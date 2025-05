Rubio dice que la comunidad de inteligencia es incorrecta en la evaluación de Tren de Aragua: “Están equivocados”

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la comunidad de inteligencia es incorrecta en su evaluación de que una pandilla venezolana Tren de Aragua No es una fuerza de poder del gobierno de Nicolás Maduro, un argumento que ha servido como una justificación para la rápida deportación de la administración Trump de presuntos miembros de pandillas.

“Están equivocados”, dijo Rubio sobre la evaluación de la comunidad de inteligencia “sobre”Enfrentar a la nación con Margaret Brennan“

El Consejo Nacional de Inteligencia determinó en un informe que el gobierno venezolano no dirige a Tren de Aragua, que contradice las afirmaciones de la administración Trump utilizada para invocar la Ley de Enemigos Alien, lo que le da el poder de eliminar rápidamente a los migrantes que identifica como miembros de la pandilla. El memorando fue lanzado bajo la Ley de Libertad de Información después de una solicitud de la Fundación Freedom of the Press.

“Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que TDA opere, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperar con TDA y no dirige el movimiento de TDA y las operaciones en los Estados Unidos”, dice el informe.

La cuestión de si el gobierno de Maduro controla a Tren de Aragua está en el centro de un choque sobre la capacidad de la administración Trump para continuar deportando a los presuntos miembros de pandillas bajo la Ley de Enemigos Alien de 1798. En una proclamación de marzo, el presidente Trump, Trump invocado El acto, que solo había sido invocado tres veces anteriores en la historia de los Estados Unidos, tratando a presuntos miembros de pandillas como enemigos en tiempos de guerra del gobierno de los Estados Unidos. Trump había designado previamente a Tren de Aragua como una organización terrorista, junto con MS-13 y otras pandillas y carteles.

Poco después de que se firmara la proclamación de marzo, la administración utilizó la Ley de Enemigos Alien para eliminar a más de 200 hombres, en su mayoría venezolanos, a un prisión en El Salvador. Un Análisis por “60 minutos“Descubrió que el 75% de los venezolanos deportados no tenían antecedentes criminales.

Secretario de Estado Marco Rubio en “Enfrente de la nación con Margaret Brennan”. Noticias de CBS



El movimiento ha provocado enfrentamientos significativos Con los tribunales federales, ya que la administración ha seguido la rápida aprensión y eliminación de los ciudadanos venezolanos considerados enemigos alienígenas. El viernes, la Corte Suprema dijo que Continuar bloqueando La administración Trump de deportar a los hombres venezolanos detenidos en el norte de Texas mientras persiguen un desafío a sus mudanzas bajo la Ley de Enemigos Alien en tiempos de guerra, manteniendo una directiva de abril.

La semana pasada, el Director de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard despidió a los dos altos funcionarios que lideraron el Consejo Nacional de Inteligencia, Mike Collins, presidente interino del Consejo Nacional de Inteligencia, y su diputada, Maria Lagan-Riekhof, confirmó CBS News. NBC News informó Esos fueron los funcionarios que supervisaron el memorando de Tren de Aragua.

Rubio refutó el informe del Consejo Nacional de Inteligencia, mientras señalaba una evaluación del FBI con la que dijo que está de acuerdo. Él describió que Tren de Aragua no solo es exportado por el régimen venezolano “, sino que hay advertencias de que también es una organización terrorista que” ya ha sido operacionalizada “para atacar a un miembro de la oposición de otro país.

“El FBI está de acuerdo en que no solo se exporta a Tren de Aragua por el régimen venezolano, sino que, de hecho, si regresa y ves a un miembro de Tren de Aragua, toda la evidencia está ahí, y está creciendo todos los días, en realidad fue contratado para asesinar a un miembro de la oposición, creo, en Chile hace unos meses”, dijo Rubio.

Cuando se le preguntó si rechaza por completo los hallazgos de la comunidad de inteligencia, Rubio dijo que está de acuerdo “100%” con los hallazgos del FBI. El FBI es supervisado por el Departamento de Justicia de la Administración Trump.

Rubio dijo: “Esta es una pandilla de prisión que el gobierno venezolano ha alentado activamente a abandonar el país,” alegando que en algunos casos “han estado en cooperación”. Agregó que los presuntos miembros de Tren de Aragua que han sido devueltos a Venezuela han sido “recibidos como héroes” en el aeropuerto.

“No hay duda en nuestra mente, y en mi mente, y en la evaluación del FBI de que este es un grupo que usa el régimen en Venezuela, no solo para tratar de desestabilizar a los Estados Unidos, sino para proyectar el poder, como lo hicieron al asesinar a un miembro de la oposición en Chile”, dijo Rubio.