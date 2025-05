Trump visitará US Steel Mill en Pennsylvania mientras el acuerdo de Nippon finalizó

El presidente Trump visitará una fábrica de acero de EE. UU. En los suburbios de Pittsburgh el viernes, una semana después de que anunció un “asociación planificada“Entre la compañía y su competidor japonés Nippon Steel.

El acuerdo permitirá que la sede de US Steel permanezca en Pensilvania, según el Sr. Trump, quien caracterizó el acuerdo el domingo pasado como “una inversión” y “propiedad parcial” que será “controlada” por los Estados Unidos. Sin embargo, la administración ha publicado pocos detalles sobre el acuerdo.

El anuncio de Trump la semana pasada fue el último giro en el esfuerzo de Nippon para adquirir el acero de US. Su oferta de casi $ 15 mil millones para comprar acero US fue obstruido por el ex presidente Joe Biden en enero por terrenos de seguridad nacional.

Trump, quien se opuso a la adquisición durante la campaña de 2024, desde entonces se ha acumulado un acuerdo entre los productores de acero, promocionando una inversión de $ 14 mil millones que el presidente dijo que crearía al menos 70,000 empleos.

El senador David McCormick, un republicano de Pensilvania, proporcionó más detalles sobre el acuerdo en una entrevista con CNBC el martes, decir que US Steel tendría un CEO estadounidense y que la mayoría de los miembros de su junta serán de los Estados Unidos, un acuerdo Eso también fue parte del acuerdo rechazado por Biden.

McCormick planteó una diferencia de potencial en la última iteración, afirmando que Estados Unidos tendría una participación dorada.

“Es un acuerdo de seguridad nacional que se firmará con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo McCormick. “Habrá una participación dorada, que esencialmente requerirá la aprobación del gobierno de los Estados Unidos de varios miembros de la junta y eso permitirá a Estados Unidos garantizar que los niveles de producción no sean reducidos”.

McCormick dijo que Nippon tendrá “ciertamente miembros de la junta, y esto será parte de su estructura corporativa general”.

“Querían una oportunidad para obtener acceso al mercado estadounidense, esto les permitió hacerlo y obtener el beneficio económico de eso”, dijo McCormick sobre Nippon. “Lo han negociado, fue su propuesta”.

Todavía no está claro si la disposición de Golden Share involucra cualquier propiedad estadounidense de las empresas fusionadas.

El United Steelworkers Union se ha opuesto a una venta, argumentando que la compañía japonesa está haciendo “promesas llamativas” que ponen en riesgo los empleos estadounidenses.

Pero sin una adquisición, US Steel había advertido el año pasado que la compañía “giraría en gran medida” de sus instalaciones de alto horno, lo que pondría en peligro miles de empleos. La compañía dijo que el futuro de su sede en Pittsburgh también era incierto sin un acuerdo.

US Steel emplea a unas 22,000 personas, con más de 14,000 empleados en América del Norte y el resto en Eslovaquia.

Más de CBS News