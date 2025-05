James Comey bajo investigación para publicar y eliminar – “86 47” en Instagram, dice Noem

El ex director del FBI, James Comey, provocó una protesta de la administración Trump después de que publicó brevemente una foto en Instagram que los funcionarios federales alegaron que era un llamado a la violencia contra el presidente Trump, un reclamo Comey retrocedió.

La imagen compartida por Comey, un enemigo de Trump desde hace mucho tiempo, mostró conchas marinas en arena arregladas para formar los números “86 47”, según las capturas de pantalla compartidas por los funcionarios de la administración de Trump.

No dejó en claro su significado, pero los funcionarios de la administración y algunos de sus partidarios interpretaron que los números se refieren al estado del Sr. Trump como el 47 ° Presidente y el término de la jerga “Ochenta y seis”, que tiene a menudo se ha utilizado para significar “expulsar” o “eliminar”.

Comey luego eliminó la imagen. En una publicación de Instagram de seguimiento el jueves por la noche, Comey escribió que él “publicó anteriormente una foto de algunos conchas que vi hoy en una caminata de playa, que supuse que eran un mensaje político. No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de ningún tipo, así que tomé el puesto”.

CBS News se ha comunicado con los abogados de Comey para hacer comentarios.

Noem dice que el post está bajo investigación

Secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem escribió en x que el problema está bajo investigación. Ella dijo que Comey “acaba de pedir el asesinato” del Sr. Trump, y agregó que su agencia y el Servicio Secreto están “investigando esta amenaza y responderá adecuadamente”.

Actual director del FBI Kash Patel dicho En una declaración separada de que, “somos conscientes del reciente tweet del ex director del FBI James Comey, dirigido al presidente Trump. Estamos en comunicación con el Servicio Secreto y el Director (Sean) Curran. La jurisdicción principal es con SS sobre estos asuntos y nosotros, el FBI, brindaremos todo el apoyo necesario”.

Un portavoz del Servicio Secreto le dijo a CBS News en un comunicado que “investiga enérgicamente cualquier cosa que pueda tomarse como una amenaza potencial contra nuestros protegidos. El ex director del FBI del FBI nos considera muy en serio. Más allá de eso, no comentamos sobre asuntos de inteligencia protectores”.

Jefe de Gabinete Adjunto de la Casa Blanca Taylor Budowich escribió En su propia publicación en las redes sociales, el mensaje de Comey “se puede interpretar claramente como” un éxito “en el presidente en funciones de los Estados Unidos”, y dijo que está “siendo tomado en serio”.

Comey y Trump han entrenado durante años. Comey se desempeñó como director del FBI desde 2013 hasta fue despedido por el Sr. Trump en 2017, durante el primer mandato de la Casa Blanca del presidente.

Que el disparo finalmente se puso en marcha Investigación del abogado especial de Robert Mueller en las acusaciones de que Rusia interfirió En las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016 y que la campaña de Trump coordinó con el Kremlin. Trump ha denunciado repetidamente esas acusaciones como un “engaño”.

Por su parte, Comey ha sido un crítico vocal del Sr. Trump desde su disparo, llamándolo “moralmente no apto” para ser presidente En una entrevista de 2018.

La Sr. Trump era el objetivo de dos intentos de asesinato durante su campaña presidencial el año pasado. Durante una manifestación del 13 de julio en Butler, Pensilvania, un hombre armado de 20 años abrió fuego contra Trump, pastoreándose la oreja con una bala. Un asistente de rally fue asesinado y dos más resultaron heridos.

El 14 de septiembre, un hombre fue arrestado Sobre las acusaciones, intentó asesinar a Trump en su campo de golf en West Palm Beach apuntando un rifle a través de los arbustos.

¿Qué significa “86 47”?

No está claro qué significó Comey con su publicación de Instagram, pero según el Diccionario Merriam-Webster“Ochenta y seis” significa “tirar” o “deshacerse de” algo.

Se origina en la jerga de mostrador de refrescos de la década de 1930, lo que significaba que un artículo estaba agotado, dice Merriam-Webster. El término también puede referirse a las personas: a “ochenta y seis”, un patrón de bares ebrios es patearlas o rechazar el servicio a ellos, dijo el diccionario.