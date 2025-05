Trump arremete contra Leonard Leo, activista legal que lo ayudó a elegir jueces de la Corte Suprema: “Probablemente odia a Estados Unidos”

Presidente Trump atacado el poderoso activista legal conservador Leonard Leo el jueves por la noche, llamando al anterior El líder de la sociedad federalista que una vez asesoró al presidente en la Corte Suprema elige a una “mala persona” que “probablemente odia a Estados Unidos”.

Trump arremetió en Leo un día después de que un panel de jueces, incluido un designado de Trump, llamó a la mayoría de sus aranceles ilegal. El fallo, que fue detenido por un tribunal de apelacionespuso al Sr. Trump en desacuerdo con algunos abogados conservadores: dos de los tres jueces que decidieron que el caso fueron nombrados por republicanos, y la decisión se produjo en respuesta a una demanda que citó teorías legales que se inclinaban por la derecha.

El presidente atacó a los tres jueces detrás de esa decisión en un puesto social de la verdad el jueves por la noche, calificándolo de “decisión horrible y amenazante del país” y sugiriendo que se hizo porque los jueces lo odian. Luego dirigió su atención a Leo y la Sociedad Federalista, dos pilares de larga data del movimiento legal conservador ampliamente acreditado por ayudar al Sr. Trump a elegir Cientos de jueces federales – Algunos de los cuales han gobernado contra su administración.

“Era nuevo en Washington, y se sugirió que usara la Sociedad Federalista como fuente recomendable de jueces”, escribió Trump sobre Verdad social Jueves por la noche. “Lo hice, abierta y libremente, pero luego me di cuenta de que estaban bajo el pulgar de un verdadero” sreazbag “llamado Leonard Leo, una mala persona que, a su manera, probablemente odia a Estados Unidos, y obviamente tiene sus propias ambiciones separadas”.

En Declaración a PoliticoLeo dijo: “Estoy muy agradecido por el presidente Trump transformando los tribunales federales, y fue un privilegio involucrado”, dijo Leo. “Se puede hacer más trabajo por hacer, pero el poder judicial federal es mejor que nunca en la historia moderna, y ese será el legado más importante del presidente Trump”.

CBS News se ha comunicado con Leo y la Sociedad Federalista para comentarios.

Los ataques de Trump contra Leo y la Sociedad Federalista son sorprendentes debido a su alianza de años con el presidente. Durante su campaña de 2016, Trump prometió escuchar la organización legal de la derecha al hacer selecciones judiciales, diciendo en una entrevista: “Vamos a tener grandes jueces, conservadores, todos elegidos por la Sociedad Federalista”.

Durante el primer mandato del Sr. Trump, Leo aconsejó al presidente sobre sus elecciones de la Corte Suprema, que forman una parte clave de la mayoría conservadora del Tribunal Superior 6-3.

Leo habló con Trump poco después de que el juez Anthony Kennedy anunció su retiro en 2018, abriendo una vacante en la cancha que fue llenada por Brett Kavanaugh, Leo le dijo a CBS News En el momento. Cuando se le preguntó cómo Trump decidió crear una lista de posibles nominados al Tribunal Superior, Leo dijo que el presidente “llamó y pidió reunirse y sugirió la idea de hacer una lista”.

Trump habló positivamente sobre Leo en su primer mandato. “Teníamos una lista en la que trabajaste muy duro y otros”, dijo el presidente en un Evento de 2019.

Pero el jueves, Trump dijo que está “decepcionado con la sociedad federalista debido al mal consejo que me dieron sobre numerosas nominaciones judiciales”.

Trump también señaló que Leo ha “dejado a la Sociedad Federalista para hacer su propia” cosa “, posiblemente refiriéndose al trabajo de Leo con la red Teneo, un grupo destinado a, en, en Palabras de Leo – “aplastar el dominio liberal” en los campos distintos de la ley, desde el entretenimiento hasta las finanzas.

El Presidente se ha enfrentado con jueces en repetidas ocasiones en los últimos meses, ya que partes de su agenda, incluidas las tarifas y la política de inmigración, enfrentan el rechazo del poder judicial federal.

En particular, los aranceles podrían enfrentar a uno de los de Trump Políticas económicas de firma Contra algunas de las teorías legales defendidas por el movimiento judicial conservador. Las demandas que argumentan que el Sr. Trump no tiene el poder de recaudar aranceles globales radicales ha citado la doctrina de la no delegación y la doctrina de las preguntas principales, dos conceptos legales que los miembros de la Corte Suprema, incluidos los elegidos por Trump, se han adoptado durante años.

