La ex partidaria de Trump, Pamela Hill, se niega y devuelve su perdón del 6 de enero

En medio del ola de perdones y conmutaciones El presidente Trump ha reparado a algunos de sus seguidores y sustitutos, un ex leal de Maga en Idaho está luchando para devolver su perdón.

Hemphilla de pamela es una de las más de 1.500 personas que El Sr. Trump perdonó a principios de este año por sus roles en la insurrección del Capitolio de los Estados Unidos. Ella ha invocado la ayuda de su senador republicano para rechazar formalmente y bloquear el perdón que Trump le emitió el 20 de enero, su Primer día de regreso en la Casa Blanca.

Aunque Hemphill era acusada del mayor enjuiciamiento penal en la historia de Estados Unidos, aparentemente está sola ahora como la única acusada del 6 de enero para rechazar la clemencia que el Sr. Trump ofreció.

Hablando con CBS News de su casa en Idaho, Hemphill dijo: “Los perdones simplemente contribuyen a su narrativa, que es todas mentiras, propaganda. Fuimos culpables, punto”.

“Todos sabemos que nos están iluminando. “No fueron, cuando el FBI vino a mi casa, oh Dios mío, fueron muy profesionales. Me trataron muy bien”.

Hemphill se declaró culpable de un delito menor por su papel en la multitud el 6 de enero de 2021.

Los fiscales argumentaron que Hemphill “estaba en la parte delantera de la multitud que se enfrentó a la policía del Capitolio de EE. UU. Y otros agentes de la ley que intentaban mantener a los alborotadores detrás de las barreras de la bicicleta de metal”.

Alegaron que Hemphill galvanizó a otros para descender a Washington para la certificación de la votación electoral después de las elecciones de 2020, De acuerdo con las presentaciones judiciales.

“El 28 de diciembre de 2020, Hemphill publicó un estímulo para ir a Washington, DC para el 6 de enero, diciendo ‘¡Es una guerra!’ El 1 de enero de 2021, publicó un mensaje en mi camino al Washington DC el 6 de enero “, dijo la fiscalía.

La imagen de las presentaciones judiciales muestra la publicación de las redes sociales de Pamela Hemphill alrededor del 6 de enero de 2021. Folleto



Hemphill también se declaró culpable en enero de 2022 por un cargo de desfile ilegal y fue sentenciado más tarde ese año a un período que incluía tres años de libertad condicional.

Su caso refleja muchos otros casos de delitos menores del asedio del Capitolio de los Estados Unidos, en el que los miembros de la multitud no fueron acusados ​​de hacer contacto físico con la policía o dañar ninguna propiedad. Hemphill se salvó de cumplir tiempo en la prisión en la sentencia, aunque los fiscales enfatizaron cómo cada miembro de la mafia contribuyó al desglose de las líneas policiales, las lesiones y el daño a la democracia estadounidense.

Hemphill le dijo a CBS News que los perdones para ella y otros miembros de la multitud eran inapropiadas y dañando las opiniones de los estadounidenses sobre el gobierno federal.

“¿Cómo pudiste dormir por la noche tomando un perdón cuando sabes que fuiste culpable? Sabes que todos allí eran culpables. No podría vivir conmigo mismo. Tengo que estar bien conmigo. Y con Dios”, dijo Hemphill.

La ex abogada de perdón, Liz Oyer, quien fue despedida por la administración Trump en marzo después de un desacuerdo sobre un caso, dijo a CBS News que la protesta de Hemphill es un fuerte contraste con la conducta de otros acusados ​​de disturbios del capitolio que defendieron sus propios indones.

“Algunos acusados ​​del 6 de enero explotaron nuestros teléfonos en busca de una copia de sus perdones. Querían las copias rápidamente”, dijo Oyer. “Querían que lo enmarcara y firmara”.

Las presentaciones judiciales revisadas por CBS News muestran que otros 6 de enero han utilizado sus certificados de perdón para argumentar en los tribunales sobre sus casos, pagos de restitución u otros asuntos legales.

En contraste, los registros del Senado obtenidos por CBS News Show Hemphill buscó la asistencia del senador James Risch para asegurar un reconocimiento formal del Departamento de Justicia de que ella no aceptará su perdón.

En una correspondencia del 2 de abril de la oficina del abogado de perdón al senador Risch, la oficina del abogado de perdón escribió: “Se observa la no aceptación de la Sra. Hemphill”. La carta dijo que el Departamento de Justicia no le emitiría a Hemphill un certificado formal para narrarse su perdón.

En un comunicado a CBS News, un portavoz de Risch dijo: “La oficina del senador estadounidense Jim Risch regularmente ayuda a los componentes con asuntos relacionados con agencias o programas federales. Debido a las preocupaciones de privacidad, no podemos revelar detalles sobre casos individuales”.

Hemphill ha fallecido en las redes sociales y en los podcasts con otros acusados ​​del 6 de enero por sus argumentos sobre lo que dice es el blanqueo del disturbio del Capitolio. En un segmento en un podcast a principios de esta primavera, Hemphill debatió Enrique Tarrioun ex Chicos orgullosos Líder que fue condenado en el juicio y recibió la sentencia de prisión más larga de cualquier acusado del 6 de enero. La sentencia de Tarrio fue conmutada por Trump.

Hemphill le dijo a CBS News que espera que su protesta atraiga la atención del presidente.

“Trump probablemente dirá que una dama desagradecida, me aseguraré de que vuelva a la libertad condicional y le dé lo peor que puedas darle. No me sorprenderé”, dijo.

