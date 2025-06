Elon Musk en Dege y por qué no quiere “asumir la responsabilidad de todo lo que la administración está haciendo”

Al principio, Donald Trump y Elon Musk Me llevó genial. “Es un tipo realmente increíble”, dijo Trump en un rally de campaña en octubre pasado, “y no digo eso a menudo”.

Almizcle gastó $ 288 millones para elegir a Trump y sus aliados.

El presidente invitó a Musk a las reuniones de la Oficina Oval y del Gabinete. Musk se llamó a sí mismo “primer amigo”.

Trump dio la bienvenida a la idea de Musk de crear un Departamento de Eficiencia del Gobierno. [“You gotta give him credit!” the president told reporters.] Musk demostró sus objetivos para Doge por empuñando una motosierra en una reunión de febrero de la Conferencia Conservadora de Acción Política. “¡Esta es la motosierra para la burocracia!” Él gritó.

Elon Musk posee una lectura de motosierra “Long Live Freedom, maldita sea” durante la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora (CPAC) en el Centro de Convenciones Nacionales de Gaylord National Resort & Convention en el puerto nacional en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. Saul Loeb/AFP a través de Getty Images



En cuatro meses, Dege llevó la motosierra a todos los departamento federal: 250,000 trabajadores fueron despedidos o comprados; Musk incluso recortó subvenciones y personal en agencias ambientales, como la EPA y Noaadespués de décadas de advertencia sobre los riesgos del cambio climático.

Pero el almizcle lo hizo no Disfruta del retroceso. Había actos de violencia; amenazas de muerte; demandas; Revirios obligatorios; y gritos de partidos con miembros del gabinete.

Beneficios de Tesla plomado por el 71%— Y el patrimonio neto de Musk cayó en $ 100 mil millones.

El mes pasado, Musk finalmente dejó Washington, pero aún tenía la intención de trabajar en Doge uno o dos días por semana. Y el martes pasado, ofreció a “Sunday Morning” una entrevista en la sede de SpaceX cerca de Brownsville, en el extremo sur de Texas.

“Es un poco injusto”

Sabíamos que estábamos en el vecindario correcto cuando vimos un enorme busto de almizcle, instalado por sus admiradores, y destrozados por sus críticos.

Un busto destrozado de Elon Musk fuera de sus instalaciones de SpaceX en el sur de Texas. Noticias de CBS



Pero la entrevista no tuvo un comienzo sin problemas.

Le pregunté: “Noté que todos sus negocios involucran muchos componentes, muchas partes. ¿Afectan las tarifas y las guerras comerciales algo de esto?”

“Sabes, los aranceles siempre afectan un poco las cosas”, respondió Musk.

“Me pregunto cuál es su pensamiento en la prohibición de los estudiantes extranjeros, la propuesta. Quiero decir, usted fue uno de esos niños, ¿verdad?”

“Sí. Quiero decir, creo que queremos apegarnos, ya sabes, el tema del día, que es, como, las naves espaciales, en lugar de, ya sabes, la política presidencial”, dijo Musk.

“Oh, está bien”, le dije. “Me dijeron que cualquier cosa es bueno, pero …”

“No, bueno, no”, respondió Musk.

El corresponsal David Pogue y el CEO de SpaceX Elon Musk, quien dice que se está alejando de su papel de la Casa Blanca en el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE). Noticias de CBS



Pero almizcle era Dispuesto a hablar sobre la tormenta de fuego Doge. Le pregunté: “Has hablado sobre cuánto de una rutina y un estrés que te había hecho, y ya sabes, la reputación de Tesla recibió un golpe, tu reputación recibió un golpe. La gente está muy molesta por [effects on] Seguridad socialy parques nacionalesy tráfico aéreoy seguridad alimentariay investigación del cáncer, Investigación de Alzheimer. Ahora que ha tenido la oportunidad de mirarlo, ¿podría haber habido un enfoque diferente? “

Musk dijo: “Sí, creo … lo que estaba empezando a suceder era que, como, es un poco injusto porque, como, Dege se convirtió en el niño azotador para todo. Entonces, si hubiera algún corte, real o imaginado, todos culparían a Dogde. He hecho que la gente piense que, como, de alguna manera, Dege les impedirá obtener su control de seguridad social, que es completamente falso”.

Le pregunté: “Solo estaba pensando en el, ya sabes, ‘Mover rápido y romper cosas’, ¿sabes, antes de que realmente entiendas lo que hace la agencia?”

“Sí, quiero decir, supongo que parte de esto es, como, ¿depende de de dónde vienes”, dijo Musk? “Soy como un defensor del gobierno más pequeño, no un gobierno más grande. Entonces, ahora si alguien es un defensor de, ya sabes, más programas gubernamentales y un gobierno más grande, y ven:” Oye, Dege está reduciendo todos estos programas gubernamentales “, entonces se opondrán fundamentalmente a eso porque solo piensan que el gobierno debería hacer más cosas. Esa es una opinión fundamental, supongo, ideológica.

“Pero mi opinión franca sobre el gobierno es que, como, el gobierno es simplemente, como, el DMV que se hizo grande, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo dices como, ‘Hagamos que el Gobierno haga algo,’ Deberías pensar ‘, ¿quieres que el DMV lo haga?”

Y luego, Musk comenzó a hablar sobre la administración Trump, sin siquiera ser preguntado sobre Trump. “Y sabes, no es como si estuviera de acuerdo con todo lo que hace la administración”, dijo Musk. “Así que es como, quiero decir, estoy de acuerdo con mucho de lo que hace la administración. Pero tenemos diferencias de opinión. Sabes, hay cosas con las que no estoy completamente de acuerdo. Pero es difícil para mí mencionar eso en una entrevista porque entonces crea un hueso de contención. Entonces, estoy un poco atascado en un ata, donde estoy como, bueno, no quiero, ya sabes, hablo contra la administración, pero tampoco quiero asumir la responsabilidad de todo”.

En la “gran y hermosa factura”

En Washington, los trabajadores federales dicen que Dege ha dejado las operaciones del gobierno en desorden. Y lo peor de todo, No podría haber sido por nada. Musk afirma haber ahorrado al gobierno $ 175 mil millones hasta ahora (en ninguna parte cerca de su objetivo original de $ 2 billones, o incluso su revisado objetivo de $ 1 billón).

Y eso fue antes de que el nuevo proyecto de ley de gastos del presidente aprobara la Cámara. Según la oficina de presupuesto del Congreso, el presupuesto propuesto del presidente Agregue $ 3.8 billones a nuestra deuda en los próximos diez años. Ahora se está debatiendo en el Senado.

Musk dijo: “Me decepcionó ver la factura masiva de gastos, francamente, lo que aumenta el déficit presupuestario, no lo disminuye y socava el trabajo que está haciendo el equipo de dux”.

Le dije: “En realidad pensé que, cuando llegó este ‘gran y hermoso proyecto de ley’, sería como, todo lo que ha hecho en Dege es aniquilado en el primer año”.

“Creo que una factura puede ser grande o puede ser hermosa”, se rió Musk. “Pero no sé si podrían ser ambos. Mi opinión personal”.

Y aquí es donde la historia se complica un poco.

El martes, justo después de nuestra entrevista, CBS News lanzó un clip de para promover este mismo informe. Fue esa parte, donde Musk critica el proyecto de ley de gastos de Trump, y sus comentarios se convirtieron en noticias. Fue hasta la Casa Blanca, donde se le preguntó al presidente sobre las críticas de Musk al proyecto de ley. En 24 horas, Musk anunció que su tiempo en la administración Trump fue oficialmente. Fuera de Doge, fuera del gobierno.

Musk dijo que la razón era que su período limitado de 130 días como asesor estaba terminando. Pero hasta ese momento, había estado diciendo que él aún destinado a trabajar en Dog a tiempo parcial. “Bueno, Dege continuará, como una forma de vida”, nos dijo. “Tendré algo de participación en eso, pero como he dicho públicamente, mi enfoque debe estar en las empresas en este momento”.

La verdad es que la relación Trump-Musk ya parecía ser refrescante. El presidente solía publicar sobre Musk unas seis veces por semana. Pero en abril, había dejado de mencionar a Musk por completo.

Aún así, el viernes, celebraron un evento de medios en la Casa Blanca para confirmar su admiración mutua, y para dejar la puerta abierta para una futura colaboración. “Elon realmente no se va”, dijo Trump. “Creo que estará de ida y vuelta, tengo un sentimiento”.

Musk agregó: “El equipo de Doge está haciendo un trabajo increíble. Continuarán haciendo un trabajo increíble, y continuaré visitando aquí y ser un amigo y asesor del presidente”.

El presidente Donald Trump mira mientras Elon Musk habla durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 30 de mayo de 2025 en Washington. Evan Vucci / AP



El almizcle podría ser el primero en admitir que su experimento dux le dio un ojo morado, como el actual El ojo negro que tenía el viernes, lo que dice que recibió de su hijo de cinco años … o el de la estatua correspondiente.

Al menos por ahora, Musk dice que su enfoque será dirigir sus empresas comerciales: Tesla, Starlink, X, Xai, Neuralink, Optimus Robots, The Boring Company y SpaceX.

Le pregunté: “¿Están todos sus negocios relacionados de alguna manera?”

“Supongo que puedes pensar en las empresas como cosas que mejoran la probable trayectoria de la civilización”, respondió Musk. “Entonces, ya sabes, para hacer la vida multiplanetaria o extender la vida a Marte, la idea es garantizar la supervivencia a largo plazo de la vida y la conciencia tal como la conocemos”.

Después de nuestra entrevista el martes, fuimos invitados a presenciar el noveno lanzamiento de su nave espacial, el cohete más grande jamás construido. Las dos pruebas de nave de naves anteriores terminaron en explosiones, o, como lo expresa SpaceX, “desarmes rápidos no programados”. Entonces, todos los ojos estaban en el lanzamiento de la prueba 9 para ver si una nave espacial podría regresar a la Tierra de una sola pieza.

Cuando Musk dejó nuestra entrevista para ver el lanzamiento, dijo algo que podría resumir todas sus empresas: “No puedo garantizar el éxito, pero puedo garantizar la emoción”.

Al final, el cohete gigante de Elon Musk se salió de control. No sobrevivió al reingreso.



Historia producida por Dustin Stephens. Editor: Carol Ross.

