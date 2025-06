Kilmar Abrego García, deportado erróneamente a El Salvador, nos trajo de vuelta para enfrentar cargos de contrabando humanos

Washington – Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño que admitió la administración Trump deportado por error De regreso a su país de origen, ha sido devuelto a los Estados Unidos para enfrentar dos cargos criminales federales que fueron detallados en un acusación sin sellar el viernes.

Presentado en el Tribunal de Distrito Federal en Nashville, la acusación acusa a Abrego García con un cargo de conspiración para transportar extraterrestres y un cargo de transporte ilegal de extranjeros indocumentados. Abrego García fue retirado de los Estados Unidos en marzo y voló a El Salvador, donde inicialmente fue retenido en una notoria prisión de Supermax.

La fiscal general Pam Bondi dijo en comentarios el viernes en el Departamento de Justicia que el gobierno salvadoreño acordó devolver a Abrego García para enfrentar los cargos penales después de que se le presentó una orden de arresto.

La Fiscal General Pam Bondi habla como el Fiscal General Adjunto Todd Blanche escucha durante una conferencia de prensa sobre Kilmar Abrego García en el Departamento de Justicia, el viernes 6 de junio de 2025, en Washington. Julia DeMaree Nikhinson / AP



“Abrego García ha aterrizado en los Estados Unidos para enfrentar la justicia”, dijo Bondi, y agregó: “Así es como se ve la justicia estadounidense”.

ABC News primero reportado El viernes que lo llevaban de regreso a los Estados Unidos para enfrentar los cargos.

Un gran jurado federal devolvió la acusación el 21 de mayo. El Departamento de Justicia dijo en un presentación judicial Que Abrego García debe mantenerse bajo custodia previa al juicio porque “representa un peligro para la comunidad y un riesgo grave de vuelo, y ninguna condición o combinación de condiciones garantizaría la seguridad de la comunidad o su aparición en la corte”.

Bondi dijo que el gran jurado descubrió que Abrego García “jugó un papel importante en un anillo de contrabando alienígena” que involucraba a niños y mujeres y es “un peligro para nuestra comunidad”. Si Abrego García es condenado, cumpliría su sentencia en los Estados Unidos y luego regresaría a El Salvador, según el Fiscal General.

En sus comentarios, Bondi se desvió más allá de lo que se alegaba en la acusación, alegando que Abrego García desempeñó un papel en el asesinato de la madre de un miembro de una pandilla rival y solicitó imágenes desnudas de un menor. Ninguna de esas acusaciones aparece en los documentos de carga.

Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego García, dijo en un comunicado que el debido proceso “significa la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después. Este es un abuso de poder, no justicia”. Dijo que el gobierno “desapareció a Kilmar a una prisión extranjera en violación de una orden judicial. Ahora, después de meses de retraso y secreto, lo están trayendo de regreso, no para corregir su error sino para enjuiciarlo”.

Durante una breve conferencia de prensa el viernes, Sandoval-Moshenberg agregó que Abrego García “no será condenado por estos crímenes”.

“No hay forma de que un jurado vea la evidencia y esté de acuerdo en que este trabajador de metal de la hoja es el líder de una conspiración internacional de contrabia de contrabando MS-13”, dijo.



Abrego García hizo una aparición inicial en la corte el viernes y permanece bajo custodia con las autoridades federales de inmigración. Su lectura de cargos estaba programada para el 13 de junio.

La acusación

Un manifestante tiene una foto de Kilmar Abrego García el 24 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York. Michael M. Santiago / Getty Images



La presentación alega que entre 2016 y 2025, Abrego García y otros conspiraron para llevar a los migrantes de los países latinoamericanos a los Estados Unidos, pasando por México antes de cruzar la frontera sur hacia Texas.

Los fiscales alegan que Abrego García y un co-conspirador no identificado recogieron a los migrantes en Houston y los transportaron a otras partes de los Estados Unidos, e idearon “historias de cubierta” para dar a la policía en caso de que se detuvieran, como transportar personas para trabajos de construcción.

El Departamento de Justicia dijo que Abrego García y seis conspiradores usaron teléfonos celulares y plataformas de redes sociales para trasladar a los migrantes a y en todo Estados Unidos, supuestamente trabajó con dos conspiradores para transportar armas de fuego que se compraron ilegalmente en Texas para su distribución y reventa en Maryland, donde Vivió Abrego García.

Abrego García y otros seis también supuestamente recaudaron pagos financieros de los migrantes por sus movimientos, según la acusación. Ese dinero fue transferido entre sí, dijo el Departamento de Justicia, alegando que era un esfuerzo para ocultar sus orígenes.

La acusación afirma que Abrego García y sus conspiradores “transportaron a sabiendas e ilegalmente a miles” de migrantes que no estaban legalmente autorizados a vivir o trabajar en los Estados Unidos, y alega que muchas de esas personas eran miembros de la pandilla MS-13 y asociados.

La presentación incluye información sobre una parada de tráfico de noviembre de 2022 en Tennessee, cuando Abrego García fue detenido por la Patrulla Estatal de Carreteras por exceso de velocidad. La agencia lanzó imágenes de la cámara del cuerpo del incidente.

Abrego García tenía al menos ocho personas en el auto con él cuando lo detuvieron. Dijo que habían estado realizando trabajos de construcción en un sitio en St. Louis, Missouri. Un Informe de abril Del Departamento de Seguridad Nacional sobre el incidente dijo que Aberego García era sospechoso de trata de personas, aunque no fue arrestado ni acusado de ningún delito.

Deportación de Abrego García

El caso de Abrego García provocó una reacción violenta en todo el país después de que un funcionario de inmigración en la administración Trump reconoció que su deportación a El Salvador fue un “error administrativo”. Al hombre de 29 años se le había otorgado un estatus legal en 2019, conocido como retención de la eliminación, que prohibió que el Departamento de Seguridad Nacional lo trasladara a su país de origen de El Salvador porque probablemente enfrentara la persecución por parte de las pandillas locales.

Abrego García estaba entre los Más de 200 personas que fueron abordados en aviones con destino a El Salvador a mediados de marzo para confinamiento en el país Notoria máxima seguridad Centro de confinamiento de terrorismo, conocido como Cecot. Las mudanzas fueron parte de los esfuerzos de la administración Trump para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, lo que ha provocado numerosas batallas legales en todo el país.

Abrego García, que tenía Vivió en Maryland Desde que llegó a los Estados Unidos ilegalmente en 2011, se celebró inicialmente en Cecot, pero finalmente se mudó a un centro de seguridad inferiorsegún Maryland, el senador Chris Van Hollen, quien se reunió con Abrego García en El Salvador en abril. El Departamento de Estado más tarde confirmado Había sido transferido.

Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego García, dijo el viernes que Abrego García “es una de las primeras, si no la primera persona” en dejar a Cecot y tenía curiosidad por saber sobre su tratamiento allí.

“Por lo tanto, será muy interesante escuchar lo que tiene que decir sobre la forma en que las autoridades salvadoreñas lo trataron en esa prisión, especialmente sus primeros días en esa prisión antes de que el gobierno salvadoreño se dio cuenta de que era especial en el objeto de atención en los Estados Unidos”, dijo Sandoval-Moshenberg.

Van Hollen dijo el viernes que la administración Trump durante meses ha estado burlando la Corte Suprema y la Constitución.

“Hoy, parecen haber cedido finalmente a nuestras demandas de cumplimiento de las órdenes judiciales y con los derechos del debido proceso otorgados a todos en los Estados Unidos”, dijo en un comunicado. “Como he dicho repetidamente, no se trata del hombre, se trata de sus derechos constitucionales, y los derechos de todos. La administración ahora tendrá que presentar su caso en el tribunal de justicia, como debería haberlo hecho todo el tiempo”.

El caso de Abrego García y las órdenes de la jueza de distrito de los Estados Unidos Paula Xinis para que el gobierno tome medidas para traerlo de regreso a los Estados Unidos fue el catalizador de un choque creciente entre la administración Trump y los tribunales que se han desarrollado en las últimas semanas. El gobierno fue acusado de desafiar la demanda de Xinis de que facilite su liberación de la custodia salvadora, que era afirmado por la Corte Suprema – y negarse a proporcionar cualquier detalle sobre los esfuerzos que había tomado para hacerlo.

La administración Trump ha afirmado que Abrego García es miembro de la pandilla MS-13citando una acusación de un informante confidencial y la ropa que llevaba puesto cuando fue arrestado en 2019, después de lo cual fue liberado de la custodia. Sus abogados han negado que Abrego García tenga vínculos con la MS-13, y dijo que nunca ha sido acusado o condenado por un delito en los Estados Unidos o El Salvador.

La batalla legal va a la Corte Suprema

Tres tribunales: el tribunal de distrito en el que se encuentra Xinis, un Tribunal de Apelaciones Federales Y la Corte Suprema, todos dijeron que la administración Trump tuvo que facilitar la liberación de Abrego García de la custodia salvadora. La Corte Suprema también ordenó al gobierno que se asegurara de que su caso “se maneje como hubiera sido si no hubiera sido enviado de manera incorrecta a El Salvador”.

Pero los abogados de Abrego García dijeron que la administración ha desafiado esas decisiones al negarse repetidamente a tomar medidas para traerlo de regreso a los EE. UU. O proporcionar información sobre si incluso ha intentado hacerlo.

En respuesta, xinis ordenó un examen acelerado En la negativa de la administración Trump a devolver a Abrego García a los Estados Unidos y permitió que sus abogados hicieran 15 preguntas a los funcionarios del gobierno y hicieran 15 solicitudes de documentos.

Los abogados de Abrego García le dijeron a Xinis que la administración Trump entregó “nada de sustancia” y proporcionó respuestas “no respondidas” a sus preguntas. El juez entonces lanzó la administración por sus respuestas y lo culpó por la “caracterización errónea continua” de la orden de la Corte Suprema. Ella dijo que su objeción a ciertas solicitudes de información “refleja una negativa intencional y de mala fe a cumplir con las obligaciones de descubrimiento”.

Con respecto a los intentos de la administración de invocar ciertos privilegios para proteger ciertos detalles de los abogados de Abrego García, el juez dijo que dependen de “afirmaciones de la calderera”.

“Eso termina ahora”, escribió Xinis.

Emily Hung contribuyó a este informe.