Trump no obligará a Medicaid a cubrir los GLP-1 por obesidad. Algunos estados lo están haciendo de todos modos.

Charleston, SC – Cuando Page Campbell’s Doctor le recomendó que intentara un medicamento recetado inyectable llamado WEGOVY TO perder peso Antes de programar una cirugía bariátrica, ella estuvo de acuerdo.

“He luchado con mi peso durante tanto tiempo”, dijo Campbell, de 40 años, una madre soltera de dos. “No me opongo a probar nada”.

A principios de abril, aproximadamente cuatro semanas después de que ella comenzó a tomar Wogovy, Campbell dijo que no había experimentado ningún efecto secundario, como náuseas o irritación intestinal. Pero no usa una escala en casa, por lo que dijo que no sabía si había perdido algún peso desde su cita médica más reciente a principios de este año, cuando pesaba 314 libras. Aún así, estaba segura de lograr la pérdida de peso.

“Va a funcionar porque estoy trabajando en el trabajo. Estoy cambiando mis hábitos alimenticios. Estoy haciendo ejercicio”, dijo Campbell, gerente de envío de una tienda de Michaels. “No voy a adivinarme a mí mismo”.

Page Campbell, de Charleston, Carolina del Sur, se sometió a una cirugía de pérdida de peso en abril. Campbell también inyecta un medicamento recetado GLP-1 semanalmente para el tratamiento de la obesidad, además de priorizar la ingesta de proteínas y el movimiento físico. Andrew J. Whitaker para KFF Health News



Wegovy pertenece a una clase costosa de medicamentos llamado GLP-1 (abreviatura de agonistas de péptido-1 similar a un glucagón) que han alterado el tratamiento de la obesidad en los últimos años, ofreciendo esperanza a los pacientes que han intentado y no han perdido peso en innumerables otras maneras.

Campbell obtuvo acceso a la decisión de Wogovy a través de la decisión de Carolina del Sur a fines de 2024 de cubrir estos medicamentos para bajar de peso. Pero los medicamentos permanecen fuera del alcance de millones de pacientes en todo el país que podrían beneficiarse de ellos, porque muchas aseguradoras de salud públicas y privadas han considerado que las drogas son demasiado caras.

A Informe publicado en noviembre Por KFF, una organización sin fines de lucro de información de salud que incluye KFF Health News, encontró que solo 13 estados cubrían los GLP-1 para el tratamiento de la obesidad para los beneficiarios de Medicaid a partir de agosto de 2024. Carolina del Sur se convirtió en el 14 de noviembre.

Liz Williams, uno de los autores del informe y una gerente senior de políticas para el programa sobre Medicaid y los sin seguro en KFF, dijo que no estaba al tanto de ningún otro programa estatal de Medicaid que se uniera a la lista desde entonces. Mirando hacia el futuro, los estados restantes pueden ser reacios a agregar un beneficio de drogas nuevo y costoso mientras se preparan para posibles recortes federales provenientes del Congreso, dijo.

“A medida que el debate presupuestario, federalmente, se está desarrollando, eso puede afectar cómo están pensando los estados en esto”, dijo Williams.

El gobierno federal tampoco ayudará pronto. Medicare cubre los GLP-1 para tratar la diabetes y algunas otras afecciones de salud, incluida la apnea obstructiva del sueño y la enfermedad cardiovascular, pero no la obesidad. A principios de abril, el La administración Trump anunció No finalizará una regla propuesta por la administración Biden que habría permitido que aproximadamente 7,4 millones de personas cubiertas por Medicare y Medicaid accedan a GLP-1 para la pérdida de peso. Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos está listo para forzar versiones menos costosas y compuestas de estas drogas fuera del mercado.

Y la barrera de entrada sigue siendo alta, incluso para los pacientes de Medicaid en esos pocos estados que han acordado cubrir los medicamentos sin un mandato federal.

Caso en cuestión: en Carolina del Sur, donde más de un tercio de todos los adultos, y casi la mitad de la población afroamericana, califican como obesas, la Agencia Estatal de Medicaid estima que solo 1.300 beneficiarios cumplirán con los estrictos requisitos previos para la cobertura de GLP-1.

Según uno de esos requisitos, los beneficiarios de Medicaid que desean acceder a estos medicamentos para perder peso deben dar fe de “aumentar la actividad de ejercicio”, dijo Jeff Leieritz, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur.

Campbell, a quien está asegurado por Medicaid, recibió cobertura para Wegovy en función de su índice de masa corporal. Primero, sin embargo, se le pidió que presentara seis meses de documentación, lo que demuestra que había intentado y no pudo perder peso después de recibir asesoramiento nutricional y realizar una dieta de 1,200 calorías de calorías, Kenneth Mitchell, uno de los médicos de Campbell y el director médico de cirugía bariátrica y medicina de obesidad en Roper St. Francis Healthcare.

La receta de Campbell fue aprobada durante seis meses, dijo Mitchell. Cuando esa autorización expira, Campbell y su equipo de atención médica deberán presentar más documentación, incluida la prueba de que ha perdido al menos el 5% de su peso corporal y se ha mantenido al día con el asesoramiento nutricional.

“No es solo, ‘envía una receta y la cubren’. Es bastante arduo “, dijo Mitchell. “No mucha gente va a hacer esto”.

Mitchell dijo que la decisión de Carolina del Sur de Medicaid de cubrir estas drogas fue recibida con emoción entre los que trabajan en su especialidad médica. Pero no se sorprendió de que el estado anticipe que relativamente pocas personas accederán a este beneficio anualmente, ya que el proceso de aprobación es muy riguroso y el costo alto. “El problema es que los medicamentos son tan caros”, dijo Mitchell.

Novo Nordisk, que fabrica Wegovy, anunció en marzo que estaba reduciendo el precio mensual del medicamento de $ 650 a $ 499 para los clientes que pagan efectivo. El precio que los planes de seguro de salud y los beneficiarios pagan por estos medicamentos varían, pero algunos GLP-1 cuestan más de $ 1,000 por paciente por mes, dijo Mitchell, y muchas personas deberán llevarlos por el resto de sus vidas para mantener la pérdida de peso.

“Ese es un precio tremendo que alguien tiene que pagar la factura”, dijo Mitchell.

Esa es la razón por la que la Junta de Síndicos del Plan de Salud del Estado de Carolina del Norte votó el año pasado para Cobertura final de GLP-1 Para los empleados estatales, después de la Oficina del Tesorero de Carolina del Norte, Dale Folwell, estimó en 2023 que se proyectó que las drogas le costarían al Plan de Salud del Estado $ 1 mil millones en los próximos seis años. La decisión llegó solo unos meses después de un Agencia separada de Carolina del Norte anunciada Comenzaría a cubrir estos medicamentos para los beneficiarios de Medicaid. Carolina del Norte Medicaid ha estimado que gastará $ 16 millones al año en GLP-1.

Carolina del Sur Medicaid, que asegura menos de la mitad del número de personas inscritas en Carolina del Norte Medicaid, anticipa gastar menos. Leieritz estimó que los GLP-1 y el asesoramiento de nutrición ofrecido a los beneficiarios de Medicaid en Carolina del Sur costarán $ 10 millones al año. La financiación estatal cubrirá $ 3.3 millones del gasto; El resto se pagará al igualar los fondos de Medicaid del gobierno federal.

En una entrevista reciente, el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., no descartó la posibilidad de que Medicare y Medicaid pudieran cubrir los GLP-1 para el tratamiento de la obesidad en el futuro a medida que los costos disminuyen.

Son “drogas extraordinarias” y “vamos a reducir el costo”, Kennedy le dijo a CBS News a principios de abril. Dijo que le gustaría que los GLP-1 finalmente estuvieran disponibles para los pacientes de Medicare y Medicaid que buscan tratamiento de obesidad después de haber intentado otras formas de perder peso. “Ese es el marco que ahora estamos debatiendo”.

Mientras tanto, los expertos en salud pública han aplaudido la decisión de Carolina del Sur de Medicaid de cubrir los GLP-1. Sin embargo, el nuevo beneficio no ayudará a la gran mayoría de los 1,5 millones de adultos en Carolina del Sur que se clasifican como obesos, según datos publicados por el Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur.

“Todavía tenemos algo de trabajo por hacer”, reconoció Brannon Traxler, director médico del Departamento de Salud Pública.

Pero el nuevo “Plan de acción para una alimentación saludable y una vida activa” del estado, escrita por una coalición de grupos en Carolina del Sur, incluido el Departamento de Salud Pública, no menciona los GLP-1 o el papel que podrían desempeñar para reducir las tasas de obesidad en el estado.

El plan de acción, suscrito por una subvención federal de $ 1.5 millones, no está destinada a presentar un enfoque general para reducir la obesidad en Carolina del Sur, dijo Traxler. En cambio, promueve la actividad física en las escuelas, la nutrición y la expansión de los senderos para caminar al aire libre, entre otras estrategias. Un plan de obesidad más integral podría abordar los beneficios de la intervención quirúrgica y los GLP-1, pero los que también tienen riesgos, gastos y efectos secundarios, dijo Traxler.

“Ciertamente, creo que existe la necesidad de unirlo todo”, dijo.

Campbell, por mi parte, está adoptando el enfoque integral. Además de inyectar a Wogovy una vez por semana, dijo, está priorizando la ingesta de proteínas y moviendo su cuerpo. También se sometió a una cirugía de pérdida de peso a fines de abril.

“La pérdida de peso es mi mayor objetivo”, dijo Campbell, quien expresó su aprecio por la cobertura de Medicaid de WeGovy. “Es una cosa más que me ayudará a llegar a mi objetivo”.

KFF Health News es una sala de redacción nacional que produce un periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales en Kff – La fuente independiente para la investigación de políticas de salud, las encuestas y el periodismo.