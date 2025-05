El ex secretario de defensa Robert Gates le dijo a la moderadora de “Face the Nation” Margaret Brennan que no está seguro de si puede juzgar las intenciones del presidente ruso Vladimir Putin en una reunión cara a cara. En la entrevista que se transmite el domingo, Gates dijo que cree que el presidente Trump está “teniendo la sensación” de que el presidente ruso Vladimir Putin “lo está aprovechando”.