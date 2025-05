Trump elogia a West Point Cadets, toma crédito por el poder militar de los EE. UU. En la dirección de comienzo

West Point, NY – El presidente Trump usó su primer discurso de comienzo militar desde que regresó al cargo para felicitar a los cadetes en West Point por sus logros y tomar crédito por el poder militar de los Estados Unidos.

“Te convertirás en oficiales en el ejército más grande y poderoso que el mundo haya conocido”, dijo el Sr. Presidente, “y lo sé porque reconstruí el ejército y reconstruí a los militares, y lo reconstruimos como si nadie lo hubiera reconstruido antes”.

Usando un sombrero rojo “Make America Great Again”, el presidente republicano también detalló el cambio en la política exterior e intervención militar de los Estados Unidos, algo que previamente abordó durante su viaje a Medio Oriente a principios de este mes.

El presidente Trump y el superintendente de la Academia Militar de los Estados Unidos, el teniente general Steven Gilland, escuchan el himno nacional antes de que Trump entregue el discurso de inicio en la ceremonia de graduación de 2025 en West Point el 24 de mayo de 2025. Charly Triballeau/AFP a través de Getty Images



“Durante al menos dos décadas, los líderes políticos de ambos partidos han arrastrado a nuestros militares a misiones”, dijo Trump. “Nunca fue destinado a ser. No estaba destinado a ser. La gente decía: ‘¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos desperdiciando nuestro tiempo, dinero y almas?’ En algunos casos, enviaron a nuestros guerreros a las cruzadas de construcción de la nación a las naciones que

La última vez que el presidente pronunció un discurso en la Academia Militar de los Estados Unidos se produjo en medio de un cálculo nacional después del asesinato policial de George Floyd en 2020. En ese discurso, Trump centró su discurso en agradecer a la Guardia Nacional por “garantizar la paz, la seguridad y el estado de derecho constitucional en nuestras calles”. Instó a la clase a nunca olvidar a los soldados que lucharon para “extinguir el mal de la esclavitud”.

Nueve graduados en 2020 escribieron una carta a los administradores que pidieron que la capacitación contra el racismo fuera parte del plan de estudios en West Point, diciendo que la institución no estaba produciendo líderes equipados para dirigir diversas organizaciones.

Cinco años después, West Point está cumpliendo con la orden ejecutiva de la segunda administración Trump que prohíbe la diversidad, la equidad y la inclusión, o dei, programas en el ejército. En febrero, la Academia Militar de los Estados Unidos disolvió una docena de clubes de cadetes formados en torno a la raza y el género, incluido el Club del Foro Asiático-Pacífico, el Club de la Sociedad Nacional de Ingenieros Negros y el Club de la Sociedad de Ingenieros Mujeres.

La orden prohíbe la raza o la preferencia basada en el sexo en cualquier parte del ejército de los EE. UU. Y dirige al Secretario de Defensa Pete Hegseth que realice revisiones internas de iniciativas DEI. El presidente prometió durante la campaña para deshacerse de los generales militares “despertados” y restablecer un sistema basado en el mérito.

Los cadetes de la Academia Militar de EE. UU. Escuchen al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncian el discurso de inicio en la ceremonia de graduación de 2025 en la Academia Militar de EE. UU. West Point el 24 de mayo de 2025, en West Point, Nueva York. Saul Loeb/AFP a través de Getty Images



El sábado, Trump promocionó que la teoría crítica de la raza ya no se enseñara en las academias militares.

“Nos estamos deshaciendo de las distracciones, y estamos enfocando a nuestro ejército en su misión central, aplastando a los adversarios de Estados Unidos, matando a los enemigos de Estados Unidos y defendiendo nuestra gran bandera estadounidense como nunca antes se había defendido”, dijo.

Trump también dijo que su administración logró un nuevo récord en el registro de reclutamiento de tiempo de paz.

“Hoy, la moral en las Fuerzas Armadas se está alzando a los niveles más altos en muchas décadas después de años de reclutamiento de déficits, y tuvimos años y años de reclutamiento de déficits. Y el año pasado fue el peor de todos, el último año de la administración Biden”, dijo Trump. “Y en este momento, poco menos de un año después, acabamos de establecer un nuevo récord de reclutamiento en tiempos de paz”.

Noticias de CBS ha descubierto que los registros militares muestran que los alistamientos comenzaron a rebotarse de un pandemia mucho antes del día de las elecciones. Si bien los números han seguido aumentando bajo el Sr. Trump, los expertos dicen que el llamado “triunfo”, un término utilizado por HEGSETH: es más probable que el resultado de las reformas de reclutamiento introducidas durante el mandato del ex presidente Joe Biden.

El discurso de Trump se produce un día después de que el vicepresidente JD Vance, un veterano marino, habló en la Academia Naval de EE. UU. Y enfatizó el cambio de la administración en la política exterior contra las guerras para siempre y los conflictos abiertos. Ya no los Estados Unidos enviarían a los militares en misiones a menos que hubiera un “conjunto específico de objetivos en mente”, dijo a los graduados.

Antes del Día de los Caídos, Vance también reflexionó sobre el sacrificio de los miembros del servicio. Compartió la historia de la mayor Megan McClung, de 34 años, que sirvió junto a él en Irak y fue asesinada por una bomba en la carretera.

“Ella era un oficial con el que servía que era brillante, duro e increíblemente dedicado a su trabajo”, dijo Vance.

Reconoció que si bien no todos los graduados compartieron su política, todavía los estaba apoyando.

De los 1.002 cadetes que se gradúan de la Academia Militar de los Estados Unidos, 14 son cadetes internacionales que provienen de todo el mundo, incluidos Kosovo, Qatar y Polonia.

El ex presidente Joe Biden pronunció el discurso de graduación en West Point el año pasado, durante el cual se centró en los desafíos de política exterior que todavía enfrentan los Estados Unidos, prometió el apoyo continuo de los Estados Unidos a Ucrania, pidió un alto el fuego entre Israel y Hamas, y recordó a los graduados que su juramento es a la Constitución de los Estados Unidos, no un partido en particular.