El juez impide que la administración de Trump quita la capacidad de Harvard para inscribir a los estudiantes internacionales

Un juez federal bloqueó el viernes temporalmente a la administración Trump de revocar la capacidad de la Universidad de Harvard para inscribir a estudiantes extranjeros, horas después de que la escuela de la Ivy League impugnó una decisión de los funcionarios de la administración que se dirigió a su inscripción.

La jueza de distrito estadounidense Allison Burroughs acordó otorgar la solicitud de alivio inmediata de Harvard y establecer una audiencia para el 29 de mayo, durante la cual considerará si emitir una orden judicial preliminar en el caso. Su pedido impide que la administración Trump revoque la certificación de Harvard en el programa de visitantes estudiantiles y de intercambio.

Su orden breve dijo que la orden temporal está “justificada para preservar el status quo en espera de una audiencia”.

La intervención del juez se produjo horas después de que Harvard presentó una demanda federal sobre el Decisión de la administración Trump Para prohibir que matara a estudiantes extranjeros, llamándolo represalia inconstitucional por desafiar las demandas políticas de la Casa Blanca. Es el segundo de la escuela traje contra la administración Trump.

En la demanda presentada el viernes en un tribunal federal en Boston, Harvard dijo que la acción del gobierno viola la Primera Enmienda y tendrá un “efecto inmediato y devastador para Harvard y más de 7,000 titulares de visas”.

“Con el golpe de un bolígrafo, el gobierno ha tratado de borrar una cuarta parte del cuerpo estudiantil de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y su misión”, dijo Harvard en su demanda.

Harvard inscribe a casi 6.800 estudiantes extranjeros en su campus en Cambridge, Massachusetts. La mayoría son estudiantes de posgrado y provienen de más de 100 países.

La escuela había dicho que planeaba solicitar una orden de restricción temporal para bloquear el Departamento de Seguridad Nacional para llevar a cabo la mudanza, que el departamento anunció el jueves. Acusó a Harvard de crear un ambiente del campus inseguro al permitir que “agitadores proterroristas antiamericanos” asaltaran a los estudiantes judíos en el campus. También acusó a Harvard de coordinar con el Partido Comunista Chino, afirmando que la escuela había alojado y capacitado a miembros de un grupo paramilitar chino tan recientemente como 2024.

La Casa Blanca arremetió ante el fallo del juez el viernes.

“El pueblo estadounidense eligió al presidente Trump, no a los jueces locales aleatorios con su propia agenda liberal, para dirigir el país”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “Estos jueces no elegidos no tienen derecho a evitar que la administración Trump ejerza su control legítimo sobre la política de inmigración y la política de seguridad nacional”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que la acción contra Harvard “servirá como advertencia” para otras universidades.

El presidente de Harvard, Alan Garber, dijo a principios de este mes, la universidad ha realizado cambios en su gobierno durante el último año y medio, incluida una estrategia amplia para combatir el antisemitismo. Dijo que Harvard no se movería sobre “sus principios núcleo y legalmente protegidos” por temor a represalias. Harvard ha dicho que responderá en un momento posterior a las acusaciones planteadas por primera vez por los republicanos de la Cámara de Representantes sobre la coordinación con el Partido Comunista Chino.

La amenaza para la inscripción internacional de Harvard proviene de una solicitud del 16 de abril de Noem, quien exigió que Harvard proporcionara información sobre estudiantes extranjeros que podrían implicarlos en violencia o protestas que podrían conducir a su deportación.

Noem dijo que Harvard puede recuperar su capacidad para organizar a estudiantes extranjeros si produce un tesoro de registros en estudiantes extranjeros dentro de las 72 horas. Su solicitud actualizada exige todos los registros, incluidas las imágenes de audio o video, de estudiantes extranjeros que participan en protestas o actividades peligrosas en el campus.

“El gobierno ha afirmado que su acción destructiva se basa en el incumplimiento de Harvard para cumplir con las solicitudes de información del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. De hecho, Harvard respondió a las solicitudes del departamento según lo requerido por la ley”, dijo Garber en un declaración Viernes a los miembros de la comunidad de Harvard.

“La revocación continúa una serie de acciones gubernamentales para tomar represalias contra Harvard por nuestra negativa a entregar nuestra independencia académica y someterse a la afirmación ilegal de control del gobierno federal sobre nuestro plan de estudios, nuestra facultad y nuestro cuerpo estudiantil”, dijo.

“Condenamos esta acción ilegal e injustificada”, dijo Garber.

Una demanda anterior de la universidad desafió más de $ 2 mil millones en recortes federales impuestos por la administración republicana. Esa demanda se produjo después de semanas de escalada entre la administración Trump y Harvard, que había rechazado las demandas de la administración de cambiar muchas de las políticas y el liderazgo de la escuela, incluida la auditoría del cuerpo estudiantil y la facultad por “diversidad de puntos de vista”. Después de que Harvard anunció su decisión, la administración Trump se movió para congelar $ 2.2 mil millones en subvenciones para Harvard, mientras que Trump había sugerido la Franja del IRS Harvard de su estado 501 (c) (3) exento de impuestos.

La demanda, que Burroughs también está supervisando, alegó que la administración Trump violó los derechos constitucionales de Harvard al detener los fondos federales y afirmó que la retención de fondos es “parte de su campaña de presión para obligar a Harvard a someterse al control del gobierno sobre sus programas académicos”.

El gobierno de China dijo el viernes que la mudanza de la administración Trump para prohibir a los estudiantes extranjeros de Harvard dañaría la posición internacional de los Estados Unidos. Los estudiantes chinos constituyen una gran parte de la población de estudiantes internacionales de Harvard, con 1.203 provenientes de China en 2024.

Algunos de Harvard’s equipos deportivos sería prácticamente eliminado por la decisión de la administración Trump. Grandes porciones de los hombres de remo y squash y fútbol femenino y listas de golf en la lista internacional de las ciudades natales internacionales en el sitio web de la escuela. Sportico informó el mes pasado que el 21% de los jugadores de las listas de atletismo de Harvard para la temporada 2024-25 tuvieron ciudades natales internacionales.

Aimee Picchi contribuyó a este informe.