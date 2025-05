Trump flota trayendo a Fannie Mae y Freddie Mac Public. Esto es lo que podría significar para los compradores de viviendas e inversores.

Presidente Trump dijo esta semana Puede llevar a Fannie Mae y Freddie Mac Public, descendiendo 17 años de control federal sobre dos partes centrales del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, una medida que fue vitoreada por el aliado de Trump y señaló al inversionista de Wall Street, Bill Ackman.

Terminar la conservación de Fannie y Freddie, que garantiza billones de dólares en hipotecas, sería complicada, y los críticos dicen que es arriesgado. A plan para hacerlo en el primer mandato del Sr. Trump no llegó a pasar. Pero el presidente dice que decidirá “en el futuro cercano” si intentarlo nuevamente, señalando el retorno de las empresas a la rentabilidad desde su adquisición del gobierno de 2008.

“A Fannie Mae y Freddie Mac están muy bien, desechando mucho dinero en efectivo, y el tiempo parece ser correcto”, escribió Trump en Truth Social el miércoles por la noche, lo que provocó una manifestación de dos dígitos en las acciones al día siguiente de Fannie y Freddie, que intercambian en lugar de una gran bolsa de valores.

La idea de llevar a los dos empresas patrocinadas por el gobierno pública ha obtenido cierto apoyo durante años, y los defensores argumentan que Fannie y Freddie podrían funcionar mejor si se libera del control federal. Lanzar Fannie y Freddie también podrían beneficiar a algunos inversores que han comprado acciones en las empresas a lo largo de los años, apostando por un eventual spin -off federal de los gigantes hipotecarios.

Uno de los más grandes, y más vocales, es Ackman, cuyo fondo de cobertura Pershing Square Capital Management invirtió en Fannie y Freddie hace más de una década. La firma es el mayor titular privado de Fannie, con poco más de 115 millones de acciones de acuerdo con los datos de S&P Capital IQ, por un valor de más de $ 1.2 mil millones al precio del viernes. Ackman dijo en una llamada de ganancias el jueves que Pershing Square posee alrededor de 220 millones de acciones en Fannie y Freddie combinadas.

Otros titulares importantes de las dos empresas incluyen Capital Research and Management Company, que tiene la mayor participación conocida en Freddie ($ 350 millones) y la segunda participación más grande en Fannie (más de $ 1 mil millones), según S&P Capital IQ. Paulson & Co., fundada por el multimillonario John Paulson, también invirtió en Fannie y Freddie en un momento, el Wall Street Journal reportado en 2021, aunque el tamaño de su participación actual no está claro.

Desde que Trump fue reelegido el año pasado, Ackman ha en público empujado en X para poner fin a la conservación federal de Fannie y Freddie, calificándolo de un buen negocio para los contribuyentes que podrían generar hasta $ 300 mil millones para el gobierno. En enero, Pershing Square organizó un presentación Llamado “El arte del acuerdo” que hizo el caso con más detalle.

“A Trump le gustan los grandes ofertas y este sería el mayor negocio de la historia. Estoy seguro de que lo hará”, Ackman escribió en x en diciembre.

Cuando Trump anunció el miércoles que está “considerando muy seriamente” a la idea, Ackman respondió en x con un emoji pulgar hacia arriba. En la llamada de ganancias del jueves, dijo Ackman “,”[W]Es extremadamente alentado por el anuncio del presidente “. Ackman también dijo el jueves que la firma no estaba al tanto de los planes de la administración Trump para liberar a Fannie y Freddie de la conservación.

Famoso por su afilado Estrategia de inversión activista y apuestas de la era pandémicaAckman ha hecho olas en los últimos meses por sus puntos de vista políticos. Él respaldado Sr. Trump en 2024 y tiene Tomado objetivo en el liderazgo de la Universidad de Harvard por su manejo de las protestas de la Guerra de Israel-Hamas.

Los escépticos de liberar a Fannie y Freddie, como la senadora demócrata Elizabeth Warren, han retrasado la idea, advirtiendo que podría beneficiar a los inversores a riesgo de interrumpir el mercado hipotecario.

“[The president] No ha venido al Congreso con ningún tipo de plan para Fannie Mae y Freddie Mac, y lo último que necesitamos es privatizarlos de una manera que recompensa a Wall Street mientras aumenta los precios de la vivienda para las personas que ya luchan por comprar viviendas “, Warren, un legislador de Massachusetts y los principales demócratas en el comité bancario del Senado, dijo a CBS News en una declaración.

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo en un comunicado: “La administración Trump está comprometida a fortalecer la Agencia Federal de Finanzas de Vivienda (FHFA) para avanzar en la misión del presidente de restaurar el sueño de la propiedad de la vivienda para todos los estadounidenses. Cualquier acción en consideración se evaluará cuidadosamente de manera segura y sólida para cumplir con la agenda histórica del presidente”.

La Pershing Square de Ackman declinó hacer comentarios a CBS News. FHFA, que supervisa a Fannie Mae y Freddie Mac, no respondió a una solicitud de comentarios.

¿Qué son Fannie Mae y Freddie Mac, y por qué podrían ser privatizados?

El gobierno creó a Fannie Mae y Freddie Mac, o, más formalmente, la Asociación Nacional de Hipotecas Federales y la Corporación Federal de Hipotecas de Préstamos Interiores, en el siglo XX, con Fannie Mae que se remonta a la Gran Depresión. Básicamente, compran hipotecas de prestamistas como bancos y las unen en valores garantizados respaldados por hipotecas que pueden venderse a todo tipo de inversores, un espacio conocido como el mercado de hipotecas secundarias.

El objetivo de este trabajo es traer más dinero al sistema de préstamos residenciales de la nación, lo que facilita a las familias promedio comprar una casa. Fannie Mae se describe a sí mismo como “la columna vertebral de la hipoteca de tasa fija de 30 años”.

Durante décadas, Fannie y Freddie fueron empresas que cotizaban en bolsa, aunque muchos observadores creían que operaban con una “garantía implícita” de que el gobierno intervendría si alguna compañía se tambaleaba.

Pero después de que una crisis hipotecaria provocó la recesión de 2008, la administración Bush rescató a Fannie y Freddie y los puso bajo una conservación federal para salvarlos del colapso. Desde entonces, el FHFA ha controlado efectivamente a las dos empresas. Ese arreglo no era necesariamente Se supone que es permanente, pero ha durado más de una década, con las dos compañías Hacer miles de millones en pagos al gobierno.

Un impulso para que el gobierno finalice su conservación de Fannie y Freddie se ha estado gestando durante años. Algunos críticos ven a las empresas como injustamente dominante en la industria hipotecaria y creen que ocupar un rol que debe ser interpretado por el sector privado. Otros partidarios de la privatización como Ackman argumentan que podría proporcionar un ganancia inesperada a los contribuyentesen parte porque, en un remanente de la crisis financiera, el gobierno tiene derecho a comprar casi el 80% de las acciones de ambas empresas.

Los opositores de la privatización lo argumentan podría empujar hacia arriba tasas hipotecariasespecialmente si Fannie y Freddie son ya no visto como lo respalda el gobierno. Sin embargo, la forma en que se desarrolla eso podría depender de cómo el gobierno decida poner fin a la conservación y si aún ofrece algún tipo de garantía. Calificaciones Fitch de agencia de crédito dicho Seguiría calificando la deuda de Fannie y Freddie de manera similar a la deuda del gobierno de los EE. UU. Si las empresas mantienen un respaldo federal, pero si no, serían calificados por separado, y podrían deslizarse si su dominio del mercado se reduce.

El riesgo de mayores costos hipotecarios podría ser un obstáculo importante en una era de tasas de interés elevadas. Secretario del Tesoro Scott Bessent le dijo a Bloomberg a principios de este año“Cualquier cosa que se haga en torno a un lanzamiento seguro y sólido [of Fannie and Freddie] va a depender del efecto de las tasas hipotecarias a largo plazo “.

En parte, por esa razón, Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, dijo en una nota el viernes que la firma espera que la administración Trump haga cambios en Fannie y Freddie a un ritmo “más lento y más deliberado” de lo que ha avanzado en otros temas, como tarifas.

“Los aranceles pueden haber afectado el mercado de valores, pero no resultaron en aumentos de precios inmediatos en Walmart o Dollar General. Por el contrario, el precio de las hipotecas responderá a cada resumen y desarrollo de liberación”, escribió Seiberg. “Eso hace que el costo político sea más inmediato y le da al presidente menos espacio para alterar las posiciones como lo ha hecho en el comercio”.

En su primer mandato, el departamento de tesorería del Sr. Trump Propuesta para terminar con la conservación de Fannie y Freddie. Si bien la primera administración de Trump finalmente no dio este paso, hizo algunos cambios a cómo operan las dos instituciones.

La Plaza Pershing de Ackman llamó a la liberación de Fannie y Freddie el “negocio inacabado de la Primera Administración Trump” en su presentación de enero. La firma presentó una posible hoja de ruta para convertir a Fannie y Freddie en empresas independientes que cotizan en bolsa: sugirió celebrar las ofertas públicas iniciales para 2026 para Fannie y 2027 para Freddie, y luego permitir que el gobierno federal venda sus apuestas durante cinco años.

Pero no está claro cómo, o si, la administración Trump puede seguir la idea. En su audiencia de confirmación del Senado a principios de este año, el director de la FHFA, William Pulte, dijo que creía que cualquier fin del control del gobierno de Fannie y Freddie debía ser “extremadamente reflexivo”.

“Si bien su conservaduría no debe ser indefinida, cualquier salida de la conservación debe planificarse cuidadosamente para garantizar la seguridad y la solidez del mercado inmobiliario sin presión al alza sobre las tasas hipotecarias”, dijo Pulte.

