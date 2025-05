Vivienda, nutrición en peligro a medida que Trump retira los servicios sociales de Medicaid

Durante su primera administración, los altos funcionarios de salud del presidente Trump le dieron permiso a Carolina del Norte para usar Dinero de Medicaid Para servicios sociales no cubiertos tradicionalmente por el seguro de salud. Fue un primer experimento en la nación canalizar el dinero de la atención médica en viviendas, nutrición y otros servicios sociales.

Algunos pacientes pobres y discapacitados de Medicaid se convirtieron en Elegible para beneficiosincluidos depósitos de seguridad y alquiler del primer mes para viviendas, viajes a citas médicas, rampas para sillas de ruedas e incluso recetas para frutas y verduras frescas.

Dichas iniciativas experimentales para mejorar la salud de los estadounidenses vulnerables al tiempo que ahorran contribuyentes en procedimientos médicos costosos y una costosa atención de la sala de emergencias están en auge a nivel nacional. Sin hogares o alimentos saludables, las personas corren el riesgo de enfermarse, quedarse sin hogar y experimentar aún más problemas para controlar afecciones crónicas como diabetes y enfermedades cardíacas.

Ex presidente Joe Biden estados alentados a ir a lo grande en nuevos beneficios, y la disponibilidad de servicios sociales explotó en los estados rojos y azules. Desde el lanzamiento de Carolina del Norte, Al menos otros 24 estados han seguido la expansión de los beneficios del servicio social cubiertos por Medicaid, el programa de atención médica para estadounidenses de bajos ingresos y discapacitados, un cambio nacional que está convirtiendo un sistema centrado en la atención de enfermedad en uno que prioriza la prevención. Y aunque Trump fue fundamental para la expansión, ahora está revertiendo el curso independientemente de si la evidencia muestra que funciona.

En el segundo mandato del Sr. Trump, su administración está arrojando a los estados participantes de California a Arkansas en desorden, argumentando que los servicios sociales no deben ser pagados por el seguro de salud del gobierno. Funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que otorgan el permiso de los Estados Unidos para experimentar, han rescindido su anterior directivaargumentando que la administración Biden fue demasiado lejos.

“Esta administración cree que la orientación de necesidades sociales relacionadas con la salud distrajo el programa de Medicaid de su misión principal: proporcionar excelentes resultados de salud para los estadounidenses vulnerables”, dijo la portavoz de CMS, Catherine Howden, en un comunicado.

“Esta decisión impide el drenaje de recursos de Medicaid para servicios potencialmente duplicados que ya proporcionan otros programas federales bien establecidos, incluidos aquellos que se han centrado históricamente en la inseguridad alimentaria y las viviendas asequibles”, agregó Howden, refiriéndose a cupones de alimentos y vales de vivienda de bajos ingresos proporcionados a través de otras agencias gubernamentales.

El Sr. Trump, sin embargo, también ha propuesto eliminar los fondos para los programas de vivienda y alimentos de bajos ingresos administrados por agencias, incluidos los departamentos de Vivienda y desarrollo urbano y Agricultura – Además de las propuestas republicanas para más amplios Recortes de Medicaid.

El retroceso ha llevado al caos y a la confusión en los estados que han ampliado sus programas de Medicaid, con los líderes liberales y conservadores preocupados de que el cambio voltee inversiones multimillonarias que ya están en marcha. Los problemas sociales como la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria pueden causar, o empeorar las condiciones de salud física y conductual, lo que lleva a un gasto de atención médica altibajal. La atención médica brindada en hospitales y clínicas, por ejemplo, representa solo aproximadamente el 15% de la salud general de una persona, mientras que un asombroso 85% está influenciado por factores sociales como el acceso a alimentos saludables y refugio para el sueño, dijo Anthony Iton, un experto en política en el experto en una política sobre Determinantes sociales de la salud.

Los expertos en atención médica advierten que la desinversión tendrá un precio.

“Simplemente conducirá a más muerte, más sufrimiento y mayores costos de atención médica”, dijo Margot Kushel, médico de atención primaria en San Francisco y un investigador líder sobre personas sin hogar y atención médica.

La administración Trump anunció en un Memo del 4 de marzo que estaba rescindiendo la orientación de la era de Biden expandiendo drásticamente los beneficios experimentales conocidos como necesidades sociales relacionadas con la salud. Se requieren exenciones federales para que los estados usen fondos de Medicaid para la mayoría de los servicios sociales no tradicionales fuera de hospitales y clínicas.

El mes pasado, la administración dijo a los estados que estos servicios, que también pueden incluir unidades de Internet y almacenamiento de alta velocidad, deberían no ser parte de Medicaid.

Las solicitudes de exención futuras que permitan a Medicaid proporcionar servicios sociales, una filosofía liberal, se considerarán “caso por caso”, dijo la administración. Más bien, ha señalado un cambio conservador para requerir que la mayoría de los beneficiarios de Medicaid demuestren que son Trabajar o tratar de encontrar trabajoque pone un estimado 36 millones Los estadounidenses en riesgo de perder su cobertura de salud.

“Lo que argumentan es que Medicaid se ha ampliado mucho más allá de la atención médica básica y debe reducirse para proporcionar solo una cobertura básica a los más necesarios”, dijo Mark Peterson, un experto en políticas de salud de UCLA. “Están haciendo el caso, que no es ampliamente compartido por especialistas en el campo de la atención médica, que no es el trabajo de los contribuyentes y Medicaid pagar todas estas cosas fuera del sistema tradicional de cuidado de salud”.

Aunque los estados no han recibido orientación formal para finalizar sus experimentos sociales, Peterson y otros investigadores de políticas de salud esperan que la administración no renove las exenciones, que generalmente se ejecutan en intervalos de cinco años. Peor aún, los expertos legales dicen que los programas en marcha podrían detenerse temprano.

Evidencia que respalda inversiones sociales por Medicaid sigue siendo naciente. Una expansión en Massachusetts que proporcionó beneficios alimentarios Visitas y hospitalizaciones de ER reducidospor ejemplo. Pero a menudo, Es una bolsa mixta.

California es yendo el más grandeinvirtiendo $ 12 mil millones en cinco años para proporcionar una gran cantidad de nuevos serviciosdesde la gestión intensiva de casos para ayudar a las personas con condiciones graves de salud conductual hasta Vivienda y asistencia alimentaria a través de un par de exenciones federales. Los beneficios más populares proporcionados por las aseguradoras de salud son aquellos que ayudan a las personas sin hogar en Medicaid colocándolos en apartamentos o asegurando camas en hogares de recuperación, cubriendo hasta $ 5,000 para depósitos de seguridad y evitando el desalojo.

Desde el Programa Calaim lanzado en 2022, solo ha servido una pequeña fracción del estado casi 15 millones Beneficiarios de Medicaid, con aproximadamente 577,000 referencias para beneficios. Sin embargo, ha mejorado e incluso salvado la vida de algunos de los que tienen la suerte de obtener ayuda, incluido Eric Jones, un residente de Los Ángeles de 65 años.

“Cuando obtuve diabetes, no sabía qué hacer y tuve dificultades para llegar a mis citas médicas”, dijo Jones, quien perdió su vivienda este año cuando su madre murió pero recibió servicios a través de su aseguradora de Medi-Cal, La Care. “Mi administrador de casos me llevó a mis citas y también me ayudó a entrar en un apartamento”.

California está considerando hacer que algunos de sus servicios sociales permanentes después de que las exenciones de Calaim expiren a fines de 2026. El gobernador Gavin Newsom La administración está agregando más servicios de vivienda, incluidos hasta seis meses de alquiler gratuito bajo una tercera exención aprobada por la administración Biden. Los funcionarios de Medi-Cal sostuvieron que la evidencia temprana muestra que Calaim ha llevado a una mejor coordinación de atención y menos visitas de hospital y ER.

“Estamos totalmente comprometidos” dijo Susan PhilipDirector Adjunto del Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado, que administra el programa. “Hemos invertido mucho”.

En esta foto de 2022, Frances de Los Santos de Victorville, California, abre una comida médicamente personalizada entregada a su hogar como parte de una iniciativa estatal de Medicaid para mejorar la salud de los pacientes más enfermos del programa. La administración Trump ahora argumenta que los servicios sociales, incluida la vivienda y la nutrición, no deben ser pagados por el seguro de salud del gobierno. Heidi de Marco/KFF Health News



Las aseguradoras de salud, que brindan cobertura de Medicaid y reciben mayores fondos para cubrir estos beneficios adicionales, dicen que están preocupados de que la administración Trump finalice o reduzca los programas. “Si hacemos las cosas de la misma manera, solo vamos a generar los mismos viejos resultados: las personas que se enferman y los costos de atención médica continúan aumentando”, dijo Charles Bacchi, presidente y CEO de la Asociación de Planes de Salud de California, que representa a las aseguradoras.

Los líderes de la industria dicen que la expansión ya está cambiando vidas.

“Creemos de todo corazón que la vivienda es salud, la comida es la salud, por lo que ver que estos programas desaparecen sería devastador”, dijo Kelly Bruno-Nelson, directora ejecutiva de Medi-Cal para Caloptima Health, un proveedor de seguro de salud en el Condado de Orange.

Oregon es también proporcionando pacientes con medicamentos de bajos ingresos con una variedad de nuevos serviciosincluidas comidas saludables entregadas en el hogar y asistencia de pago de alquiler. Residentes incluso puede calificar para aire acondicionado, calentadores, filtros de aire, generadores de energía y mini refrigeradores. Los funcionarios estatales de Medicaid dicen que siguen comprometidos a proporcionar los beneficios, pero preocuparse por los recortes federales.

“El cambio climático y la inestabilidad de la vivienda son grandes indicadores de mala salud”, dijo Josh Balloch, vicepresidente de políticas de salud y comunicaciones de AllCare Health, una aseguradora de Medicaid en Oregon. “Esperamos demostrar al gobierno federal que este es un buen retorno de su inversión”.

Pero incluso cuando la administración Trump reduce las exenciones, está reteniendo la discreción proporcionar servicios sociales en Medicaid, solo a menor escala. Los partidarios dicen que es justo analizar dónde trazar la línea sobre el gasto de los contribuyentes, argumentando que no siempre hay una conexión de salud directa.

“Estamos viendo que estas cosas aumentan, con el alquiler gratuito, y estamos viendo que algunos estados pagan Internet gratis, pagando muebles”, dijo Kody Kinsley, quien anteriormente se desempeñó como el mejor funcionario de salud de Carolina del Norte. “Sabemos que hay evidencia de alimentos y viviendas, pero con todos estos nuevos beneficios, debemos observar de cerca la evidencia y el vínculo con lo que realmente impulsa la salud”.

Los actuales funcionarios de Carolina del Norte dicen que están seguros de que los nuevos servicios sociales que Medicaid brinda en su estado ha resultado en una mejor salud y un mayor gasto general en atención costosa y aguda. Los destinatarios de Medicaid incluso pueden usar el programa para comprar productos frescos de la granja.

Si bien es demasiado pronto para saber si estos experimentos han sido efectivos en otras partes de los Estados Unidos, la evidencia temprana en Carolina del Norte es prometedora: el estado había salvado $ 1,020 por participante Un año después de su experimento, operando en su mayoría condados rurales, reduciendo los viajes y hospitalizaciones de la sala de emergencias.

Los funcionarios estatales de salud también promocionaron los beneficios económicos de impulsar negocios a granjas familiares, contratistas de mejoras para el hogar y organizaciones comunitarias que brindan viviendas y servicios sociales.

“Doy la bienvenida al desafío de demostrar la efectividad de nuestros programas. Está haciendo personas más saludables y presupuestos más saludables”, dijo Jay Ludlam, subsecretario del programa Medicaid de Carolina del Norte. “Las granjas familiares que estaban al borde del colapso después del huracán Helene ahora se benefician de un ingreso estable mientras también sirven a su comunidad”.

KFF Health News es una sala de redacción nacional que produce un periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales en Kff – La fuente independiente para la investigación de políticas de salud, las encuestas y el periodismo.