La siguiente es la transcripción de una entrevista con el representante Jim Himes, demócrata de Connecticut, que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 25 de mayo de 2025.

Margaret Brennan: El congresista Jim Himes nos acompaña ahora. Es el principal demócrata en el Comité de Inteligencia, y se une a nosotros hoy de Greenwich, Connecticut. Buenos días a ti.

REPS. Jim Himes: Buenos días, Margaret. Gracias por invitarme.

Margaret Brennan: Acabas de escuchar al orador. Sé que no votaste por este proyecto de ley. Pero ya sabes, Connecticut tiene una de las cargas fiscales estatales y locales más altas del país. ¿Te gusta al menos una pequeña porción de este proyecto de ley?

REPS. HIMES: Esa pequeña porción va a ser buena para mis electores, pero Margaret, yo, tengo que decirte que fue como escuchar “1984” o algo así, escuchar al altavoz. Sabes, cualquiera puede buscar esto, el pueblo estadounidense quiere básicamente tres cosas de su presupuesto federal. El número uno, en este momento en que los estadounidenses, los estadounidenses más ricos, están mejor que nunca, los estadounidenses quieren que el más rico de los estadounidenses pague más impuestos y que le den desgravación fiscal a la clase media y de abajo. Número dos, quieren que abordemos el déficit, que ahora está fuera de control hasta el punto en que obtuvimos una rebaja en una de las calificaciones crediticias de los Estados Unidos. Y tercero, quieren un código tributario más simple. Este proyecto de ley falla espectacularmente en los tres recuentos. Están cortando Medicaid y asistencia nutricional, cupones de alimentos, a decenas de millones de estadounidenses para preservar las exenciones fiscales para los estadounidenses más ricos. Están agregando $ 3 billones al déficit con esta factura. Y, por último, están engañando el código fiscal, no tiene que pagar impuestos sobre las propinas. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no ganan consejos? Ya sabes, préstamos automáticos. Quiero decir, nuevamente, en las tres cosas de las que más les importa a los estadounidenses, que quieren que haga el Congreso, este proyecto de ley falla espectacularmente. Mira, y eso aparecerá en las encuestas muy pronto, ya que los estadounidenses se dan cuenta de lo que acaba de hacerlo la Cámara de Representantes.

Margaret Brennan: Bueno, quiero preguntarle sobre su otro papel en el Comité de Inteligencia de la Cámara. Cuando se trata de lo que el presidente ha prometido hacer a Rusia, flotó esta idea hace dos semanas de posibles sanciones si Rusia no detiene su guerra en Ucrania. Pero luego habló con Vladimir Putin el lunes, y no escuchamos nada sobre las sanciones. Escuchamos del jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa que esta guerra está en favor de Rusia. ¿Qué cambios deben realizarse, en todo caso, a cómo los Estados Unidos brindan apoyo?

REPS. HIMES: Bueno, Margaret, mira, estamos en una bifurcación en el camino con respecto a la Guerra de Rusia-Ucrania. Y ya sabes, Donald Trump y sus acólitos en el Congreso acompañarán una de estas dos opciones: o continuaremos la trayectoria que comenzó cuando el presidente y el vicepresidente humillaron a Vladimir, el presidente Zelenskyy en la Oficina Oval y la ayuda ovalada, y Vladimir Putin aprenderá de esa experiencia que puede contar con los EE. UU. O podemos tomar otro camino, que espero que el presidente tome, es decir, lo que debemos hacer en este momento es generar el máximo apalancamiento contra Vladimir Putin, y veo que el presidente se siente un poco frustrado por él, pero ese apalancamiento máximo viene porque realmente actualizamos las sanciones. Detenemos la exportación de petróleo. Presionamos a India para que deje de comprar petróleo ruso y, por supuesto, seguimos armando a los ucranianos. Una vez más, para este tipo que se considera el maestro del acuerdo, maximice el apalancamiento de Occidente para que podamos llevar esta guerra no solo a una conclusión, sino a una conclusión justa y justa que evitará que los rusos invaden países en el futuro.

Margaret Brennan: En su papel en el Comité de Inteligencia, puede ver cosas que el público no hace. Con eso en mente, el presidente ha designado a esta pandilla venezolana, Tren de Argagua, TDA, como una organización terrorista extranjera. Él dice que están invadiendo el país. Está usando la Ley de Enemigos Alien para deportar a los presuntos miembros sin un día en la corte. Parte de la justificación legal de todo esto se basa en la afirmación de que el gobierno venezolano está controlando lo que está haciendo TDA. El Consejo Nacional de Inteligencia Evaluó que el gobierno de Maduro no controla a la pandilla. Pero, en este programa el domingo pasado, el Secretario de Estado lo rechazó. Él dice que favorece el hallazgo del FBI, que es que algunos miembros del gobierno venezolano influyen en la pandilla. ¿Por qué todo esto importa?

REPS. HIMES: Bueno, importa Margaret, porque te recordaré que en la administración de George W. Bush, exactamente lo que está sucediendo en este momento sucedió. Era un tema diferente. En este momento, a pesar de las conclusiones de la comunidad de inteligencia, el Presidente, el Director de Inteligencia Nacional y el Secretario de Estado dicen que Venezuela dirige a Tren de Aragua. Ahora dicen que debido a que no necesitan este mecanismo de debido proceso de deportar a las personas, la Ley de Enemigos Alien, que, por cierto, los tribunales ahora se ríen. Pero la razón por la que importa, Margaret, es porque la última vez que la Casa Blanca hizo esto, cuando se determinó que la comunidad de inteligencia se verá obligada a encontrar armas de destrucción masiva en Irak, que resultó allí no, 4.400 Servicios estadounidenses perecieron en una guerra que se luchó contra falsos pretensiones, sin mencionar, por la forma en que los cientos de cientos de miles de miles de miles de miles de Iraqis en esa guerra, se luchó contra la estrategia, no mencionó, por lo que se convirtió en la Estrategia, por lo que fue un fallecimiento de la guerra, que fue un fallecimiento de la guerra, que fue un fallido de la guerra, que fue un error de la Catastrada, que fue motivado. Por la politización, la noción de que George W. Bush tenía que había armas de destrucción masiva en Irak. Es por eso que la inteligencia importa. Hay 4.400 familias en este país que perdieron personas porque la Casa Blanca decidió que anularían la conclusión de su comunidad de inteligencia de $ 90 mil millones al año. Eso es lo que Marco Rubio está haciendo. Eso es lo que está haciendo el presidente, y eso es lo que está haciendo el director Gabbard cuando contradicen lo que su propia organización les está diciendo.

Margaret Brennan: Entonces, en ese punto, esto también se está convirtiendo en un problema para Joe Kent, quien es el nominado del presidente para dirigir el Centro Nacional de Contratación contra el Terrorismo. Está bajo escrutinio porque los correos electrónicos muestran que mientras actúa como jefe de gabinete de DNI Gabbard, presionó a los analistas para enmendar una evaluación de los vínculos entre el gobierno y la TDA. Según los correos electrónicos redactados que mi red ha obtenido, escribió: “Necesitamos hacer un poco de reescritura, un poco más de análisis para que este documento no se use contra el DNI o POTUS”, el presidente de los Estados Unidos. Él dice: “Necesitamos … incorporar la evaluación del FBI”. Ahora también ha leído estos correos electrónicos desclasificados. ¿Crees que Joe Kent solo estaba pidiendo más contexto?

REPS. HIMES: No, absolutamente no lo era. Y he visto los correos electrónicos redactados. Estaba presionando al Consejo Nacional de Inteligencia para alterar sus conclusiones. Y mira, regaló el juego. Acabas de leer la línea. Nos dijo por qué hizo eso, para que este informe no se utilizara contra el presidente o el director de inteligencia nacional. Piensa en eso. El Jefe de Gabinete de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia no decía que necesitamos la mejor inteligencia aquí. Necesitamos que vuelvas y te asegures de ser 100% cierto. Decía que debemos asegurarnos de que su producto no esté utilizado para avergonzar al presidente y al director de inteligencia nacional. Esa es la definición misma, la misma definición, de politizar la inteligencia. No se trata de vergonzoso o no avergonzar a nadie. Nuevamente, volviendo a esos 4.400 estadounidenses muertos. Así que no, Joe Kent nunca debe ser confirmado para ningún Senado confirmado: Mira, todo está ahí fuera para que el Senado lo vea. Así que no, él puede: nunca debe ser confirmado para ningún puesto confirmado por el Senado debido a lo que hizo.

Margaret Brennan: Está bien. Y esos correos electrónicos están disponibles para que el público también lea. Congresista Himes, gracias por tu tiempo hoy. Volveremos con mucho más “Face the Nation”.