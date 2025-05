Trump se beneficia como ningún otro presidente, ya que la indignación está silenciada

Los republicanos del Congreso pasaron años investigando a Hunter Biden, hijo del presidente Joseph R. Biden Jr., por comerciar con su apellido para ganar millones de dólares, incluso etiquetando al clan como la “familia del crimen Biden”. Pero aunque el flujo de efectivo de Hunter Biden era una pequeña fracción de la de Donald Trump Jr., Eric Trump y Jared Kushner, los republicanos no han mostrado apetito por investigar las finanzas actuales de la familia presidencial.

“El público estadounidense ha tenido que invertirse en la corrupción de Donald Trump y su presidencia porque el presidente y su partido republicano han dado al público estadounidense ninguna opción en el asunto”, dijo J. Michael Luttig, un antiguo juez de la corte de apelaciones conservador que se ha convertido en un crítico del Sr. Trump.

Trump no muestra preocupación de que las personas canalizan dinero en las arcas de su familia tengan intereses en las políticas gubernamentales. Algunos de los inversores criptográficos que asistieron a su cena el jueves por la noche reconocieron que estaban usando la oportunidad de presionarlo sobre la regulación de la industria. Según un video obtenido por The Times, correspondió a los invitados prometedores que no sería tan duro con ellos como la administración Biden.

Una invitada en el Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, esa noche fue Justin Sun, un multimillonario chino que se convirtió en uno de los mayores titulares de la Memecoin de $ Trump después de comprar más de $ 40 millones, lo que le valió un lugar en una recepción VIP privada aún más exclusiva con el Presidente antes de la cena. La Comisión de Bolsa y Valores en 2023 acusó al Sr. Sun de fraude, pero después de que Trump asumió la agencia en espera incluso cuando eliminó otras investigaciones criptográficas.

En cuanto al Sr. Bezos y Qatar, cada uno tiene razones para llegar al lado bueno del Sr. Trump. En su primer mandato, Trump, se asomó en la cobertura del Washington Post, que es propiedad del Sr. Bezos, empujó repetidamente a los asistentes para castigar a su empresa principal, Amazon, al aumentar drásticamente sus tasas de envío de servicios postales de los Estados Unidos y negarle un contrato de pentágono multimillonario. El Sr. Trump denunció a Qatar como un “Fundador del terrorismo” y lo aisló diplomáticamente. No ha atacado ni al Sr. Bezos ni a Qatar en su segundo mandato.