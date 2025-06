Transcripción: Kevin Hassett, Director del Consejo Económico Nacional, sobre “Face the Nation with Margaret Brennan”, 8 de junio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 8 de junio de 2025.

Margaret Brennan: El Director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, nos acompaña ahora. Se une a nosotros desde la Casa Blanca. Buenos días a ti.

Kevin Hassett, Director, Consejo Económico Nacional: Hola Margaret, buenos días.

Margaret Brennan: Así que quiero permitirle responder a algunas de las críticas muy específicas que hizo el senador Klobuchar. Una de las cosas que presentó fue algo que, francamente, el líder de la mayoría del Senado parecía reconocer que estaba en discusión, y eso estaba tocando Medicare, haciendo algún tipo de ajuste. Dijo que cualquier cosa que podamos hacer que sean los desechos, el fraude y el abuso están abiertos a la discusión. ¿Está la Casa Blanca abierta a alguna discusión sobre Medicare?

Hassett: Bueno, en primer lugar, lo que está sucediendo es que los senadores, respetando el proceso legislativo, están discutiendo lo que piensan que pueden poner sobre la mesa. Y el Presidente ha dejado en claro que poner fin a los desechos, el fraude y el abuso, y dar beneficios a los ilegales y dar beneficios a las personas que son trabajadores aptos, esas son sus altas prioridades. Si el Senado se le ocurre otras cosas que les gustaría que veamos, supongo, supongo que las echaríamos un vistazo. Pero, ha habido muchas historias falsas sobre que Medicare esté sobre la mesa, y no está totalmente sobre la mesa.

La forma en que se cubrió en las noticias hace un par de semanas fue que al final, cuando termine el proceso presupuestario, si no renuncian a los límites de presupuesto, entonces habrá reducciones en todos los ámbitos en el gasto. Y eso es lo que nadie pretendería, y ningún demócrata votaría por eso, pero eso estaba cubierto como nuestra intención de perseguir a Medicare, y fue solo una gran noticia falsa la semana pasada.

Margaret Brennan: Bien, entonces el líder Thune y el líder Johnson tienen y el presidente Johnson han dicho algo con desperdicio, fraude y abuso. Pero tú ahora mismo, estás tomando

Hassett: desperdicio, fraude y abuso. Desperdicio, fraude y abuso

Margaret Brennan: Pero para ser …

Hassett: Es lo mismo.

Margaret Brennan: Entendido, pero estabas sacando de Medicare de la mesa. La Casa Blanca dice que no lo hagas-

Hassett: No, no, pero, pero, pero, pero no he visto una gran cantidad de desechos, fraude y abuso en Medicaid, y no me han informado sobre los desechos, fraudes y abusos de Medicare. Pero si encuentran algo, por supuesto, lo miraríamos.

Margaret Brennan: Lo mirarías –

Hassett: – Por supuesto

Margaret Brennan: el senador Hawley también fue criado por el senador Klobucharklobuchar, y el senador de Missouri ha dejado en claro que quiere ver cambios en el aumento de los requisitos de copago para Medicaid que estaba en la versión de la Cámara que se envió al Senado. ¿Te sientes cómodo con esta factura de la Cámara mientras está escrita? ¿Qué quieres ver a Medicaid?

Hassett: Nuevamente, lo que queremos ver ahora es que queremos que el Senado apruebe el proyecto de ley, y luego queremos que la Cámara y el Senado resuelvan sus diferencias, mientras negociamos con nosotros. Y en este momento, el Senado tiene que obtener los votos que necesitan para aprobar el proyecto de ley, y los estamos apoyando en ese proceso. Pero también debe ser consciente cuando está pensando en esto, que una de las cosas que presentamos un informe para el Consejo de Asesores Económicos, que si el proyecto de ley no se aprueba, entonces estiman que esto causaría una reducción del PIB en un 4 por ciento. Estaríamos en una profunda recesión. Perderíamos seis o siete millones de empleos de esas personas, casi todas esas personas, perderían su seguro. Entonces, esta idea de que la única persona que va a obtener un seguro es alguien que lo obtiene del gobierno es simplemente incorrecta, y si creamos los trabajos que tenemos en el proyecto de ley, entonces vamos a crear mucho más seguro de lo que estamos hablando de desperdicio, fraude y abuso.

Margaret Brennan: Entonces estás abierto a lo que el senador Hawley está buscando cambiar, sin embargo, eso es lo que entiendo.

Hassett: Yo, tendría que ir a ver lo que tiene y me gustaría ver los detalles altos antes de decir que lo abriré. Y también me gustaría hablar con el presidente sobre el asunto específico, lo que no he hecho.

Margaret Brennan: Bien, una de las otras influencias masivas en la economía en este momento es la guerra comercial, particularmente con China. Mañana en Londres, el Secretario del Tesoro, el representante comercial y el Secretario de Comercio se reunirán con funcionarios chinos. El secretario del Tesoro, Bessent, nos dijo el domingo pasado que la tensión reciente fue en torno a las exportaciones de minerales críticos. ¿Cuándo se reanudarán esas exportaciones? ¿Y qué esperas provenir de la reunión de mañana?

Hassett: Correcto. Esas, esas exportaciones de minerales críticos se han liberado a un ritmo que es, ya sabes, más alto de lo que era, pero no tan alto como creemos que acordamos en Ginebra. Y el presidente Trump, siendo un trato, habló con el presidente Xi, y él dijo: Tomemos, ya sabes, nuestros hombres mayores y las personas que tienen el mismo nivel que tú. Hagamos que se encuentren en algún lugar, y aclaremos estas cosas, y luego aclararemos lo que no le gusta, hemos acordado liberar de nuestro lado, y vamos a darle la mano al respecto. Literalmente dijo que quiero reunirme en Londres, y quiero darle la mano, para que sepamos que tenemos un trato. Y luego, después de eso, creo que hubo un intercambio muy afable sobre el presidente Trump visitando China y el presidente Xi que vinieron aquí. Entonces, me siento muy cómodo de que este acuerdo esté a punto de estar cerrado, y no se cerrará con un grupo de empleados y lenguaje burocrático, sino con apretones de manos. Así que esa es la forma en que opera el presidente Trump.

Margaret Brennan: Los mismos términos, nada nuevo.

Hassett: Bueno, creo que ahí, no podemos hablar sobre los términos con los que están saliendo en todo momento porque todavía están trabajando en ello. Pero el punto es que queremos que las tierras raras, los imanes que son cruciales para los teléfonos celulares y todo lo demás, fluyen tal como lo hicieron antes de principios de abril. Y no queremos que ningún detalle técnico desacelere eso, y eso es claro para ellos.

Margaret Brennan: Entonces, nuestras encuestas de noticias de CBS muestran que a la mayoría de los estadounidenses no les gustan los aranceles, y la mayoría de los estadounidenses no creen que la administración Trump tenga un plan. También escuchamos a los principales economistas, incluido el jefe de la Reserva Federal de Filadelfia que dijo que las reglas no son realmente claras, y los líderes empresariales necesitan certeza. ¿Cuándo obtendrán esa certeza de la administración?

Hassett: Bueno, podrías estar seguro de que habrá algunos aranceles, y las cosas que la gente ha estado diciendo que les va a suceder a los aranceles es inconsistente con lo que tú y yo hemos hablado antes, Margaret. Entonces, lo que está sucediendo, claro, es que hemos tenido un déficit comercial con China por siempre y para siempre, porque solo quieren vender cosas aquí, por lo que crean empleos en China y ayudan, ya sabes, controlar a su gobierno para que las personas estén desempleadas, que es más difícil para una dictadura. Y entonces el punto es solo eso, que si les pusimos un arancel sobre ellos, entonces van a soportar la tarifa. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Lo que acaba de suceder es que tuvimos alrededor de 60 mil millones de dólares en ingresos arancelarios en los Estados Unidos, y la inflación, la inflación, cada medida de la inflación, es la más baja que ha sido durante más de cuatro años. Y así, todas nuestras políticas juntas están reduciendo la inflación y ayudando a reducir el déficit al obtener ingresos de otros países. Y cuántos ingresos, creo que podría haberlo cubierto, la Oficina de Presupuesto del Congreso presentó una estimación de 10 años que dice que los ingresos arancelarios que ya están vigentes en este momento recaudarán 2.8 billones de dólares en los próximos 10 años. Eso es más que su propia estimación, su propia estimación estática. Entonces, todo este proyecto de ley, para que esa sea la reducción del déficit allí mismo.

Margaret Brennan: Bueno, me alegra que hayas mencionado esa estadística, porque me hizo preguntarme. Acabas de decir que una certeza es que habrá tarifas. Estás diciendo que los aranceles se están quedando, que esta es una fuente constante de

Hassett: –he’re, estamos negociando reciprocal-

Margaret Brennan: -de

Hassett: -Has visto ofertas.

[CROSSTALK]

Hassett: Y exactamente dónde están. Lo estamos resolviendo y estamos abriendo mercados. De modo que–

Margaret Brennan: Sí, pero las ofertas, aquí es donde estoy atascado, porque los acuerdos se trata de negociar las tarifas. Así que esa es una fuente decreciente de ingresos con el tiempo. Pero, ¿estás diciendo que habrá aranceles generales?

Hassett:–Last Year–

Margaret Brennan: -¿De qué porcentaje?

Hassett: El año pasado, antes de llegar aquí, estábamos recaudando 80 mil millones al año en tarifas. En este momento, el CBO proyecta que obtendremos 2.8 billones en los próximos 10 años. Exactamente dónde termina el número dependerá de la cantidad de países extranjeros que abran sus mercados a nuestros productos y cuánto, qué tan bien tratan a nuestros agricultores y veremos

Margaret Brennan:-Así que no sabes cuántos ingresos tendrás …

Hassett: ingresos, ingresos fueron de 80 mil millones el año pasado. Los ingresos de los ingresos de la tarifa no van a desaparecer. Eso es lo que estoy diciendo.

Margaret Brennan: Pero no sabemos cuáles serán los aranceles. Entonces-

Hassett: Los estamos negociando sobre un país por país.

Margaret Brennan: Exactamente.

Hassett: Tenemos un montón de ofertas comerciales. Tenemos un acuerdo comercial con el Reino Unido que ya es, puede ver cuál es el acuerdo comercial con el Reino Unido ahora.

Margaret Brennan: Correcto, entonces es un número fluctuante. No es, no es una constante. Pero antes de dejarte ir, el presidente de Finanzas del Senado, sé que estuviste en esta reunión en la Casa Blanca esta semana, indicó cuadruplicar la deducción de impuestos estatales y locales, o el impuesto de sal, no es algo que le interese hacer. No tienen la política en el Senado como lo hacen en la Cámara que lo requerirían, correcto. Entonces, ¿está comprometida la Casa Blanca a mantener esto, esta cuadruplicación de la deducción de impuestos de sal tal como es?

Hassett: El presidente ha dicho que apoya el cambio de la ley, la deducción fiscal estatal y local. Y este es muy, ya sabes, es un problema de comercio de caballos con el Senado y la Cámara. Y nuevamente, el Presidente ha enumerado sus prioridades de la factura de impuestos, y ya sabes, no es impuesto sobre los consejos, no hay impuestos sobre horas extras, los conoces a todos. Y el Senado y la Cámara, saben que esas prioridades para el presidente son líneas rojas. Y luego, por otro lado, están negociando lo que van a negociar, porque hay un nivel diferente de apoyo en el Senado que había en la Cámara. Y al final, lo único que necesitamos, el presidente quiere, es un proyecto de ley que aprueba. Pasa el 4 de julio.

Margaret Brennan: Entonces, el senador Crapo necesita prepararse para que eso se quede como la Cámara lo escribió.

Hassett: Tiene que resolverlo con la casa.

Margaret Brennan: Está bien. Kevin Hassett, gracias por su tiempo esta mañana. Volveremos en un momento.