Las reacciones llegan después del diagnóstico de cáncer de próstata del ex presidente Biden

Los buenos deseos están llegando a ex presidente Joe Biden Después de que su oficina revelara el domingo que le habían diagnosticado una forma agresiva de próstata cáncer.

Biden fue diagnosticado con “cáncer de próstata, caracterizado por un puntaje de Gleason de 9 (Grupo de Grado 5) con metástasis hasta el hueso”, según el comunicado. Su oficina dijo que es una “forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo efectivo”.

El ex presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla en una conferencia organizada por los defensores, consejeros y representantes de los discapacitados (ACRD) el 15 de abril de 2025. / Getty Images



Los legisladores de ambos lados del pasillo respondieron a las noticias el domingo. Esto es lo que tuvieron que decir sobre Biden, 82:

Dijo el presidente Trump En una publicación social de la verdad, “Melania y yo nos entristece escuchar sobre el reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Extendemos nuestros más cálidos y mejores deseos a Jill y la familia, y deseamos a Joe una recuperación rápida y exitosa”.

Líder de la mayoría de la Cámara de Representantes Representante Steve Scalise dijo: “Rezando por el ex presidente Joe Biden mientras lucha contra el cáncer de próstata”.

El senador republicano Thom Tillis y la representante Marjorie Taylor Greene publicaron sobre el diagnóstico de Biden.

“Lamento ver esta noticia. El cáncer es realmente horrible. Mi padre falleció en 2021 con cáncer. Reza por Joe Biden y su familia”, escribió Greene, un republicano de Georgia y aliado firme del presidente Trump, en una publicación sobre incógnita.

Carolina del Norte Senador Tillis dijo que estaba rezando por la recuperación completa de Biden.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, dijo que su corazón estaba con el ex presidente y su familia.

“Un hombre de dignidad, fuerza y ​​compasión como su merece vivir una vida larga y hermosa. Enviar fuerza, curación y oraciones a su manera”. Newsom dijo.

Meghan McCaincuyo padre, el senador John McCain, murió después de un batalla contra el cáncerdescribió la enfermedad como “lo peor absoluto”.

“Es un infierno”, escribió en una publicación en las redes sociales. “Es increíblemente difícil para cualquier familia, en cualquier lugar que tenga que lidiar con eso. Deseando nada más que curación, oraciones, luz y fuerza para el presidente Biden y su familia. No creo que en tiempos como estos sean apropiados para la política”.

El ex presidente Barack Obama y el ex vicepresidente Kamala Harris aún no han respondido públicamente al diagnóstico de Biden. El vicepresidente JD Vance aún no ha emitido una declaración.

Otros que se comunicaron con el ex presidente incluyen al representante Pat Ryan, el representante Shontel Brown, el representante August Pfluger, el senador James Lankford, el representante Chuck Edwards, el representante Eric Swalwell, la representante Sarah Jacobs, el representante Greg Landsman, el representante Veronica Escobar, el representante Jasmine Crockett, el senador Peter Welch, Sen. Susan Collins y el senador y el senador.