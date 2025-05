El representante de Nueva York, Andrew Garbarino

La Cámara aprobó el presidente Trump factura de política internaapodado el único gran acto de factura, por solo un voto En las primeras horas de la mañana del jueves después de una sesión de toda la noche.

La votación fue tan cercana en parte porque el representante Andrew Garbarino, un republicano de Nueva York que habría votado para apoyarlo, estaba dormido en ese momento, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

“Andrew Garbarino no llegó a tiempo. Se quedó dormido en la espalda. No es broma, lo sé. Voy a estrangularlo, pero luego, él es mi querido amigo”, dijo Johnson, un republicano de Louisiana, en una conferencia de prensa.

Garbarino, que representa el segundo distrito de Nueva York en Long Island, no negó estar dormido.

“Estoy orgulloso de haber sido la voz principal en Long Island durante las negociaciones sobre este proyecto de ley clave de reconciliación. Luché para levantar el límite de la sal y asegurar que las familias de Long Island, que sean holidas, las familias de Long Island ve los beneficios de esta importante legislación. Estaba a unos momentos de la casa de la Cámara de Representantes, para votar ‘sí’, cuando la votación fue cerrada. Mientras estoy frustrado de que la votación de Long, me haya frustrado, me haya cerrado antes de que me haya ido a la votación de Long. en una declaración.

Como parte del proyecto de ley, el límite de deducciones federales por impuestos estatales y locales, o sal, se elevaría de $ 10,000 a $ 40,000 por hogar por ingresos de hasta $ 500,000. El problema era una parte clave de las negociaciones, con republicanos de estado azul como Garbarino presionando una caminata a la gorra, que se implementó durante el primer mandato del Sr. Trump.

El representante republicano David Schweikert de Arizona tampoco votó sobre el proyecto de ley. Johnson dijo que “iba a votar y deslizó su tarjeta justo en el último minuto”.

La medida aprobó la Cámara en una votación de 215-214. Cada demócrata se opuso, mientras que dos republicanos votaron no y un tercero votó presente.

“Fue realmente 217, ¿de acuerdo?” Johnson bromeó después de la votación, citando a Schweikert y Garbarino.

Johnson elogió a Garbarino En las redes sociales el juevesdiciendo que “desempeñó un papel esencial en las negociaciones … y es una razón principal por la que pudimos asegurar el acuerdo que nos permitió aprobar nuestra legislación en forma de nación esta mañana. Andrew es muy considerado por mí y todos nuestros miembros como uno de los más confiables, confiables y talentosos colegas en la Cámara, y si no fue por sus contribuciones únicas y los esfuerzos tímidos, simplemente no habríamos logrado lo que hemos logrado en este congreso”.

La medida ahora se dirige al Senado, donde su destino no está claro ya que algunos republicanos han expresado escepticismo.

