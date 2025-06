Navy listo para cambiar el nombre de USNS Harvey Milk, refleja nuevos nombres para otros barcos llamados por líderes de derechos civiles

Washington – La Marina de los EE. UU. Planea cambiar el nombre del Usns Harvey Milkun engrasador de reabastecimiento de la flota llamado en honor a El líder de los derechos de los homosexuales asesinados y el veterano de la Marina, y está considerando cambiar el nombre de múltiples barcos navales que llevan el nombre de los líderes de los derechos civiles y las prominentes voces estadounidenses, según dijo CBS News.

NORFOLK VA., (24 de septiembre de 2024)-Los marineros del Servicio Civil (Civmars) a bordo del Oiler de repuesto de la flota del Comando de Sealt Militar (MSC) Usns Harvey Milk (T-AO 206) completaron sus primeros Vessels. Sykes de Las Lases



Los documentos de la Marina de los Estados Unidos obtenidos por CBS News y solían informar al Secretario de la Marina y su jefe de personal muestran plazos propuestos para implementar el cambio de nombre de la leche Harvey de USNS al público. Si bien los documentos no dicen cuál sería el nuevo nombre del barco, la propuesta viene durante Mes del orgulloLa observancia de un mes de la comunidad LGBTQ+ que también coincide con el aniversario del levantamiento de Stonewall de 1969. Celebraciones de WorldPride se llevan a cabo en Washington, DC, este año.

Los documentos obtenidos por CBS News también muestran que otros buques que llevan el nombre de líderes destacados también están en el cambio de nombre de la Marina “Lista recomendada”.

Entre ellos están el USNS Thurgood Marshall, el USNS Ruth Bader Ginsburg, el Usns Harriet Tubman, el Usns Dolores Huerta, el USNS Lucy Stone, el Usns César Chávez y el Usns Medgar Evers.

CBS News descubrió que un diciembre de 2024 artículo web Desde el comando de los sistemas marítimos navales sobre la colocación de la quilla para el futuro USNS Thurgood Marshall se ha eliminado.

Archivo: Alissa Kamens Marshall, patrocinador de la nave de USNS Thurgood Marshall participa en la tradición tradicional de la colocación/certificación de quilla soldando sus iniciales en la placa de quilla del nuevo barco. Sarah Cannon



“La decisión reportada de la administración Trump de cambiar los nombres de la USNS Harvey Milk y otros barcos en la clase John Lewis es un borrado vergonzoso y vengativo de aquellos que lucharon para romper las barreras para que todos perseguen el sueño americano”, dijo la oradora Emerita Nancy Pelosi a CBS News en un comunicado.

Ella agregó: “Nuestro ejército es el más poderoso del mundo, pero este movimiento rencoroso no fortalece nuestra seguridad nacional o el espíritu de” guerrero “. En cambio, es una rendición de un valor estadounidense fundamental: honrar el legado de aquellos que trabajaron para construir un país mejor”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, le dijo a CBS News que la medida fue “una abominación absoluta en términos del esfuerzo republicano extremo MAGA para continuar borrando la historia estadounidense, y no vamos a permitir que suceda”. Y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo en X que Hegseth “debería avergonzarse de sí mismo y revertir esto de inmediato”.

Después de su confirmación en enero, el secretario de defensa Pete Hegseth emitió un directiva Instruyendo al Pentágono y los Servicios Militares de EE. UU. Que dejen de organizar eventos vinculados a los meses de patrimonio o conciencia, citando las preocupaciones de que tales programas podrían socavar la unidad dentro de las rangos. La orientación “Meses de identidad muerta en el DoD” prohibió la mano de obra oficial y los recursos que se utilizaron en tales eventos: entre ellos, el mes del orgullo, el mes de la historia negra y el Mes de la Historia de la Mujer.

Los documentos obtenidos por CBS News no se marcaron con los marcadores de clasificación tradicionales típicamente vistos en las notas del Departamento de Defensa. Los documentos no se marcaron como “solo para uso oficial” o “información controlada no clasificada”, tampoco estaban marcados para indicar que eran borradores. Sin embargo, había una nota de “precaución”, sin embargo, que la información se refirió públicamente.

El memorando dijo que el cambio de nombre de los barcos navales era realinear al ejército de los Estados Unidos con las prioridades de la administración de Trump de “restablecer la cultura guerrera”.

Los documentos piden que el Secretario de la Marina John Phelan seleccione un nuevo nombre para el USNS Harvey Milk el martes, con el aviso del cambio de nombre a otros altos funcionarios de la Marina de los EE. UU. Más tarde en la semana después de someterse a una revisión legal.

El portavoz del Pentágono Jefe, Sean Parnell, dijo en un comunicado que Hegseth “se compromete a garantizar que los nombres adjuntos a todas las instalaciones y activos del Departamento de Defensa reflejen las prioridades del comandante en jefe, la historia de nuestra nación y el espíritu de guerrero”. Parnell agregó que cualquier decisión potencial de cambio de nombre se anunciaría una vez que se completen las revisiones internas. Military.com primero reportado El cambio de nombre para el USNS Harvey Milk el martes, pero la noticia de que otras embarcaciones navales se consideran para un cambio de nombre aún no se ha informado.

El USNS Harvey Milk es un engrasador de reabastecimiento de clase John Lewis, diseñado para apoyar a los grupos de ataque de transporte en el mar. La clase de barcos lleva el nombre del ícono de los derechos civiles y Congresista John Lewisquien murió en 2020.

Harvey Milk, el pionero político, surgió en la década de 1970 como uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexuales en los Estados Unidos. Después de años de activismo, fue elegido para la Junta de Supervisores de San Francisco en 1977, donde rápidamente se convirtió en un símbolo nacional del empoderamiento político LGBTQ+. Su vida fue interrumpida en 1978 cuando fue asesinado en el Ayuntamiento, junto al alcalde George Moscone.

La leche de Harvey de USNS era bautizado en 2021 y representó un paso significativo hacia la inclusión dentro de las fuerzas armadas.

Antes de emerger como uno de los defensores más visibles de los derechos de los homosexuales en la historia de Estados Unidos, la leche servido en la Marina de los EE. UU. De 1952 a 1954, ocupó puestos como un oficial de operaciones y buceo a bordo de dos barcos de rescate submarino, el USS Chanticleer y el USS Kittiwake, ambos activos durante la Guerra de Corea, según los Archivos Nacionales de los Estados Unidos.

Pero su orientación sexual tenía profundas consecuencias a medida que la leche quedó bajo escrutinio. En diciembre de 1954, Milk, que era un teniente de grado junior, se enfrentaba a un tribunal marcial para participar en un “acto homosexual” un año anterior.

En lugar de enfrentar el juicio, Milk fue tamborzada del ejército de los Estados Unidos, como muchos otros miembros del servicio gay de su época. En enero de 1954, renunció a su comisión y aceptó una descarga “distinta de honorable”. En 2021, la Armada se acercó al sobrino de Milk, Stuart Milk, para ver si él buscado La descarga de su tío mejoró, según NPR. Stuart decidió contra él como un recordatorio de que No todos fueron tratados con honor.

El cambio de nombre seguiría a dos renamings base que Hegseth dirigió a principios de este año para revertir el trabajo que una comisión de nombres de nombres con el Congreso hizo para eliminar los nombres en honor a la Confederación. En febrero, él dirigido Fort Liberty en Carolina del Norte regresa a Fort Bragg, diciendo que ahora llevaba el nombre de un Bragg no confederado, y luego dirigió el cambio de Fort Moore a Fort Benning, después de Otro benning.

La Comisión de Naming también sugirió que la Armada cambie el nombre del crucero de misiles guiado USS Chancellorsville, que honra una victoria de batalla confederada, al USS Robert Smalls, para reconocer a un esclavo que robó un barco confederado y la entregó a la Unión. La Marina también cambió el nombre de la USNS Maury al USNS Marie Tharp, eliminando el nombre de un marinero confederado y reemplazándolo con el nombre de una oceanógrafa pionera.

Aunque la Armada ha cambiado el nombre de los barcos por varias razones, los cambios en los nombres siguen siendo una ocurrencia excepcionalmente rara, especialmente después de que los barcos hayan ingresado al servicio.