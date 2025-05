Por qué el ejército se siente seguro para reanudar el uso de carruajes funerarios tirados por caballos en el cementerio nacional de Arlington

Arlington, Virginia – Los soldados de la vieja guardia del ejército de los EE. UU. Están asumiendo ejercicios intensivos mientras se preparan para reanudar el próximo mes su deber sagrado y solemne de Usando cajones tirados por caballoso carruajes, para los miembros del servicio que descansan en el cementerio nacional de Arlington.

Estos funerales tirados de caballos fueron suspendidos por el ejército en mayo de 2023 después de la muerte de dos de los caballos en un período de 96 horas en febrero de 2022, lo que provocó una investigación del ejército.

Como CBS News informó anteriormente, otros caballos que tiraban de los caiston también sufrían lesiones dolorosas de músculo y tendones. En ese momento, el ejército dijo que 27 caballos de Arlington estaban enviado a múltiples instalaciones de rehabilitacióny los caballos fueron reemplazados por oídos.

Los caballos estaban actuando hasta ocho funerales al día, en todo el clima, y ​​tirando de vagones que pesaban más de una tonelada.

La mayoría de esos caballos están retirados ahora, reemplazados por docenas de nuevos.

Pero los comandantes del ejército sabían que necesitaban ayuda profesional para traer de vuelta los cajones. Entonces, llamaron al ecuestre David O’Connor, un medallista de oro olímpico con la Federación Ecuestre de los Estados Unidos.

“El general dominante llega allí y él dice: ‘Ok, me gustaría que todos ustedes se dan cuenta de que no sabemos de qué estamos hablando'”, contó O’Connor a CBS News. “Pensé que era la mejor línea de inauguración que he escuchado. Esa humildad me sorprendió: ‘Estamos en serios problemas. Tenemos que realmente mirar todo esto'”.

Según el teniente coronel Jason Crawford, un veterinario y el nuevo comandante del destacamento de Caisson, gran parte del tema se centró en la educación.

“Una vez que trajimos a los expertos adecuados, creo que todos comienzan a tener el momento AHA”, dijo Crawford. “Como, no sabíamos que los caballos estaban trabajando demasiado”.

A partir de junio, dos escuadrones de 11 caballos realizarán dos servicios al día para un total de aproximadamente 10 funerales por semana. Antes de la pausa, algunos de los caballos trabajaban 45 días seguidos cuando se suponía que debían descansar dos semanas después de 14 días de trabajo.

Y no es solo el bienestar de los animales el foco, sino el equipo. El viejo Caisson pesaba alrededor de 2.600 libras. El nuevo es más de 1,000 libras más ligero.

También ha habido una amplia capacitación para el personal de la unidad. Sargento del personal. Isaac Melton, un líder de escuadrón, le dijo a CBS News que no creció montando caballos, y dice que la primera vez que entró en contacto con uno fue cuando comenzó a entrenar hace 15 meses. Él dice que el entrenamiento ha promediado aproximadamente “de ocho a 10 horas al día”.

Melton dice que la “perfección” pasará por su mente el primer día del regreso del programa.

Sargento Daimien Copeland fue parte del programa antes de ser suspendido.



“Algo dentro de tu pecho, te sientas: estás orgulloso, estás nervioso, estás emocionado”, dijo Copeland sobre sus sentimientos de reanudar los cajones tirados por caballos. “Sabes, te honra poder ser el que dice: ‘Estoy ayudando a traer esto de vuelta al cementerio a esos miembros del servicio y sus familias'”.

Charlie d’Agata Charlie D’Agata es el corresponsal de seguridad nacional senior de CBS News. Anteriormente fue un corresponsal extranjero senior y ha pasado más de dos décadas cubriendo noticias internacionales para CBS.

Eleanor Watson contribuyó a este informe.