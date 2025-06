Transcripción: Senadora Amy Klobuchar en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 8 de junio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 8 de junio de 2025.

Margaret Brennan: ahora nos dirigimos a la senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar, quien se une a nosotros desde Minneapolis. Buenos días, senador, tú–

Sen. Amy Klobuchar: Gracias, Margaret.

Margaret Brennan: -Escuchaste a la secretaria Noem decir, lo que está sucediendo en Los Ángeles y las decisiones que se toman al nivel federal tienen que ver con lo que sucedió en 2020 en Minneapolis, y lo que llamó los pasos en falso de tu gobernador, Tim Walz, en ese momento. Viviste todo eso. ¿Qué aconsejaría que el gobernador Newsom haga en California ahora?

Sen. Klobuchar: Cada gobernador tomará sus propias decisiones basadas en la situación. En este caso, el gobernador Newsom ha dejado en claro que quiere que la policía local proteja a los ciudadanos, y ha pedido al presidente que no inflame la situación. En el caso del gobernador Walz, como señaló en el segmento anterior, trajo a la Guardia Nacional. También señalaría que el 6 de enero también estaba allí, y lo que vi que había que había, el presidente no trajo a la Guardia Nacional cuando más de 100 policías resultaron heridos o heridos o peores. Entonces, creo que es bastante, digamos, irónico, probablemente no se ajuste a esta situación, cuando tienes a los funcionarios de la administración que hablan sobre proteger a los oficiales de policía después de lo que sucedió el 6 de enero. Y cuando miro lo que está sucediendo en California o en todo el país, por supuesto, como un congresista dijo, tú quieren que los criminales peligrosos sean afuera de nuestras comunidades, pero cuando miras a los que te siguen las personas que te siguen a la ley, y que estás a la que te siguen las personas que te siguen a la ley, y que están a la vista, y que están a la vista, y que están a la vista, y que están a la vista, y lo que vea a los criminales, y que se siga a la ley, y que se sigan con el que está. No quiero inflamar las cosas amenazando con traer a los marines o deportar a las personas en función de un error.

Margaret Brennan: Senadora, vamos a tomar un descanso rápido y continuar esta conversación. Usted tiene un papel clave en la supervisión de la aplicación de la ley en el poder judicial. Volveremos.

(Anuncios)

Margaret Brennan: Bienvenido de nuevo a “Fac the Nation”. Regresamos ahora a nuestra conversación con el senador Klobuchar. Senador, parece que el uso del presidente de la Guardia Nacional, tal como los está federal, es algo novedoso. Es la primera vez desde 1965, un presidente ha activado la Guardia Nacional de un estado sin una solicitud del gobernador, según el Centro de Justicia de Brennan. ¿Qué preocupaciones tienes sobre ir en esta dirección? Son unos 60 días que han sido autorizados en la proclamación que firmó anoche.

Sen. Klobuchar: Mi preocupación, por supuesto, es que esto inflama una situación, y que está empeñado en inflamar la situación. Los gobernadores individuales miran sus estados y toman decisiones, pero en este caso, el presidente, una y otra vez, ha demostrado esta voluntad de violar, una, violar las leyes que hemos visto en todo el país en muchas situaciones diferentes fuera del contexto de inmigración, y dos, situaciones inflamadas. Entonces, ¿qué creo que debería estar haciendo ahora mismo? ¿A quién creo que debería traer? Creo que debería traer a los economistas para hablar con él en este momento sobre lo que está sucediendo con la deuda y con su gran, hermosa y traición a la clase media, para hablar con él sobre lo que está sucediendo con los aranceles y cómo están lastimando a las pequeñas empresas. Creo que debería traer a las personas con las que hablo todos los días, personas regulares, agricultores cuyos mercados se están secando, personas que están preocupadas por que sus madres o sus abuelas sean expulsadas de su vida asistida debido a sus recortes de Medicaid. Cuando Josh Hawley lo llama moralmente despreocupado, es inmoral hacer estos recortes de Medicaid, y cuando Elon Musk entra y dice que esta es una abominación repugnante, esta factura, y cuando ahora se desencadena, obtiene esto, los recortes de Medicare, algo que aún no se ha discutido todavía no se ha discutido en realidad. En lugar de su esfuerzo constante por la conmoción y el asombro y tratar de distraer a las personas lo que más les importa, que es la economía y su situación familiar. Vamos a ir

Margaret Brennan: Lo haremos, vamos a hablar sobre algunos de esos mismos temas con Kevin Hassett, uno de los principales asesores económicos del presidente en breve, incluida la idea de que Medicare se toca, que está siendo flotante, pero no hemos tenido noticias de la administración en detalle, pero pero el frontal de inmigración del Presidente aquí. Vemos en nuestras encuestas que, al menos antes de lo que sucedió en Los Ángeles, que esto fue ampliamente apoyado. El 54% de los estadounidenses les gustan sus políticas de deportación. Estoy, estoy preocupado, me pregunto cuánto te preocupa que esto ponga a los demócratas en el pie trasero, que te pongan en la posición de defender a alguien como Abrego García, que acaba de ser devuelto a los Estados Unidos desde El Salvador y ahora está siendo cobrado por el Departamento de Justicia por estas afirmaciones de que estaba involucrado de alguna manera en la trata de humanos. Este es el hombre de Maryland que, según el Departamento de Justicia, fue enviado erróneamente a una prisión en El Salvador bajo sospecha de ser miembro de una pandilla, que su familia negó.

Sen. Klobuchar: Entonces, los demócratas creen en la seguridad pública. Como ex fiscal, ha sido gran parte de mi trabajo de vida, trabajando con la policía. Y eso significa que no inflame las cosas y las empeoras, y es que te aseguras de que los delincuentes violentos no estén en medio de nosotros. Pero incluso cuando miras tu propia encuesta que acaba de salir esta mañana, una gran mayoría de las personas creen que al menos las personas deberían seguir el estado de derecho y tener el debido proceso, por lo que las personas no son deportadas por error. Cuando miro el caso de Abrego García, veo dos cosas. El primero es que tienes que seguir la ley. El segundo es que los cargos se tratarán en el sistema de justicia. Así es como funciona esto. Y, por supuesto, deberían haberlo hecho al principio, y no lo deportado injustamente y manejado los cargos en nuestro país. Pero al final, para mí, se trata del estado de derecho y de hacer cumplir las leyes. Y nuevamente, cuando miro sus encuestas, el 70% de las personas dijeron que si bien, algunos de ellos apoyarán para deportar delincuentes violentos. Apoyo eso, ¿de acuerdo? Pero el 70% de ellos dijo que estas políticas no ayudan con la economía o debilitan la economía. No están ahí. Quieren este presidente. Votaron por él, un grupo de ellos en el medio, quienes, en mi estado, también votaron por mí. Quieren que vea los costos bajos. No quieren que él patee a las personas mayores de la vida asistida o que corte la asistencia alimentaria para los veteranos. Quieren que trabaje en cosas que los ayudan en su vida diaria. Eso es lo que también sale en sus números de votación.

Margaret Brennan: Como saben, los republicanos dicen que no están cortando Medicaid, lo están haciendo más eficiente, pero … hablaremos con Kevin Hassett sobre algunos de los detalles de lo que acaba de criar allí. Sin embargo, en nuestra encuesta, también muestra entre los encuestados que los demócratas del Congreso son vistos abrumadoramente como ineficaces para desafiar a Trump. El 71% de los demócratas dicen que sus líderes son ineficaces. Estás en el liderazgo democrático. ¿Por qué se equivocan?

Sen. Klobuchar: Entonces, cuando miras lo que está sucediendo aquí, Trump está haciendo algunas cosas realmente malas a la gente, ¿verdad? Las pequeñas empresas están cerrando. WE- La economía se ha retirado en el primer trimestre. Y cuando salgo hablando con independientes, los republicanos o los demócratas básicamente dicen lo mismo. Realmente tienen miedo de lo que está sucediendo en este momento para sus familias, y quieren ver el liderazgo. Entonces no podemos ser la parte del status quo, eso es seguro. Y en realidad estoy realmente entusiasmado con nuestros nuevos candidatos que van a correr a mitad de período. El reclutamiento está sucediendo. Y cuando miras los hechos reales, los números reales, miran a mis vecinos en Wisconsin para la carrera de la Corte Suprema, donde diez condados de Trump fueron volteados de rojo a azul, porque la gente lo ha tenido con esto. O mire algunas de las razas legislativas en todo el país, Margaret. Nuestros componentes están de pie, y estamos a su lado, ya sean demócratas, republicanos moderados o independientes. Están apareciendo en Rallies. Están votando. Esa es la cosa más importante. Los abogados demócratas generan casos en los tribunales que el público apoya. No quieren ver a los veterinarios eliminados, eliminados del USDA, o no quieren ver fondos congelados para los ensayos de cáncer. Y luego miras al Congreso. Los responsabilizamos por los votos. Todo lo que necesitamos es cuatro republicanos para enfrentarse a lo que Josh Hawley llama recortes inmorales de Medicaid, solo cuatro de ellos. Todo lo que necesitamos es que cuatro republicanos se enfrenten a estos: asistencia alimentaria que arroja a millones de personas, veteranos, personas mayores, niños, el 40% de las personas que reciben asistencia alimentaria son niños. Para enfrentarse a cambiar dinero al estado, por lo que Pennsylvania de repente obtendría, de repente obtendría una gran cantidad, millones de dólares se trasladaron a ellos, o más en Carolina del Norte, donde has visto 500, más de 500 millones cambiaron. La gente necesita ponerse de pie. Los republicanos necesitan ponerse de pie. Para mí, eso es liderazgo, no defender el status quo para nuestro partido, sino avanzar con una agenda de pensamiento hacia adelante y una nueva energía.

Margaret Brennan: Muy bien. Comprenda, el senador Klobuchar, gracias por su tiempo hoy. Volveremos.