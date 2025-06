Transcripción: Save the Children CEO Janti Soeripto en “Fac the Nation con Margaret Brennan”, 8 de junio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el CEO de Save The Children Janti Soeripto que se emitió en “Enfrente a la nación con Margaret Brennan” el 8 de junio de 2025.

Margaret Brennan: Ahora nos dirigimos a los esfuerzos internacionales para aliviar la extraordinaria crisis humanitaria en Gaza, y el CEO de Save the Children, Janti Soeripto, nos unimos a los niños. Bienvenido de nuevo para enfrentar a la nación.

Save the Children President y CEO Janti Soeripto: Gracias Margaret.

Margaret Brennan: Así que hay un millón de niños en Gaza en necesidad desesperada. La ONU dice que el bloqueo israelí de 11 semanas ha causado la tasa de niños pequeños que sufren de desnutrición aguda a Triple. ¿Qué puedes conseguir para ayudar?

SOERIPTO: Entonces, desde el 2 de marzo, Save the Children no ha podido obtener nada en absoluto.

Margaret Brennan: A pesar de que el bloqueo ha terminado, oficialmente?

SOERIPTO: A pesar de que el bloqueo ha terminado formalmente, no hemos podido obtener ninguno de nuestros: los 50 camiones que tenemos alrededor de Gaza en la frontera listos para entrar, no hemos podido obtener nada.

Margaret Brennan: ¿Por qué?

SOERIPTO: Por lo tanto, nuestro personal está operando actualmente, todavía con lo que tenemos. Tenemos acciones disminuidas, suministros médicos, tratamiento terapéutico de desnutrición para niños, niños muy pequeños. Todavía estamos trabajando donde podemos y entregando productos mientras podamos, pero estas acciones están disminuyendo rápidamente.

Margaret Brennan: ¿Cuál es el punto de estrangulamiento? ¿Por qué no pueden entrar sus camiones?

SOERIPTO: No hemos recibido ninguna autorización para obtenerlos.

Margaret Brennan: ¿De las autoridades israelíes?

SOERIPTO: Sí.

Margaret Brennan: ¿Está ayudando el gobierno de los Estados Unidos?

SOERIPTO: Creo que hay un esfuerzo. Creo que hay un reconocimiento de que la situación humanitaria tal como es es completamente insostenible, que estamos viendo la inanición masiva de civiles inocentes y, sobre todo, niños muy pequeños, como usted dijo, por lo que se están haciendo intentos. Creemos que esos intentos actualmente son completamente ineficaces e inadecuados.

Margaret Brennan: La directora del Hospital Al-Shifa en Gaza le dijo a CBS esta mañana que solo quedan unas pocas horas antes de que los generadores en el hospital se cerren porque no tienen suficiente combustible para mantenerlos en marcha. ¿Qué están viendo sus trabajadores médicos en el terreno? ¿Qué sucede si un hospital como ese no puede funcionar?

SOERIPTO: Sí, es, no me sorprende eso. Es completamente aborrecible. Estamos escuchando historias de colegas en Gaza que están hablando de niños que tienen que someterse a una cirugía y luego se despiertan durante la cirugía porque no hay suficientes anestesios. Entonces eso es lo que está pasando. Así es como se ve.

Margaret Brennan: Eso es horrible.

SOERIPTO: Lo es.

Margaret Brennan: La oficina de la ONU que supervisa estos esfuerzos también ha advertido que los niños lideran los hogares porque sus padres se han ido.

SOERIPTO: Así es, hay miles y miles de niños que han perdido uno o más padres, han perdido a su familia inmediata. Entonces sí, tendremos hijos, niños pequeños, cuidando a sus hermanos menores, tratando de sobrevivir.

Margaret Brennan: ¿Qué le hace eso a una sociedad?

SOERIPTO: Es increíble lo que le está sucediendo a esta generación de 2 millones de personas en Gaza. Ya sabes, el trauma es difícil de sobreestimar. Estamos escuchando a las madres decirnos que ahora sus hijos están esperando esencialmente su turno de morir.

Margaret Brennan: ¿Cómo continúa funcionando su personal cuando se les dice cosas así?

SOERIPTO: Es horrible, como te puedes imaginar. Así que tenemos casi 200 empleados allí, casi todos ellos palestinos y ¿te imaginas? Todavía salen todos los días. Tienen a sus propios hijos que cuidar. No pueden alimentar a sus propios hijos adecuadamente. Todavía salen todos los días, tratando de entregar, brindar asistencia médica a los niños y las madres, donde puedan, entregar comida mientras la tenemos, tratando de darle asesoramiento a trauma a las personas, mientras que podemos, si podemos alcanzarlos, pero es increíblemente difícil. Solo están tratando de sobrevivir. Casi, creo, alejando demasiado en el trauma, porque de lo contrario es muy difícil, creo, para que se levanten e ir a trabajar.

Margaret Brennan: Por lo tanto, su organización ayuda así, ayuda de emergencia como esta en todo el mundo. La administración Trump ha pedido a la ONU que trabaje con esta nueva organización llamada Fundación Humanitaria de Gaza. Tiene el apoyo del gobierno israelí para brindar ayuda. Hemos visto una serie de tiroteos mortales documentados cerca de sus publicaciones. Muchas críticas. Ayer le dijeron al público que habían recibido amenazas de Hamas, pero luego no compartieron detalles de eso con CBS cuando preguntamos. ¿Sabes lo que está pasando? Porque esta es una organización respaldada por Estados Unidos.

SOERIPTO: Parece que sí. Hemos dado muchos aportes y y compartimos nuestras preocupaciones. Nosotros y todas las otras agencias operativas en operaciones en Gaza hemos compartido nuestras preocupaciones con este nuevo mecanismo. Pensamos que el mecanismo existente funcionó bien cuando tuvimos la pausa en la lucha desde enero hasta marzo, como recuerdas, obtuvimos camiones y camiones de suministros a escala. Pudimos entregar. Tratamos a los niños con desnutrición. Hicimos vacunas. Hicimos atención médica. Los hospitales estaban operando. Había combustible para operar ese generador en el Hospital Al-Shifa y eso funcionó. Entonces, este nuevo mecanismo actual no parece funcionar. Las fallas parecen desarrollarse exactamente en la forma en que advertimos. También es una militarización de la ayuda. Si coloca a los hombres con armas cerca de un punto de distribución y luego le pide a una población desesperada y desesperada que venga y camine por millas para obtener cajas de comida, creará problemas de control de multitudes y un mayor riesgo de daño a una población ya increíblemente desesperada.

Margaret Brennan: Y las cajas son comida no son lo que puedes darle a un niño que está en medio de la inanición.

SOERIPTO: Exactamente correcto. También es un soporte completamente inadecuado.

Margaret Brennan: Janti Soeripto de Save the Children, gracias.

SOERIPTO: Gracias por invitarme.