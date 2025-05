El Partido Republicano del Senado se preparó para revocar los estándares de emisiones de automóviles de California, un movimiento que los demócratas llaman “la opción nuclear”

El Senado votará esta semana sobre revocar tres exenciones de emisiones de vehículos en California, en un movimiento controvertido que el parlamentario de la cámara dice que los legisladores republicanos pueden no tener derecho a hacer.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó la votación planificada “la opción nuclear”.

Las tres exenciones que el Senado está buscando revocar los estándares de emisiones de vehículos más estrictos que las regulaciones federales. Dos exenciones se relacionan con la reducción de las emisiones de tubo de escape de vehículos medianos y pesados, así como limitar la contaminación del smog de camiones.

Lo último es lo que con frecuencia se llama “EV Mandate” de California, una regla que tiene como objetivo eliminar los automóviles con gasolina de gas y requiere que todas las ventas de vehículos nuevos en California sean cero emisiones para 2035. La regla de eliminar los vehículos con alimentación de gas entran en vigencia en 2026.

A California se le otorgó la capacidad de promulgar estándares de emisiones de vehículos más estrictos que el gobierno federal en virtud de la Ley de Aire Limpio en un proceso que implica recibir una exención de la Agencia de Protección Ambiental si las regulaciones cumplen con ciertas requisitos. Las tres exenciones en cuestión fueron aprobadas por la EPA de la administración Biden en 2024.

Los republicanos argumentan que la Ley de Revisión del Congreso brinda al Congreso la capacidad de revocar las reglas aprobadas por las agencias federales, incluidas las exenciones, por un voto mayoritario simple, pero los perros guardianes del gobierno no partidistas no están de acuerdo. El Oficina de Responsabilidad del Gobierno y el parlamentario del Senado descubrió que la Ley de Revisión del Congreso no podía usarse para votar por las exenciones de California porque las exenciones no son lo mismo que las reglas, Según los demócratas del Senado.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, quien apoya la revocación de las exenciones, dijo en los comentarios el martes en el piso del Senado que “la EPA ha presentado las exenciones al Congreso como reglas, lo cual es todo lo que el Congreso ha necesitado para decidir considerar algo bajo la Ley de Revisión del Congreso”.

Pero los demócratas dicen que tal voto es ilegal, y argumentan anular al parlamentario y sin pasar por el filibustero establece un precedente peligroso.

“Si invocan esta opción nuclear ahora, deberían esperar que un futuro gobierno democrático tenga que revisar décadas de asentamientos corporativos miserables, acuerdos de enjuiciamiento diferidos y decisiones fiscales que fueron demasiado favorables para las multinacionales y las personas ultra ricas”, dijo el miembro de la clasificación del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, un demócrata de Oregon, en una declaración.

El Junta de recursos del aire de Californiaun organismo estatal que diseñó las regulaciones de emisiones del vehículo y solicitó las exenciones, medidas y establece los estándares de contaminación en California para cumplir con la Ley de Aire Limpio. Afirma que el estado ha solicitado más de 100 exenciones que han resultado en que los vehículos son un 99% más limpios en términos de contaminación, en comparación con los vehículos de 1970. La junta dice que nunca han revocado una exención en los 50 años que ha tenido la capacidad de promulgarlos.

“La ley es que la Ley de Aire Limpio dice que California puede establecer sus propios estándares si son más estrictos, más protectores ambientalmente que el estándar del Gobierno Federal”, dijo Mary Nichols, quien fue la presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California de 1975-1982 y luego de 2007-2020. Nichols le dijo a CBS News que si el Congreso usa la revisión del Congreso para revocar las exenciones, el estado de California demandará al gobierno federal.

Fiscal General del Estado de California Rob Bonta le dijo a Politico En marzo, su oficina está preparada para una pelea legal y dijo: “No creemos que sea un uso apropiado de la Ley de Revisión del Congreso, y estamos preparados para defendernos si está armado injustamente”.

Se espera que votar por las exenciones de California afecte a las ciudades y estados de todo el país, como 16 estados adicionales y el distrito de Columbia ha adoptado el vehículo de California estándares.

Los republicanos han criticado firmemente las reglas de emisiones de California, especialmente la destinada a conducir la industria automotriz hacia vehículos eléctricos.

La senadora Shelley Moore Capito, un republicano de Virginia Occidental que preside el Comité de Obras Ambientales y Públicas del Senado, dijo esta semana que las reglas equivalen a “obligar a ciertos estados y ciertos consumidores a comprar un vehículo que no quieran o que no puedan encontrar”.

La industria automotriz ha estado presionando para que los republicanos revocen las exenciones de California. La Asociación de Mercado de Equipos de Especialidad representa la industria del mercado de accesorios automotrices, donde un tercio de sus negocios dependen de los motores de combustión interna y ven las exenciones y la expansión de los vehículos eléctricos como una amenaza para los negocios.

“La muerte de la exención de California dará vida a más de 330,000 empleos estadounidenses y conserva más de $ 100 mil millones de impacto económico para la economía de la nación”, dijo la asociación en un comunicado.

Pero los grupos ambientalistas están alarmados por el uso sin precedentes de la Ley de Revisión del Congreso para revocar las exenciones. El Fondo de Defensa Ambiental dijo en un comunicado que un voto del Congreso socavaría la capacidad de California para abordar la contaminación.

“El uso de la CRA en las exenciones de preferencia de la EPA podría crear un precedente para barrer las anulificaciones del Congreso de otras acciones ejecutivas que están fuera del alcance de la CRA, desde decisiones sobre la elegibilidad de los estadounidenses para la seguridad social, hasta exenciones de los beneficios de salud estatales de Medicaid o los veteranos, hasta acciones relacionadas con proyectos de infraestructura energética”, dijo el grupo.