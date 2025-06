Inmigrantes en checks de hielo detenidos, luego celebrados en el sótano del edificio federal en Los Ángeles, algunos durante la noche

Muchos inmigrantes indocumentados que fueron a sus citas de registro de inmigración y aduana (ICE) en un edificio federal en Los Ángeles esta semana fueron llevados a custodia y llevados al sótano y celebrados allí, algunos de la noche a la mañana, según abogados de inmigración y familiares.

No estaba claro cuántas personas se vieron afectadas, pero los abogados le dijeron a CBS News que cientos de inmigrantes fueron detenidos, docenas en el sótano en habitaciones que podían encajar hasta 30 a la vez.

CBS News contactó a los representantes de ICE y al Departamento de Seguridad Nacional para hacer comentarios.

Una abogada, Lizbeth Mateo, dijo que los funcionarios de ICE programaron a varios de sus clientes para verificar el edificio Federal Edward R. Roybal en el centro de Los Ángeles, pero cuando aparecieron el martes, fueron detenidos e inmediatamente escoltados al sótano.

Mateo dijo que una pareja y sus dos hijos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, pasó la noche en una habitación sin camas y acceso limitado a la comida y el agua. Mateo dijo que el padre había recibido previamente una suspensión de la extracción, salvo de él de la deportación, pero él y su familia fueron detenidos de todos modos. Su esposa fue liberada el miércoles por la noche junto con sus hijos, ya que necesitaba atención médica debido a un embarazo de alto riesgo. Todavía estaba siendo detenido el viernes temprano, dijo Mateo.

“Esto es algo que nunca he visto antes”, agregó. “Según la primera administración de Trump, representé a clientes con casos muy difíciles, pero nunca algo como esto. En cualquier otra circunstancia, habría sido liberado”.

El jueves por la noche, CBS News habló con personas que esperaban fuera del edificio que afirmaron que tenían familiares en el sótano que les estaban enviando mensajes de texto.

“Les estamos diciendo que los estamos esperando afuera y que mantengan la calma”, dijo una mujer que usa el nombre de María para proteger su identidad a CBS News. “Solo queremos asegurarnos de que sus hijos, mis sobrinas, tengan comida”.

María dijo que su hermano estaba en el sótano junto con su esposa y sus dos hijos: habían sido programados para un check-in de hielo el jueves por la mañana. Sus solicitudes de asilo habían sido negadas previamente en la corte. Aparentemente, la familia todavía estaba detenida la madrugada del viernes.

Los abogados de inmigración dijeron que tampoco estaba claro por qué las personas estaban detenidas en ese sótano.

“Tienen que alojar literalmente a estos inmigrantes en un centro de detención improvisado, que a la cara es ilegal”, dijo Juan Proamo, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latino Americanos (LULAC). “Está más allá del tratamiento inhumano para cualquier inmigrante y, en este caso particular, está hablando de familias”.

CBS News obtenidas datos del gobierno interno Mostrando arrestos por ICE durante el segundo mandato del presidente Trump superó a 100,000 esta semana, ya que los agentes federales intensificaron los esfuerzos para detener a los inmigrantes no autorizados en los tribunales, los sitios de trabajo y las comunidades de los Estados Unidos.

ICE registró más de 2,000 arrestos el martes y nuevamente el miércoles, un aumento dramático con respecto al promedio diario de 660 arrestos reportado por la agencia Durante los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca, muestran las estadísticas federales. Durante el año pasado del ex presidente Joe Biden en el cargo, ICE promedió aproximadamente 300 arrestos diarios, según datos de la agencia.

Los últimos números muestran que ICE se está acercando a satisfacer las demandas de altos funcionarios de la administración como el subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, un alineador de inmigración que ha presionado con fuerza a la agencia para que realice un “mínimo” de 3.000 arrestos cada día.

“La administración Trump, el DHS, el ICE se han adelantado a sí mismos. No necesariamente no han planeado esto correctamente y no tienen la capacidad requerida para continuar con estas deportaciones a gran escala”, afirmó Proído.

Camilo Montoya-Galvez contribuyó a este informe.