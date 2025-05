Transcripción: Cindy McCain en “Face the Nation With Margaret Brennan”, 25 de mayo de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, que se emitió en “Face the Nation con Margaret Brennan” el 25 de mayo de 2025.

Margaret Brennan: Bienvenido de nuevo para enfrentar a la nación. Ahora nos dirigimos al Director Ejecutivo del Programa de Alimentos Mundiales de las Naciones Unidas, Cindy McCain. Se une a nosotros esta mañana de Kinshasa en la República Democrática del Congo. Buenos días a ti.

Directora Ejecutiva del Programa de Alimentos Mundiales de la ONU Cindy McCain: Buenos días.

Margaret Brennan: Quiero preguntarle sobre algunos puntos críticos en África, pero comencemos primero en el Medio Oriente si pudiéramos. En Gaza, tenemos esta catástrofe hecha por el hombre con autoridades israelíes que bloquean la entrada de toda la ayuda desde marzo hasta alrededor del 18 de mayo. La administración Trump dijo que Israel necesita dejar entrar alimentos. Entonces, ¿están pasando sus entregas de manera consistente?

McCain: Bueno, comencemos con el hecho de que se trata de una catástrofe, y estás absolutamente en lo correcto, y estoy muy agradecido de que estés cubriendo este problema. Han dejado entrar algunos camiones. Esto es una caída en el cubo en cuanto a lo que se necesita. En este momento, tenemos 500,000 personas dentro de Gaza que están, que son extremadamente inseguros de los alimentos, y podrían estar al borde de la hambruna si no ayudamos a traerlas de vuelta de eso. Necesitamos entrar, y necesitamos entrar a escala, no solo unas pocas camiones en este momento, como dije, es una gota en el cubo.

Margaret Brennan: Entonces, ¿cuántos camiones deben ingresar diariamente para abordar la escala de la necesidad que ve, y pueden ingresar al norte de Gaza?

McCain: Bueno, antes de, ya sabes, durante el alto el fuego, debo decir que estábamos recibiendo 600 camiones al día. En este momento, estamos metiendo en tal vez 100 algo así. Por lo tanto, no es suficiente, y debe ir a los lugares correctos. Entonces, las diversas puertas, es inconsistente en cuanto a cómo están abiertas las puertas. Es inconsistente en cuanto a las carreteras que podemos usar. Los caminos que son los mejores caminos, los que pueden llevarnos más adelante, no están abiertos en absoluto. Es complicado de vez en cuando, le diré a cualquiera que escuche que necesitemos entrar y entrar a escala y se les permita alimentar a estas personas antes de que ocurra una mayor catástrofe.

Margaret Brennan: Su organización anunció que al menos 15 de sus camiones fueron saqueados cuando ingresaron al sur de Gaza en camino a las panaderías. Israel ha dicho constantemente que el saqueo está siendo llevado a cabo por Hamas. ¿Has visto evidencia de que es Hamas robando la comida?

McCain: No, en absoluto. No, no en esta ronda. Escuche, estas personas están desesperadas, y ven un camión del Programa de Alimentos Mundiales que entra y corren por ello. Esto: esto no tiene nada que ver con Hamas ni cualquier tipo de crimen organizado, ni nada. Tiene que ver con el hecho de que estas personas se mueren de hambre, por lo que continuaremos entrando. Continuaremos entrando con la comida y los tipos de suministros que necesitamos para ayudar a las panaderías a operar y asegurarnos de que podamos continuar haciendo eso, y con suerte podremos hacer más. Pero nuevamente, no podemos hacer esto a menos que la comunidad mundial presione esto. No se nos puede permitir sentarnos y ver a estas personas muertas de hambre sin influencia diplomática externa para ayudarnos. Estas, estas almas pobres son realmente, muy, muy desesperadas. Y ya sabes, después de haber estado en un motín de comida hace algunos años, entiendo muy bien la desesperación.

Margaret Brennan: Hace cinco días, el primer ministro Netanyahu prometió tomar el control de todo Gaza, que parece ser un cambio de entrar, llevar a cabo redadas y luego retirarse. Hemos visto hablar al Papa. Hemos visto a los líderes de Francia, de Canadá, del Reino Unido llamando a la reducción de la ayuda atroz. Netanyahu dijo que críticas como esa son alimentar a Hamas y realmente alimentar el antisemitismo. ¿Qué haces de ese rechazo de él, que las críticas al estado están alimentando al odio?

McCain: Lo que sí sé es que no estás alimentando a las personas y la parte más importante de esto es lo que se supone que debemos hacer. Estoy muy agradecido por cualquiera, el Papa, cualquiera de las personas que hicieron, gritó y dijeron, escuchamos, necesitamos entrar más, pero no puedo decirle qué es exactamente lo que está pensando Netanyahu o cualquier otra cosa. Lo que sí sé de hecho es que necesitamos comida para ingresar a Gaza para evitar una catástrofe total.

Margaret Brennan: El ejército israelí había anunciado que la ayuda se distribuirá bajo lo que describieron como un plan estadounidense. El primer ministro Netanyahu dijo que serán compañías estadounidenses que den alimentos directamente a las familias palestinas en zonas seguras aseguradas por el ejército israelí. Hay informes en el Washington Post de que estos son contratistas privados armados que hacen logística, los palestinos tendrán que someterse a los controles de identidad para ser alimentados, y eso reemplazaría a las redes coordinadas de la ONU, presumiblemente también el programa mundial de alimentos. ¿Sabes cuánto tiempo más podrás operar en Gaza?

McCain: No he visto un plan de nadie. Continuamos operando, haciendo lo que hacemos mejor, y somos los más grandes y los mejores en lo que hacemos, podría agregar. Yo: nunca hemos sido un plan que nos haya sido propuesto. Realmente no sabemos lo que viene alrededor de la curva. Continuaremos operando. Trabajaremos con cualquiera, si alimentará a las personas. Esa es la parte más importante aquí es que no podemos ir a las cosas que haremos, necesitamos trabajar juntos. Necesitamos poder alimentar a estas personas y poder entrar de manera consistente y a escala.

Margaret Brennan: Tampoco hemos escuchado en la prensa, al menos, de la administración ninguno de los detalles, pero sí sabemos que el embajador de los Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, anunció el 9 de mayo, que esta será una iniciativa estadounidense que involucra solo a la seguridad israelí. Los israelíes no están distribuyendo alimentos. El secretario Rubio estaba en Roma. Dijo que se reunió contigo. ¿Compartiste con él alguna de tus preocupaciones?

McCain: Bueno, tuvimos una discusión muy franca sobre exactamente lo que estaba pasando y lo que podíamos hacer para ayudar a aliviar mucho de esto. Algo de esto, no estoy seguro de que tengan completamente claro cómo operamos y el tamaño que somos y la capacidad de logística que tenemos para poder hacer esto. SO- así que tuvimos una muy buena discusión. Como saben, la familia Rubio y la familia McCain han sido amigos durante mucho tiempo. Entonces, estaba agradecido de que se tomara el tiempo para escuchar qué, lo que teníamos que decir, y hablemos exactamente cómo sentimos que deberíamos poder operar. Y estaba muy agradecido por y por el honor de tener la oportunidad de hablar con él.

Margaret Brennan: ¿Le aseguró que Estados Unidos apoya a la ONU y el Programa Mundial de Alimentos que continúan suministrando alimentos en Gaza?

McCain: Realmente no discutimos la participación de los Estados Unidos en nada de esto. Estaba muy, muy preocupado y realmente tratando de entender cómo operamos y la necesidad de qué exactamente lo que hacemos. Una vez más, te diré que trabajaremos con cualquiera, siempre que alimente a las personas y alimente a las personas de manera segura, podría agregar, en el suelo y mantener a nuestras personas y personas de otras agencias a salvo también.

Margaret Brennan: Ahora nos estás hablando desde el Congo. El presidente Trump afirmó que la semana pasada, la administración estaba cerca de negociar un acuerdo entre el Congo y Ruanda para poner fin a su guerra. Los números son asombrosos en términos de inseguridad alimentaria. ¿Tiene algún sentido de que haya algún tipo de alto el fuego de que esté cerca de que podría ayudar a alimentar a las personas?

McCain: Bueno, escucho que hay algunas discusiones posibles que tendrán lugar en Qatar, algunas otras discusiones que han tenido lugar en otros países y ciertamente en otras regiones de África. Lo que sí sé es que debemos darnos prisa. Las personas tienen hambre y las personas han sido desplazadas, y los brotes de enfermedades de las personas están cada vez más frecuentes ahora debido a algunas de las inundaciones como resultado del clima, los problemas climáticos aquí. Entonces, mi propósito en este viaje en particular, he estado aquí muchas, muchas veces, y mi propósito en este viaje en particular es ver exactamente dónde nos sentamos, exactamente qué tipo de alimentos se permiten en el número uno y el número dos, qué podemos hacer mejor para ayudar a aliviar algunos de los, los, estos, los problemas que están sucediendo aquí con la comida. Hay una gran cantidad de personas dentro de la RDC, el Congo, particularmente en el este, que no tienen acceso a la comida, y si lo hacen, no es mucho. Así que es, es mi tiempo en este momento es asegurarnos de que estamos haciendo lo mejor que podamos para asegurarnos de que la gente no pase hambre.

Margaret Brennan: Hemos hablado en el pasado sobre cuán horribles son las condiciones dentro de Sudán en este momento. La semana pasada, la administración Trump puso más restricciones al gobierno después de que usó armas químicas contra su propia gente, algo que dijeron que sucedió en 2024. También hay una hambruna allí en este momento. ¿Hay alguna señal de que pueda entrar y alimentar a la gente allí?

McCain: Bueno, estamos allí ahora mismo. Estamos allí y ya sabes, es complicado poder, estar allí, pero estamos allí, nos estamos alimentando. Pero nuevamente, hay hambruna y ser capaz de alimentar, viajar libremente, distribuir alimentos y ingresar a los lugares a los que necesitamos ir, es el problema aquí. Y como saben, hay muchas facciones que juegan en el suelo en Sudán.

Margaret Brennan: Cindy McCain–

McCain: Pero, déjame decir esto …

Maragret Brennan: Continúa.

McCain: –Sudan es la crisis humanitaria más grande del planeta en este momento. Es el más grande, y tenemos que prestarle atención y asegurarnos de que podamos continuar allí y otras agencias puedan entrar allí para hacer exactamente lo que necesitan hacer también.

Margaret Brennan: Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, gracias por su tiempo esta mañana.

McCain: Muchas gracias por invitarme.