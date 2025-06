Ataques personales de Trump y Musk Sling

Estoy muy decepcionado con Elon. He ayudado mucho a Elon. Mira, Elon y yo tuvimos una gran relación. No sé si ya lo haremos. Me sorprendió, porque estabas aquí. Todos en esta sala prácticamente estaban aquí, ya que tuvimos una maravillosa envío. Dijo cosas maravillosas sobre mí. No podrías tener más agradable, dijeron las mejores cosas. Elon está molesto porque tomamos el mandato de EV, que era mucho dinero para los vehículos eléctricos, y están pasando mal, los vehículos eléctricos, y quieren que pagamos miles de millones de dólares en subsidio. Y Elon sabía esto desde el principio. Lo sabía hace mucho tiempo. Eso ha estado allí, eso ha sido, yo diría que JD, eso no ha cambiado. Eso ha estado justo desde el principio.