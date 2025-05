Putin no tomará las paces con Ucrania sin restaurar el imperio, el ex secretario de defensa Gates dice

El presidente ruso, Vladimir Putin, cree que es su destino recrear el imperio ruso y no volverá a entrar en Ucraniael ex secretario de defensa Robert Gates dijo en una entrevista con “Face the Nation con Margaret Brennan”.

Gates dijo que los objetivos de Putin pueden no estar claros, incluso en reuniones individuales.

“No estoy seguro ni siquiera frente a que puedas juzgar la intención de Putin”, dijo Gates, quien se desempeñó como secretario de defensa bajo los presidentes George W. Bush y Barack Obama. “Mi propio punto de vista, habiendo tratado con él y haber pasado la mayor parte de mi vida trabajando en Rusia y la Unión Soviética, Putin siente que tiene un destino para recrear el imperio ruso. Y como mi antiguo mentor, Zbigniew Brzezinski dijo una vez, sin Ucrania, no puede haber un imperio ruso”.

Mientras hacía campaña para un regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump prometió un final rápido de la guerra que comenzó hace tres años cuando Rusia invadió Ucrania. Ahora, más de 100 días después del segundo mandato del Sr. Trump, las conversaciones para poner fin al conflicto han sido inconsistentes, con poca señal de que el fin de la lucha está a la vista.

“Creo que el presidente, se basa en lo que leo, tiene la sensación de que, como él lo expresó, que Putin lo está ‘golpeando’ y … Putin no ha renunciado a ninguno de sus objetivos originales en Ucrania”, dijo Gates, refiriéndose a una publicación en las redes sociales del 26 de abril.

En la publicación, el Sr. Trump escribió sobre Putin: “Tal vez no quiera detener la guerra”.

Gates dijo que Putin no ha mostrado la voluntad de hacer ninguna concesión importante.

“Insistirá en ocupar las cuatro provincias orientales de los Donbas, el reconocimiento perpetuo de la propiedad rusa de Crimea, un gobierno pro-ruso en Kiev y un ejército ucraniano que se parece mucho a una fuerza policial mejorada. Y sin membresía en la OTAN y probablemente no es miembro de la UE”, dijo Gates.

El presidente Trump dijo el viernes que se mudará para establecer conversaciones directas con Putin tan pronto como pueda. Las conversaciones con delegaciones ucranianas y rusas de nivel inferior tuvieron lugar el viernes en Estambul el viernes, pero hubo poco progreso concreto más allá de un acuerdo para un importante intercambio de prisioneros en los próximos días.

El conflicto en Ucrania se remonta a 2014, cuando las fuerzas rusas Crimea incautado Después de que las protestas en Ucrania condujeron a la expulsión del presidente pro-ruso del país, Viktor Yanukovych. Gates cree que Putin quiere que Ucrania haya existido antes de ese levantamiento.

“Él quiere que Ucrania, básicamente, sea un estado cliente de Rusia, y no veo lo que se necesitaría para que se aleje de cualquiera de esos objetivos en el futuro previsible”, dijo Gates. “Quiero decir, cuando miras a 900,000 soldados rusos que han sido asesinados o heridos, ha pagado un gran precio, la economía rusa, etc.”.

“No lo ha disuadido en lo más mínimo”, dijo Gates.