Lea el informe completo de ‘Make America Healy Again’

Actividad y calidad general de la dieta para aislar el impacto del consumo de UPF en el riesgo de mortalidad. A medida que ha aumentado el consumo de UPF, los niños descuidan cada vez más los alimentos integrales esenciales para su salud. 141 142 Aproximadamente el 50% de los niños de 2 a 18 años omite la fruta discreta por completo en un día determinado. 143 La investigación muestra constantemente que los micronutrientes clave como el calcio, el hierro, el potasio y la vitamina D, que se encuentran en las frutas y verduras, son esenciales para el funcionamiento fisiológico de los niños.1 144 145 146 La investigación también vincula constantemente las dietas centradas en alimentos integrales con tasas más bajas de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, ascensores y enfermedades mentales. 147 148 Esto no es sorprendente. La dieta y el estilo de vida influyen significativamente en la expresión génica y la biología celular, en última instancia, determinan nuestros resultados de salud. 149 150 Por ejemplo: • Las verduras de hoja de hoja suministro magnesio y folato crítico para la producción de energía y otros beneficios.151 El salmón ofrece ácidos grasos omega-3 que ayudan a reducir el riesgo cardiovascular y apoyan la salud del cerebro. 152 153 • Las legumbres ofrecen fibra y almidón resistente que ayudan a nutrir las bacterias intestinales beneficiosas. 154 155 141 Guthrie, JF y Lin, B.-H. (2024). Peeling Open Tendencias de consumo de frutas de EE. UU. (Informe de investigación económica No. 341). Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investigación Económica. https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=110658. 142 Kim, SA, Moore, LV, Galuska, D., Wright, AP, Harris, D., Grummer-Strawn, LM, Merlo, CL, Nihiser, AJ y Rhodes, DG (2014, 8 de agosto). Signos vitales: ingesta de frutas y vegetales entre los estados de niños y unidades, 2003-2010. Mmwr. Informe semanal de morbilidad y mortalidad, 63 (31), 671–676. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6331a3.htm. 143 Hoy, MK, Clemens, JC y Moshfegh, AJ (2021, junio). Ingesta de fruta por parte de niños y adolescentes: lo que comemos en América, Nhanes 2017-2018 (FSRG Data Data Brief No. 38) [Data brief]. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk588714/. 144 Panzeri, C., Pecoraro, L., Dianin, A., Sboarina, A., Arnone, OC, Piacentini, G. y Pietrobelli, A. (2024). Deficiencias potenciales de micronutrientes en los primeros 1000 días de vida: el pediatra del lado de los más débiles. Informes de obesidad actuales, 13 (2), 338–351. 145 Rivera, JA, Hotz, C., González-Cossío, T., Neufeld, L. y García-Guerra, A. (2003). El efecto de las deficiencias de micronutrientes en el crecimiento del niño: una revisión de los resultados de los ensayos de suplementos basados ​​en la comunidad. The Journal of Nutrition, 133 (11), 4010s-4020s. https://doi.org/10.1093/jn/133.11.4010s. 146 Soliman, A., de Sanctis, V. y Elalaily, R. (2014). Nutrición y desarrollo puberal. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 18 (Supl. 1), S39 – S47. https://doi.org/10.4103/2230-8210.145073. 147 Sofi, F., Césari, F., Abbate, R., Gensini, GF y Casini, A. (2008) Adherencia a la dieta mediterránea y el estado de salud: metanálisis. BMJ 337, A1344. 148 O’Neil, A., Quirk, SE, Housden, S., Brennan, SL, Williams, LJ, Pasco, JA, … y Jacka, FN (2014). Relación entre la dieta y la salud mental en niños y adolescentes: una revisión sistemática. American Journal of Public Health, 104 (10), E31-E42. 149 Landecker, H. (2011). Alimentos como exposición: epigenética nutricional y el nuevo metabolismo. Biosocietías, 6 (2), 167 150 Mierziak, J., Kostyn, K., Boba, A., Czemplik, M., Kulma, A. y Wojtasik, W. (2021). Influencia de los componentes de la dieta bioactiva en la regulación de la expresión génica. Nutrientes, 13 (11), 3673. 151 Duthie, SJ Folato y Cáncer: cómo el daño del ADN, la reparación y el impacto de la metilación en la carcinogénesis del colon. (2021) J. Hereder. Metab. Dis. 34, 101–109 (2011); Liu, D. et al. El aumento de la provisión de MG biodisponible a través de las verduras podría reducir significativamente la creciente carga económica y de salud causada por la desnutrición de MG. Foods 10, 2513. 152 Tsoupras, A., Brummell, C., Kealy, C., Vitkaitis, K., Redfern, S. y Zabetakis, I. (2022). Propiedades cardioprotectores y beneficios para la salud de las bioactivas de lípidos de los peces; Los efectos del procesamiento térmico. Marine Drugs, 20 (3), 187. 153 Innes, JK y Calder (2020), PC Marine Omega-3 (N-3) Ácidos grasos para la salud cardiovascular: una actualización para 2020. Int. J. Mol. Sci. 21, 1362. 154 Chen, Z., Liang, N., Zhang, H., Li, H., Guo, J., Zhang, Y., Chen, Y., Wang, Y. y Shi, N. (2024). El almidón resistente y el microbioma intestinal: explorar interacciones beneficiosas e impactos en la dieta. Food Chemistry: X, 21, 101118. 155 Kadyan, S., Deka, G., Mudi, Sr, Bhardwaj, N., Singh, V. y Yadav, D. (2022). Potencial prebiótico de los frijoles y pulsos dietéticos y su almidón resistente para la salud intestinal y metabólica asociada a envejecimiento. Nutrients, 14 (9), 1726. Https://doi.org/10.3390/nu14091726. El presidente Make America HealthY Again comisionan nuevamente la Casa Blanca Washington 25 25