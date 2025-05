Disparo de los empleados de la embajada israelí Shakes Washington

Estaba caminando y un chico salió y [it] Parecía un arma, no podía decir qué era, pero lo escuché después, los disparos. Y le disparó a esta joven pareja. Simplemente corrió. Fue … fue terrible. Antes del tiroteo, se observó que el sospechoso caminaba de un lado a otro fuera del museo. Se acercó a un grupo de cuatro personas, produjo una pistola y abrió fuego, golpeando a ambos fallecidos. Después del tiroteo, el sospechoso ingresó al museo y fue detenido por la seguridad del evento. Palestina gratis, libre. Palestina gratis, libre. La pareja que fue asesinada esta noche en nombre de “Free Palestine”, es una pareja joven a punto de comprometerse. El joven compró un anillo esta semana con la intención de proponerle a su novia la próxima semana en Jerusalén. En los últimos meses me ha preocupado que algo como esto suceda. Hay una línea directa que conecta la incitación antisemita y antiisraelí con este asesinato. Esta incitación también lo realiza líderes y funcionarios de muchos países y organizaciones internacionales, especialmente de Europa.