de tensiones renovadas entre Ramaphosa y la Casa Blanca como 59 personas de la comunidad afrikaner de Sudáfrica Llegó a los Estados Unidos A principios de esta semana. El subsecretario de Estado de Estado, Christopher Landeau, dijo a su llegada a Washington que habían enfrentado “discriminación atroz” en Sudáfrica.

El portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, calificó a los Afrikaners como un “grupo vulnerable que enfrenta una discriminación racial injusta en Sudáfrica”.

Ramaphosa rechazó la caracterización del tratamiento de la administración Trump como “no cierto”, según Noticias de la BBC.

El martes, Ramaphosa llamó a los que se fueron a los Estados Unidos “cobarde”, diciendo: “Cuando huyes, eres un cobarde”.

¿Quiénes son los afrikaners?

Los afrikaners son sudafricanos blancos de ascendencia holandesa que han vivido en Sudáfrica durante cuatro siglos. Además del inglés, los afrikaners tienen su propio idioma, Afrikaans, que tiene sus raíces en holandés y es uno de los 12 idiomas oficiales de Sudáfrica.

En 1948, como Sudáfrica estaba en el proceso de ganar independencia de Gran Bretaña, la minoría blanca creó el sistema de apartheid, permitiendo que solo los sudafricanos blancos voten y gobiernen. Además de que se les negó el poder político, los sudafricanos negros también enfrentaron fuertes restricciones a poseer tierras y muchos fueron segregados por la fuerza en asentamientos.

Eso terminó en 1994, cuando a todos los sudafricanos se les permitió votar por primera vez, lo que llevó al fin del gobierno blanco minoritario. El Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela ganó la mayoría, y se convirtió en el primer presidente negro del país. El ANC ha estado en el poder desde 1994, pero los escándalos han perjudicado al partido en los últimos años y no ganó una mayoría en las elecciones de 2024, lo que obligó a Ramaphosa a formar un gobierno de coalición.

Treinta años después de que el apartheid terminara, los sudafricanos blancos en promedio todavía disfrutan de un nivel de vida más alto que los sudafricanos negros, con una investigación del Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica Mostrar solo el 1% de los sudafricanos blancos se consideran pobres, en comparación con el 64% de la población africana negra.

¿Por qué los afrikaners reclaman el estatus de refugiado?

En febrero, Ramaphosa firmó una nueva ley que permitió al estado aprovechar la tierra sin compensación, en situaciones clasificadas bajo la legislación como “justa y equitativa y en interés público”.

Aunque la redacción de la ley era vaga y no hizo referencia a los sudafricanos blancos, muchos creían que los estaba atacando ya que controlan la mayoría de las tierras del país. El gobierno de Sudáfrica ha negado fuertemente las confiscaciones de tierras o la discriminación motivada racialmente, diciendo que la ley se dirige a la tierra que no se usa o no sirve al interés público.

Algunos también han señalado los ataques a los agricultores sudafricanos en los últimos años. Secretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien conoció al primer grupo de afrikaners admitidos en el país, recientemente afirmó que enfrentaron “amenazas atroces y específicas”. Sin embargo, el gobierno sudafricano ha dicho que esos ataques fueron el resultado de problemas de delitos fronterizos y no estaban motivados racialmente.

Trump y el asesor Elon Musk, que es un nativo de sudafricano blanco, han afirmado que los ataques y la posible pérdida de tierras equivalen al “genocidio blanco”.

En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva para priorizar el reasentamiento de afrikaners bajo el programa de reasentamiento de refugiados. Trump fue congelado el acceso a ese programa para muchos otros grupos en su primer día en el cargo, aunque esa orden ejecutiva permitió que las exenciones se consideraran caso por caso.

Si bien los afrikaners representan solo la mitad de la población blanca de Sudáfrica, la orden ejecutiva de Trump que otorga el estatus de refugiado solo menciona a los afrikaners.

Según la Embajada de los Estados Unidos en Sudáfrica, las personas que cumplen con los siguientes requisitos pueden solicitar estadías de refugiados:

Debe ser de nacionalidad sudafricana; y

Debe ser de etnia afrikaner o ser miembro de una minoría racial en Sudáfrica; y

Debe poder articular una experiencia pasada de persecución o miedo a la persecución futura.

Caroline Linton Caroline Linton es editora general asociada en el equipo político para cbsnews.com. Anteriormente ha escrito para Daily Beast, Newsweek y Amnewyork.

Camilo Montoya-Galvez y Joe Walsh contribuyeron a este informe.