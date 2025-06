La corte de apelaciones permite a Trump prohibir AP de espacios más pequeños por ahora

Un tribunal federal de apelaciones está permitiendo a la Casa Blanca de Trump para prohibir la prensa Association de la Oficina Oval y otros espacios restringidos por ahora en un fallo que bloqueó la decisión de un tribunal inferior que afirmaba que la prohibición era inconstitucional.

En una orden de 2-1, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia otorgó en la Parte una suspensión de la decisión del 8 de abril. declarado La prohibición basada en el contenido inconstitucional. Los dos jueces que gobernaron a favor de la administración fueron nominados por el presidente Trump en su primer mandato.

“Otorgamos en parte la moción del gobierno para una apelación pendiente”, escribieron el juez Gregory Katsas y el juez Neomi Rao. “Es probable que la Casa Blanca tenga éxito en los méritos porque estos espacios presidenciales restringidos no son la primera enmienda abierta para el discurso y la discusión privada. Por lo tanto, la Casa Blanca retiene la discreción para determinar, incluso sobre la base del punto de vista, qué periodistas serán admitidos. Además, sin una estadía, el gobierno sufrirá un daño irreparable porque el impuesto que impide la independencia y el control de las obras privadas”.

La Casa Blanca ya ha asumido el control del acceso y la rotación de la piscina de prensa de la Casa Blanca para que las salidas de alambre, incluida Associated Press, no estén en espacios como Air Force One o la Oficina Oval con tanta frecuencia como antes.

El AP, que dice que sus informes de noticias llegan a aproximadamente 4 mil millones de personas diariamente, presentó su demanda contra tres altos funcionarios de la Casa Blanca después de que fuera informado en febrero que ya no se permitiría en lugares como la Oficina Oval y en Air Force One como parte del grupo de prensa hasta que la AP revisó su influyente libro de estilo para usar el nombre del Golfo de América en lugar del Golfo de México.

The Stylebook es una guía de escritura y edición utilizada por periódicos, revistas y otros medios de comunicación en todo el país. Cubre una amplia gama de temas, desde abreviaturas de nombres de estado hasta describir las edades y la jerga utilizada en diferentes deportes.

En una publicación en las redes sociales después del fallo del viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt escribió“As we’ve said all along, the Associated Press is not guaranteed special access to cover President Trump in the Oval Office, aboard Air Force One, and in other sensitive locations. Thousands of other journalists have never been afforded the opportunity to cover the President in these privileged spaces. Moving forward, we will continue to expand access to new media so that more people can cover the most transparent President in American history rather than just the failing legacy media. And by the way @AP, it’s still the Gulf de América “.

