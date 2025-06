Transcripción: Rep. Raja Krishnamoorthi en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 1 de junio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el representante Raja Krishnamoorthi, demócrata de Illinois, que se emitió en “enfrentar a la nación con Margaret Brennan” el 1 de junio de 2025.

Margaret Brennan: Nos dirigimos ahora al principal demócrata en el Comité Selecto de la Cámara del Partido Comunista Chino, ese es el congresista Raja Krishnamoorthi. Está en Illinois. Buenos días a ti. Quiero conseguir …

REPS. Krishnamoorthi: -Buena mañana.

Margaret Brennan: Quiero acertar a él. Escuchó de la Secretaria de Estado esta semana que el Departamento de Estado trabajará con la seguridad nacional para revocar agresivamente visas para los estudiantes chinos, incluidas aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o estudiar en campos críticos. Hay como 300,000 estudiantes chinos con visas en este país. El gobierno de los Estados Unidos ya tiene un nivel de investigación más elevado. ¿Qué va a cambiar?

REPS. Krishnamoorthi: No lo sé. No hay suficientes detalles, pero cómo se ve si están apuntando a todas las personas de origen chino que están en visas de estudiantes internacionales porque no lo limita solo a personas que podrían tener vínculos con el Partido Comunista Chino, y si tienen esos lazos, no pertenecen aquí, especialmente si están cometiendo actos nefastos. Sin embargo, esto parece ser mucho más amplio y es terriblemente equivocado y parece perjudicial y discriminatorio. Mi propio padre estaba, vino aquí con una visa de estudiante internacional. Y creo que estas personas son vitales para nuestra economía y para el emprendimiento en este país. Y creo que esto va a dañar a Estados Unidos más que ayudar.

Margaret Brennan: Dijiste si alguien tiene lazos con el Partido Comunista Chino, no deberían estar aquí. ¿Eso significa que todos los estudiantes que son hijos de líderes, por ejemplo, la propia hija de Xi Jinping, no deberían haber sido permitidos aquí?

REPS. Krishnamoorthi: Bueno, si estuvieran involucrados en actividades nefastas y si de alguna manera están profundamente conectados con el PCCh, creo que deberíamos tener mucho cuidado. Pero en este caso particular, no solo persiguen a las personas que podrían caer en esa categoría, sino que es cualquiera que sea de China, incluido Hong Kong por cierto, donde las personas son perseguidas por varias libertades que están tratando de ejercer y que vienen aquí buscando ejercer esas libertades. Así que esta es una política terrible, terriblemente equivocada.

Margaret Brennan: La administración Biden realizó una mayor investigación, como saben, de los estudiantes chinos. ¿Crees que existe un argumento legítimo para expandir esto, que ciertas áreas deberían estar fuera de los límites?

REPS. Krishnamoorthi: Creo que definitivamente deberías haber aumentado la investigación, especialmente en ciertas áreas críticas porque sabemos que el PCCh intenta robar, por ejemplo, propiedad intelectual o peor. Pero la forma en que esto está actualmente estructurado parece muy, muy sospechoso y debe recordar que las personas que están animando a esta política, lo que Marco Rubio había pedido, es el Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque quieren a estas personas de vuelta. Quieren los científicos y los empresarios y los ingenieros que pueden venir y ayudar a su economía. Y entonces, probablemente los estamos ayudando, así como a otros países, más que ayudarnos a esta política.

Margaret Brennan: El Secretario de Defensa viaja en Asia en este momento y dijo en un discurso del Foro de Defensa que Beijing es cita “preparándose concreta y creíble para usar la fuerza militar”. Dijo que sus militares están ensayando. Escuche.

Pete Hegseth: Cualquier intento de China comunista de conquistar Taiwán por la fuerza daría como resultado consecuencias devastadoras para el Indo-Pacífico y el mundo. No hay razón para azúcarlo. La amenaza que representa China es real y podría ser inminente.

Margaret Brennan: No dijo cuáles serían las consecuencias. ¿Te anima lo que parece ser una declaración de apoyo para los aliados?

REPS. Krishnamoorthi: Yo soy. Creo que lo que está diciendo es en gran medida correcto, pero creo que el problema es al mismo tiempo que dice que, ya sea Donald Trump o incluso él u otros dicen otras cosas que alejan a nuestros amigos, socios y aliados en la región y causan confusión. Por lo tanto, debemos ser consistentes y reflexivos con respecto a nuestras declaraciones, y debemos ser también muy metódicos sobre nuestras acciones al tratar de frenar la agresión militar del Partido Comunista Chino en el Mar del Sur de China y con respecto a Taiwán.

Margaret Brennan: Desde que rastrea la inteligencia estadounidense, quería preguntarle si tiene alguna idea de lo que parece ser el enjambre de drones ucranianos que ha destruido 40 aviones militares rusos en el territorio ruso durante la noche. Las fuentes le dicen a nuestros Jennifer Jacobs que la Casa Blanca no sabía que este ataque fue planeado. ¿Qué nos puede decir sobre el nivel de inteligencia estadounidense con Ucrania en este momento y ayudarlos con sus objetivos?

REPS. Krishnamoorthi: No quiero entrar en información clasificada, pero lo que puedo decir es que es un poco más tenso a la luz de lo que Donald Trump ha dicho recientemente. Lo único que también puedo decir es que Trump tenía razón el otro día para decir que Putin está loco en la forma en que va tras las áreas civiles en Ucrania repetidamente, por lo que los ucranianos están golpeando. Al final del día, la única forma en que podemos poner fin a estas hostilidades es fortalecer la mano de los ucranianos. Trump debería, en este punto, darse cuenta de que Putin lo está jugando y ayudar a los ucranianos en sus esfuerzos de campo de batalla. Esa es la mejor manera de llegar a algún tipo de armisticio o tregua en la mesa de negociaciones más temprano que tarde.

Margaret Brennan: Muy bien, el congresista Krishnamoorthi gracias por sus ideas hoy.