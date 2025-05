Trump firma “Take It Down Act”, Proyecto de ley de porno de venganza respaldado por Melania Trump

Washington – El presidente Trump firmó el lunes un proyecto de ley bipartidista que lo convierte en un delito federal para publicar imágenes sexualmente explícitas reales y falsas en línea de personas sin su consentimiento.

El proyecto de ley, conocido como el “Take It Down Act“Fue respaldada por la primera dama Melania Trump, quien hizo una rara aparición pública en marzo en el Capitolio de los Estados Unidos para abogar por la aprobación del proyecto de ley en la Cámara. El proyecto de ley despejó la cámara inferior el mes pasado Después de que el Senado aprobó la medida en febrero.

“Esta será la primera ley federal en combatir la distribución de imágenes explícitas, publicadas sin el consentimiento de los sujetos”, dijo Trump durante un evento de firma de leyes en la Casa Blanca. “No toleraremos la explotación sexual en línea”.

La ley requiere que las compañías de redes sociales y otros sitios web eliminen imágenes y videos, incluidos los defectos generados por la inteligencia artificial, dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud de una víctima. Aquellos condenados por distribuir intencionalmente imágenes explícitas sin el consentimiento de un sujeto enfrentan el tiempo de prisión.

“Es desgarrador presenciar a los adolescentes jóvenes, especialmente las niñas, lidiando con los abrumadores desafíos planteados por el contenido en línea malicioso como las falsificaciones profundas”, dijo la primera dama en marzo. “Este ambiente tóxico puede ser severamente dañino”.

La Primera Dama asistió a la firma del proyecto de ley del lunes, calificando la ley como una “victoria nacional que ayudará a los padres y las familias a proteger a los niños de la explotación en línea”. Ella agradeció al grupo bipartidista de legisladores que trabajaron en la legislación “por reunirse para priorizar a las personas sobre la política”.

“La inteligencia artificial y las redes sociales son los dulces digitales para la próxima generación: dulce, adictiva y diseñada para tener un impacto en el desarrollo cognitivo de nuestros hijos”, dijo, y agregó que “estas nuevas tecnologías pueden ser armadas, dar forma a las creencias y, lamentablemente, afectar las emociones e incluso ser muertos”.

Después de que Trump firmó el proyecto de ley, se lo entregó a su esposa para que también firmara.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, así como Tiktok y Snapchat han dicho que apoyan la legislación.

Los grupos de derechos digitales, sin embargo, han advertido que la legislación tal como se escribe podría conducir a la supresión del discurso legal, incluida la pornografía legítima, y ​​no contiene protecciones contra las solicitudes de derribo de mala fe.