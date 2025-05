La Corte Suprema deja que Trump levantara las protecciones de deportación para venezolanos

La Corte Suprema permitió el lunes que la administración Trump, por ahora, elimine las protecciones de casi 350,000 inmigrantes venezolanos a los que se les había permitido permanecer en los Estados Unidos sin riesgo de deportación bajo un programa conocido como estado protegido temporal.

La breve orden del tribunal no fue firmada y no dio razones, lo cual es típico cuando los jueces dicen sobre las solicitudes de emergencia. No se enumeró ningún recuento de votos, aunque el juez Ketanji Brown Jackson señaló que negaría la solicitud de la administración.

Los jueces anunciaron que permitirían a la administración Trump poner fin a las protecciones en espera de la apelación del caso, lo que podría permitir que la administración avance con deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que preservarían la capacidad de los inmigrantes individuales para presentar algunos desafíos legales si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo o eliminarlos del país.

El tribunal ha sido inundado de solicitudes derivadas de la bomba del presidente Trump de las órdenes ejecutivas, muchas de ellas que buscan detener o limitar las decisiones del tribunal de primera instancia que bloquean la agenda agresiva de la administración, especialmente en la inmigración.