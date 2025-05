Surge las grabaciones de la entrevista del Departamento de Justicia de Biden, destacando sus lapsos de memoria

Los fragmentos de una entrevista de 2023 que llevó al abogado especial del Departamento de Justicia Robert Hur para describir al ex presidente Joe Biden como un “hombre mayor con una mala memoria” fueron obtenidas y publicadas por Axios Friday, que muestra el tono de voz detallado de Biden y la dificultad para recordar fechas.

CBS News ha confirmado la coincidencia de audio la transcripción de la entrevista publicada por la Casa Blanca Biden en 2024.

En uno clip de cuatro minutosEl equipo de Hur, que estaba investigando el manejo de registros clasificados de Biden, le preguntó a Biden, sobre dónde mantuvo sus documentos poco después de dejar el cargo como vicepresidente. La respuesta de Biden está marcada por largas pausas, y su voz parece ronca a veces. Su discurso se detiene especialmente cuando describe el período alrededor de la muerte de su hijo Beau.

En el audio obtenido por el medio de comunicación Axios, también se puede escuchar a Biden luchando por recordar el año en que Beau murió o el año en que el presidente Trump fue elegido por primera vez. Se puede escuchar a los miembros de su personal corrigiéndolo o recordándole la fecha.

Un escrito Transcripción de la entrevista de cinco horas era Lanzado el año pasadopero partes del audio lanzadas el viernes Proporcione contexto sobre el comportamiento de Biden y los problemas de memoria en ciertos puntos de la sesión.

En respuesta al audio, la portavoz de Biden, Kelly Scully, dijo a CBS News en un comunicado: “Las transcripciones fueron publicadas por la administración Biden hace más de un año. El audio no hace nada más que confirmar lo que ya está público”.

La entrega verbal de Biden fue una parte clave del informe de Hur. El abogado especial escribió en febrero de 2024 Ese Biden sonaba como un “hombre mayor, bien intencionado y de ancianos con una mala memoria”. Hur dijo que es un miembro de la vista que los jurados pueden compartir, lo que dificulta la condenar a Biden de tener documentos sensibles a sabiendas en su casa y oficina. El informe de Hur señaló “limitaciones significativas” a la memoria de Biden, incluida su dificultad para recordar cuándo murió su hijo.

Hur recomendó contra acusar a Biden de un delito, aunque concluyó que Biden retuvo los documentos gubernamentales “deliberadamente”.

En ese momento, Biden y sus aliados reaccionaron furiosamente al informe de Hur, especialmente el “hombre mayor con una mala memoria” y el comentario sobre la muerte de Beau Biden.

“Incluso hay una referencia que no recuerdo cuándo murió mi hijo. ¿Cómo demonios se atreve a criar eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era ninguno de sus malditos asuntos”, dijo Biden el año pasado. “No necesito que nadie me diga cuando falleció”.

Abogado personal de Biden Bob Bauer llamado el informe Un “trabajo en mal estado” lleno de “comentarios totalmente inapropiados y peyorativos”. La oficina del abogado de la Casa Blanca de Biden preguntó El equipo de Hur para revisar el informe, llamando a sus referencias a la memoria de Biden “inflamatoria”.

El informe se publicó a medida que las preocupaciones giraban sobre la edad y la aptitud de Biden de 80 años de antigüedad para funcionar por otro mandato, aunque en ese momento, los funcionarios demócratas respaldaron públicamente a Biden y Hur golpeado. Los republicanos, mientras tanto, citaron el informe como evidencia de las habilidades cognitivas que se desvanecen de Biden y presionaron para que se publicara el audio de la entrevista.

Pero meses después, el debate difícil de Biden en junio contra el Sr. Trump, en el que luchó repetidamente para completar sus sentencias, reavivó las preocupaciones sobre su edad, lo que llevó a la retirada de Biden de la carrera presidencial en medio de la presión de su partido.

Las decisiones de Biden durante ese período han dibujado un nuevo escrutinio en las últimas semanas, ya que los libros que ofrecen vislumbres dentro de su campaña llegaron a los estantes. Algunos de los libros describir Las luchas de Biden con la edad, las maniobras de sus ayudantes para mantenerlo en la carrera y el abrupto cambio de Biden a la eventual nominada Kamala Harris semanas después del debate de Trump-Biden.

Biden tiene fuertemente negado Cualquier lapsos en su habilidad cognitiva, que le dice “la vista” la semana pasada “, no hay nada que sostener eso”.

