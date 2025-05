Transcripción: Jack McCain en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 25 de mayo de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el veterano de la Marina Jack McCain que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 25 de mayo de 2025.

Margaret Brennan y estamos de vuelta con otro McCain. Jack McCain es el hijo de Cindy y el difunto senador John McCain. Es un veterano de la Marina que sirvió en la guerra de Afganistán, y ahora se une a nosotros desde Kioto, Japón. Es bueno tenerte aquí.

Jack McCain: Gracias. Estoy increíblemente contento de estar aquí.

Margaret Brennan: Entonces, sabemos que cuando estabas en Afganistán, volaste y ayudaste a entrenar a algunos de los pilotos de Black Hawk afganos. ¿Por qué es importante para ti ahora hablar en su nombre? ¿Alguno de sus contactos personales está en riesgo?

McCain: Sí, básicamente todos los que no pudimos salir están en riesgo. Estos pilotos y miembros de la tripulación lucharon contra el dedo del pie talibán con los pies, y por eso, los talibanes están tratando de buscarlos para represalias, algo que prometieron claramente que no harían. Entonces, no solo están en peligro, sino que les debemos una deuda. Creo que soy vertical y todavía en esta tierra debido a los esfuerzos de mis pilotos y tripulaciones afganas. Y no solo les debo personalmente, sino que la nación les debe una deuda de honor, una que aún tenemos que pagar. Todos, intérpretes, pilotos de tropas terrestres que trabajaron y lucharon junto a los Estados Unidos a instancias a instancias, deberían ser evacuados aquí a los Estados Unidos y deben ser atendidos.

Margaret Brennan: Entonces estabas en servicio activo en el momento de la retirada muy caótica de Afganistán. Sé que ayudaste a sacar los afganos. Durante ese período de tiempo, hubo muchos afganos traseros. ¿Quién quedó atrás y qué promesas se hicieron?

McCain: Sí, el problema es que todos se quedaron atrás, ya se trataban de miembros de la familia, incluidos los miembros de la familia de los militares estadounidenses, ya se trataban de pilotos, tripulaciones, las personas con las que trabajé, fuerzas especiales. Hicimos todo lo posible para obtener tantos como pudimos. Pero a través del caos de la retirada y, francamente, la falta de planificación por parte del gobierno de los Estados Unidos, dependía de las personas y, a veces, las unidades militares más pequeñas ayudar a cualquiera de los casos, tuve que clasificar a quién íbamos a sacar. Tuve que priorizar a los pilotos operativos sobre los pilotos en el entrenamiento, frente a los miembros de la tripulación en la parte posterior, simplemente porque todos intentaban hacer todo lo que podían. Así que tenemos decenas de miles que lucharon junto a nosotros dejados atrás, cada uno de ellos en peligro a su manera, sin mencionar a los miembros de la familia que pueden usarse como herramientas de apalancamiento contra aquellos que incluso están aquí en los Estados Unidos ahora.

Margaret Brennan: Y hasta ese punto: bajo los talibanes en este momento, a las mujeres ni siquiera se les permite hablar en público. No pueden ir a la escuela durante el sexto pasado del sexto grado. No se les permite trabajar. Entonces, las hijas, las esposas, las mujeres femeninas de muchas de estas personas que trabajaron con estadounidenses enfrentan algunas condiciones bastante difíciles. Sin embargo, esta administración recientemente dijo a través de la seguridad nacional que es seguro que los afganos regresen. Entonces, los que aquí podrían ser enviados de regreso, algunos afganos que habían llegado aquí y recibieron protección temporal. ¿Lo que dijo el gobierno de los Estados Unidos coincide de alguna manera lo que está escuchando está sucediendo en el terreno?

McCain: No estoy de acuerdo con toda la noción de que es seguro para cualquiera, especialmente si ha estado en los Estados Unidos, volver a gobernar bajo los talibanes. Si son, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ese régimen ha demostrado ser, no solo ha vuelto a todas las promesas que nos hicieron, sino para que no tengan problemas para usar vidas humanas como peones para encarcelar, torturar, violar, matar, incluso vender a la esclavitud. Así que no, no estoy de acuerdo con que Afganistán sea seguro para cualquiera, y mucho menos los que lucharon en nombre de los Estados Unidos. Mis pilotos estaban haciendo carreras de armas en posiciones talibanes mientras avanzaban en la base de Kandahar. Diría que tienen una puntuación: los talibanes tienen una puntuación que les gustaría establecerse. Así que absolutamente, no inequívocamente, no es seguro regresar.

Margaret Brennan: Así que hay varios veteranos de la guerra en Afganistán que actualmente sirven como legisladores en el Congreso de los Estados Unidos. Y es el Congreso el que establece el número de visas para estas visas de inmigrantes especiales, SIV. Verificamos, hay más de 144,000 solicitantes en la tubería, pero solo quedan 11,000 visas. Así que eso ni siquiera cuentan a los miembros de la familia aquí. ¿Ha recibido alguna indicación de los legisladores que sabe que van a elevar ese límite?

McCain: No, no lo he hecho, y es una parodia absoluta que ese es el caso. Las personas de ambos lados del pasillo han servido en Afganistán o han luchado junto a los afganos, al igual que yo, y el teatro político que ha tenido lugar para simplemente ignorar el problema solo puede ser resumido por la palabra despreciable. Este es un problema de la humanidad. Este es un tema del honor nacional, y esta es una deuda que debemos. Así que instaría a los legisladores a ambos lados del pasillo a resolver este problema, porque no va a desaparecer. Es su trabajo legislar, así que hágalo.

Margaret Brennan: Entonces eso está en la mano de los legisladores. Ese fue un problema incluso durante la última administración. Ahora, sin embargo, tenemos esta complicación adicional en la que la administración Trump ha presentado órdenes de restringir las admisiones de refugiados y dijo que Estados Unidos debería priorizar a las personas que pueden citar, “asimilar de manera completa y apropiada y que no representan una amenaza para la seguridad o el bienestar de los Estados Unidos”. Eso ha hecho que sea difícil para los refugiados afganos, los miembros de la familia entrar aquí. ¿Cómo le tranquiliza al público que estos refugiados no son un riesgo? Incluso el vicepresidente de los Estados Unidos ha dicho que no confía en la investigación de refugiados.

McCain: Bueno, quiero decir, creo que pasé la prueba definitiva en que literalmente puse mi vida en mi vida en las manos de estos pueblos. Entonces, no solo son dignos de confianza, sino que son dignos de nuestro cuidado. El proceso de investigación ha tenido lugar. Sigue teniendo lugar. Y si la investigación es el problema, fantástico. Paseemos legislación para resolver ese problema. Asegurémonos de que todos hayan sido examinados. Pero si hay algo más que haría que alguien en cualquier lado del pasillo se sienta más seguro, entonces genial, hay una solución para esto. Se llama el proceso legislativo. Por lo tanto, instaría a los legisladores a hacer el único trabajo que el pueblo estadounidense les paga y a resolver el problema que hemos creado nosotros mismos.

Margaret Brennan: La secretaria Rubio testificó esta semana que seguirá la carta de la ley según lo escrito por el Congreso. El Congreso había establecido un programa para ayudar a pagar a los afganos que se reasenten aquí. Es el programa de atención en el Departamento de Estado, pero ahora el programa ya no está pagando el camino para estos afganos. ¿Qué tan difícil es para algunos de los afganos que sabe pagar para que su esposa, sus miembros de su familia aquí?

McCain: Estas personas fueron sacadas de su país con solo la ropa en la espalda en aproximadamente el 99% de los casos. Fueron abandonados en lugares con los que no estaban familiarizados, y tanto como los miembros del servicio y el gobierno hicieron una cantidad increíble para tratar de apoyarlos, todavía no es suficiente. Cuando imagina el cambio masivo en sus vidas, sin mencionar el hecho de que todo su país y su familia ahora se han destrozado como resultado de la acción estadounidense. Es más que difícil. Tengo individuos que son de combate heridos, que tienen heridas extremas que las hacen casi incapaces de trabajar, y no es como si pudiera enviarlos al VA a pesar del hecho de que les dispararon en nombre del gobierno estadounidense. Así que diría que la vida es extremadamente difícil, pero esas personas son de gran resolución, y están haciendo todo lo posible para superar y para convertirse en grandes estadounidenses, los grandes estadounidenses que sé que serán y que cualquiera que los conozca personalmente los conozca.

Margaret Brennan: El Pentágono, por el Pentágono, ha habido algunas investigaciones de la retirada de Afganistán. Han encontrado fallas en la administración Biden. Han encontrado fallas en la primera administración de Trump. La semana pasada, el secretario Hegseth anunció que hará una nueva investigación de todo. Que será dirigido por su portavoz. No está claro por qué esa persona en particular. ¿Qué crees que faltaba esas críticas originales?

McCain: No creo que falte nada en esas críticas originales, y no creo que volver al proceso del retiro resuelva cualquiera de los problemas muy reales que existen hoy en día. Era teatro político la primera vez, es teatro político la segunda vez, y es un teatro político una vez más. Esto no hace nada para resolver el problema que creamos. Esto no hace nada para mejorar la vida de los afganos. Esto no hace nada para ayudar a estabilizar la región. Es simplemente la administración Biden que apunta a la administración Trump, la administración Trump apuntando con el dedo a la administración Biden. Está sucediendo de nuevo. Este es un desperdicio inútil de esfuerzo, pero, francamente, es uno que veo continuando.

Margaret Brennan: Antes de dejarte ir. Tu padre dijo que es menos importante que puedas pelear, pero lo que luchas es la verdadera prueba. Sé que te sientes apasionadamente por este tema en particular. ¿Puedes verte alguna vez ingresando a la política para luchar por otros temas?

McCain: Esa es una pregunta muy interesante, una que me preguntan con bastante regularidad. Y yo diría, tratando de seguir su ejemplo, que la mejor vida es una vivida aventurera, y en servicio de una causa mayor que el interés propio. Estoy haciendo eso, y si algún día eso me lleva al cargo, al servicio de la nación, entonces, por supuesto. Pero vivir una vida simplemente centrada en el objetivo único de alcanzar un cargo público no es, en mi opinión, una vida a propósito. En el servicio y en el cargo, es una vivida a propósito, pero ese no debería ser el objetivo primordial de su vida.

Margaret Brennan: Continuaremos mirando. Jack McCain, gracias por intervenir en este importante tema.

McCain: Muchas gracias.