El presidente de la Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, para renunciar al Congreso

Washington – El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, un republicano de Tennessee, anunció el lunes que planea renunciar después de que el Congreso aprueba el proyecto de ley de presupuesto del presidente Trump.

“Recientemente, me ofrecieron una oportunidad en el sector privado que era demasiado emocionante para dejarlo pasar. Como resultado, hoy notifiqué al orador y a la Cámara de Representantes que renunciaré al Congreso tan pronto como la Cámara vota una vez más en el paquete de reconciliación”, dijo Green en un comunicado.

Su próxima renuncia fue reportada por primera vez por Punchbowl News.

Como presidente del Comité de Seguridad Nacional, Green lideró un esfuerzo el año pasado para Secretario de Seguridad entonces Homeland Alejandro Mayorkas sobre el manejo de la administración Biden de la frontera entre Estados Unidos y México.

Green ha servido en el Congreso desde 2019. Había planeado retirarse a fines del año pasado en lugar de buscar un cuarto mandato, pero rápidamente revertió el curso después de que Trump lo instó a reconsiderar.

“Aunque planeaba retirarme al final del Congreso anterior, me quedé para asegurarme de que las medidas y prioridades de seguridad fronteriza del presidente Trump logren pasar el Congreso”, dijo Green. “Al supervisar la parte de seguridad fronteriza del paquete de reconciliación, lo he hecho. Después de eso, me retiraré, y habrá una elección especial para reemplazarme”.

La partida de Green podría comer aún más la estrecha mayoría republicanos de la Cámara, dependiendo de cuándo se va y cuándo se celebra una elección especial en su distrito sólidamente rojo. Los republicanos actualmente pueden permitirse perder tres votos, pero hay tres vacantes de demócratas que murieron este año. Las elecciones especiales para reemplazarlas están programadas para el otoño.

Los líderes del Congreso se han dado una fecha límite autoimpuesta del 4 de julio para enviar el paquete de reconciliación al Sr. Trump. La casa aprobado el proyecto de ley antes del Día de los Caídos, y el Senado es se espera que haga cambios en él En las próximas semanas antes de enviarlo a la cámara inferior.

