El estudiante de la Universidad de Michigan huyó a China después de ser acusado de votar ilegalmente, dice el FBI.

Un ciudadano chino acusado de votar ilegalmente en la Universidad de Michigan ha huido de los Estados Unidos, según una denuncia penal presentada por la Oficina Federal de Investigación que se reveló el viernes.

Haoxiang Gao asistía a la universidad con sede en Ann Arbor en octubre de 2024 y vivió en el campus, dijeron las autoridades.

Los funcionarios de seguridad de la escuela hablaron con Gao el 28 de octubre después de escuchar informes de que un estudiante había voto ilegalmente en las elecciones generales de 2024, según los documentos de la corte recientemente revelados. CBS Detroit informó previamente En el caso, pero las autoridades no identificaron a Gao en ese momento.

Gao admitió durante la conversación con la escuela que se registró para votar y emitió un voto en un lugar de votación en el campus el 27 de octubre. Fue acusado por el estado el 30 de octubre con un cargo de cada uno de los elector no autorizado que intentaba votar y hacer una declaración jurada falsa con el propósito de asegurar el registro de los votantes, según los registros judiciales.

Durante la lectura de cargos de Gao, un juez le ordenó que entregara su pasaporte chino y no que fuera de Michigan, según la denuncia penal. El pasaporte entregado tenía un número de serie que terminaba en “1332”. Más tarde se emitió una orden de Gao después de que se perdió las audiencias judiciales el 6 de marzo y el 24 de abril.

El FBI dijo en la presentación que el pasaporte de Gao estaba en posesión de funcionarios de seguridad escolar durante una audiencia judicial. Sin embargo, según los fiscales, Gao abordó un vuelo de Delta desde el Aeropuerto Internacional de Detroit a Shanghai, China, el 19 de enero utilizando un pasaporte chino a su nombre con un número de serie que termina en “7137”.

CBS News Detroit se comunicó con la universidad para hacer comentarios.

Gao ha sido acusado federal de vuelo para evitar el enjuiciamiento, aunque Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con China.

El caso está entre muy pocos casos de votación de no ciudadanos En las elecciones federales en la historia moderna, han encontrado estudios e investigaciones. Análisis Por el Centro de Justicia no partidista de Brennan encontró 30 casos de no ciudadanos sospechosos de votar en las elecciones generales de 2024 reportadas por funcionarios electorales de 23.5 millones de votos emitidos en las 42 jurisdicciones revisadas.

