La orden de la Corte Suprema – The New York Times

(Lista de pedidos: 605 EE. UU.) 24A1059 Lunes 19 de mayo de 2025 En el caso pendiente Noem, Sec., DHS, et al. V. Nat. TPS Alliance, et al. Se otorga la solicitud de estadía presentada al juez Kagan y por su referida al tribunal. La orden del 31 de marzo de 2025 ingresada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Caso No. 3: 25-CV-1766, se mantiene en espera de la disposición de la apelación en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito y la disposición de una petición de un escrito de Certiorari, si dicha escritura es solicitada a tiempo. Si se niega certiorari, esta estancia terminará automáticamente. En caso de que se otorgue certiorari, la estancia terminará al enviar la sentencia de este tribunal. Esta orden es sin perjuicio de cualquier desafío al Aviso de Vacatur del 325 de febrero del Secretario Noem, en la medida en que pretende invalidar EADS, Formularios I-797, avisos de acción y Formularios I-94 emitidos con fechas de vencimiento del 2 de octubre de 2026. 8 USC §1254a (d) (3). El juez Jackson negaría la solicitud. Ver