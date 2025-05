La administración Trump yanks Financiamiento de la investigación de la vacuna de la gripe aviar de Moderna, incluso cuando la compañía informa los resultados prometedores de las pruebas

La administración Trump ha cancelado $ 766 millones otorgado al medicamento Moderna Inc. para desarrollar una vacuna contra posibles virus de la influenza de pandemia, incluidos la gripe aviar H5N1.

La compañía dijo que se notificó el miércoles que el departamento de salud y servicios humanos había retirado los fondos otorgados en julio de 2024 y en enero para pagar el desarrollo y la compra de su vacuna de investigación.

Los fondos se otorgaron a través de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, o Barda, un programa que se centra en los tratamientos médicos para posibles pandemias.

La nueva vacuna, llamada MRNA-1018, utilizó la misma tecnología que permitió el desarrollo y el despliegue de vacunas para luchar contra Covid-19 en tiempo récord.

El Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. ha expresado un profundo escepticismo con respecto a las vacunas de ARNm, a pesar de la evidencia del mundo real de que las vacunas son seguras y salvaron millones de vidas.

La cancelación se produjo cuando Moderna anunció resultados provisionales positivos de un ensayo en etapa temprana de la vacuna que dirigió el virus de la gripe aviar H5, probado en 300 adultos sanos.

“Si bien la terminación de la financiación del HHS agrega incertidumbre, nos complace la robusta respuesta inmune y el perfil de seguridad observado en este análisis provisional”, dijo el CEO Stephane Bancel en un comunicado.

Agregó que Moderna “exploraría alternativas” para financiar el desarrollo y la fabricación de la vacuna, según la agencia de noticias francés AFP.

“Estos datos clínicos en la influenza pandémica subrayan el papel crítico que la tecnología de ARNm ha jugado como una contramedida para las amenazas emergentes para la salud”, dijo AFP citó a Bancel.

En un comunicado en marzo, Moderna le dijo a CBS News Medical Confisor y editor en general de salud pública en KFF Health News Dr. Céline Gounder que “los investigadores han estado explorando el potencial de ARNm en medicina durante más de 30 años, lo que llevó a la rápida despliegue de un rápido despliegue de ARNm basado en el 19 de los años 19 y que transformaron el curso de la pandémica. Con más de lo más que un monto mundialmente municipal y un monto no billido de referencia y un monto no recepcionado sin recursos reales y un monto no recepcionado sin recursos reales. Los datos de eficacia, los beneficios de la vacunación de ARNm … están bien establecidos “.

El Dr. Ashish Jha, un experto en salud pública que se desempeñó como el coordinador de respuesta del ex presidente Joe Biden, Covid-19, comentó sobre el retiro de fondos en X, diciendo: “Este movimiento pone en riesgo las vidas de los estadounidenses. El ataque a las vacunas de ARNm está más allá de la gente de la Operación del Presidente de Trump que nos dio la velocidad de la ARNm de la vida. del pueblo estadounidense en grave riesgo.

Virus de la gripe aviar H5N1 derramado de pájaro salvaje al ganado en los Estados Unidos el año pasadoinfectando cientos de animales en varios estados. Al menos 70 personas en los EE. UU. Se han enfermado por las infecciones de la gripe aviar, en su mayoría leves. Una persona murió.

Los científicos temen que la mutación continua del virus pueda permitir que se vuelva más virulento o más fácilmente propagado en las personas, con la posibilidad de que pueda desencadenar una pandemia.

Moderna recibió $ 176 millones en julio de 2024 y $ 590 millones en enero. El premio de enero habría apoyado un ensayo clínico en etapa tardía que podría haber determinado la eficacia de la vacuna contra los virus pandemias, incluida la gripe aviar, dijo un portavoz de la compañía.