Entends de la Corte Suprema en disputa sobre el esfuerzo de crear la primera escuela autónoma religiosa

WASHINGTON – Una Corte Suprema dividida uniformemente confirmó el jueves una decisión de la corte inferior que invalidó un contrato aprobado por la Junta Escolar Estatal de Oklahoma que estableció la primera escuela autónoma religiosa de la nación, bloqueando el esfuerzo en un caso vigilado que representaba una prueba para la separación de la iglesia y el estado.

El Tribunal Superior se dividió 4-4, lo que deja en su lugar la decisión de la Corte Suprema de Oklahoma. La jueza Amy Coney Barrett no participó en el caso. El Tribunal Superior emitió una decisión única y sin firmar que indicaba “la sentencia es afirmada por un tribunal igualmente dividido”.

Argumentado a fines de abril, la lucha legal podría haber abierto la puerta a dólares públicos que fluyen directamente a las escuelas religiosas. Pero siguiendo los argumentos, parecía que el resultado del caso Dispararía en el Presidente del Tribunal Supremo John Roberts, quien se centró en el nivel de participación estatal en su programa de la escuela autónoma. Es probable que la cuestión de si a las instituciones religiosas se les debe participar en los sistemas de escuelas charter estatales aterrizará ante la Corte Suprema nuevamente en un caso que pueda involucrar a los nueve jueces.

La batalla legal sobre el intento de crear St. Isidore de la Escuela Católica Virtual de Sevilla en Oklahoma se produjo inmediatamente después de un trío de fallos recientes en los que la Corte Suprema se puso del lado de familias e instituciones religiosas que desafían programas financiados por el estado por excluir a los beneficiarios religiosos que violan la cláusula de ejercicio libre de la Primera Enmienda.

En 2017, el Tribunal Superior dictaminó que Missouri violó el Centro de Aprendizaje Infantil de la Iglesia Luterana de Trinity de Trinity Ejercicio cuando negó otorgar fondos para resurgir su patio de recreo. Luego, en 2020, la Corte Suprema dijo que Montana no podía excluir a las escuelas religiosas de un programa que proporciona créditos fiscales a las personas que donan a becas para estudiantes de la escuela privada. Más recientemente, en 2022, dijo la Corte Suprema Maine no puede limitar Un programa de asistencia de matrícula para las escuelas no sectarias.

Una decisión a favor de la escuela, St. Isidore de la Escuela Católica Virtual de Sevilla, podría haber llevado a la primera escuela autónoma religiosa del país. El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, un republicano que argumentó en contra del establecimiento de la escuela, había advertido que una decisión que permite que su contrato se mantenga en las leyes en al menos 45 estados y el Distrito de Columbia, así como en el Programa Federal de Escuelas Chárter, todas las cuales requieren que las escuelas charter no sean no insectarias.

Oklahoma ha ofrecido escuelas autónomas dentro de su sistema de educación pública desde 1999 y, como al menos otros 44 estados y el programa federal de escuelas autónomas, requiere que las instituciones no sean “no sectarias en sus programas, políticas de admisión, prácticas de empleo y todas las demás operaciones”. El estado tiene al menos 30 escuelas charter que atienden a más de 50,000 estudiantes, y recibieron $ 314 millones del estado y $ 69 millones en fondos federales en el año escolar 2022 a 2023, según un Informe 2023 Del Departamento de Educación del Estado de Oklahoma.

En enero de 2023, la Arquidiócesis de la Ciudad de Oklahoma y la Diócesis de Tulsa formaron el San Isidoro de Sevilla Virtual Charter School Inc. con el fin de establecer y operar a St. Isidore como una escuela católica, según los registros judiciales. Esa mayo, St. Isidore solicitó a la Junta de la Escuela Estatal de Oklahoma en todo el estado para establecerlo como una escuela autónoma virtual que “abarca completamente las enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica” e “incorpora completamente estas [teachings] en cada aspecto de la escuela “.

La escuela estimó la inscripción inicial de 500 estudiantes y se proyectó que recibiría aproximadamente $ 2.7 millones en fondos estatales para su primer año de operación, De acuerdo con los documentos judiciales.

Antes de una votación por parte de la Junta, Drummond prevenido contra la aprobación de la solicitud de St. Isidore, y dijo un análisis anterior De su predecesor que apoya a la escuela podría “utilizado como base para las escuelas religiosas financiadas por los contribuyentes, que es exactamente lo que [St. Isidore] busca convertirse “.

Aún así, la junta escolar charter votó 3-2 para aprobar la solicitud de St. Isidore, y en octubre de 2023, la escuela y la escuela ingresaron en un contrato que estableció St. Isidore como una escuela autónoma.

Ese mes, Drummond demandó a la junta directamente en la Corte Suprema de Oklahoma y le pidió que rescindiera el contrato de la carta y declarara ilegal el establecimiento de St. Isidore como una escuela autónoma.

El Fiscal General prevaleció ante el tribunal más alto del estado, que dictaminó que debido a que St. Isidore es una escuela autónoma pública, violó el requisito del estado de que esas entidades no sean religiosas, así como la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda, en parte porque “permitiría el gasto estatal en apoyo directo del currículo religioso y las actividades dentro de St. Isidore”.

La Junta Escolar Chárter de Oklahoma y St. Isidore apelaron el fallo del Tribunal Estatal ante la Corte Suprema, y ​​dijo en enero que revisaría esa decisión.

