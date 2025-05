Us Put Pan a los migrantes asiáticos en el vuelo de deportación a Sudán del Sur, alegan los abogados

Los abogados de inmigración dijeron el martes a un juez federal que recibieron información que indica que el gobierno de los Estados Unidos puede haber puesto a los migrantes de países como Myanmar y Vietnam en un vuelo de deportación a Sudán del Sur, una nación de África Oriental. plagado de conflictos e inestabilidad política.

En una presentación de emergencia Para el Tribunal de Distrito Federal en Massachusetts, los abogados dijeron que el vuelo de deportación reportado a Sudán del Sur violaría directamente un fallo emitido por el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Brian Murphy, que prohibía a la administración Trump de deportar a los migrantes a terceros países sin proporcionarles ciertos derechos de debido proceso.

Los abogados dijeron que cualquier migrante deportado a Sudán del Sur “enfrenta una fuerte probabilidad de daños irreparables”, citando informes que documentan violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos y conflictos en el país africano sin litoral, la nación más joven del mundo.

Poco después de su independencia en 2011, Sudán del Sur soportó una sangrienta guerra civil, y recientemente surgieron temores de un nuevo conflicto. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene Un aviso de viaje de nivel 4 Para Sudán del Sur, advirtiendo a los estadounidenses que no viajen allí debido a “crimen, secuestro y conflicto armado”.

La moción de emergencia le pidió a Murphy que prohibiera las deportaciones de los deportados del tercer país a Sudán del Sur, y que ordenara el regreso de los deportados allí, si las mudanzas ya habían ocurrido.

El gobierno de los Estados Unidos no ha confirmado públicamente un acuerdo para deportar a los migrantes que no son de Sudán del Sur a ese país. Los representantes del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La administración Trump ha estado aumentando una campaña diplomática agresiva Convencer a las naciones de todo el mundo a aceptar migrantes que no son sus propios ciudadanos, acercándose a naciones remotas como Libia y Ruanda para llevar a los deportados de tercer país. Ya ha deportado a los migrantes africanos y asiáticos a Costa Rica y Panamá, y Deportados venezolanos a El Salvador.

A principios de este mes, CBS News y otros puntos de venta reportado La administración había hecho planes para enviar migrantes a Libia, pero ese vuelo nunca se materializó una vez que surgieron esos informes.

En abril, Murphy, el juez federal en Massachusetts, prohibió al gobierno a deportar a los migrantes a terceros países, a menos que primero les proporcionara a ellos y a sus abogados notar sobre el destino y la oportunidad de disputar su deportación.

En su presentación el martes, el grupo de abogados de inmigración dijo que el gobierno parecía haber violado esa orden en el caso de dos migrantes de Myanmar y Vietnam.

Los correos electrónicos presentados por los abogados muestran que un abogado del hombre de Myanmar recibió un aviso el lunes que indica que a su cliente le habían dicho que sería deportado a Sudáfrica. El abogado recibió otro correo electrónico, lo que indica que su cliente realmente enfrentaba la deportación a Sudán del Sur, según muestran los correos electrónicos.

El martes por la mañana, otro abogado que ayudó al hombre de Myanmar envió un correo electrónico al Centro de Detención de Inmigración en Los Fresnos, Texas, donde estaba detenido, preguntando por su paradero. Le dijeron que su cliente había sido deportado por la mañana. Cuando preguntó dónde, recibió un correo electrónico diciendo: “Sudán del Sur”.

Los abogados dijeron que también recibieron un correo electrónico de una mujer que dijo que creía que su esposo, un hombre de Vietnam, había sido deportado a Sudán del Sur, junto con otros detenidos migrantes en el centro de detención de Los Fresnos.