Homan dice que la administración de Trump “no tiene intención de arrestar” Newsom, después de que Trump dice “lo haría”

El “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo a CBS News el lunes “que no hay intención de arrestar” al gobernador de California Gavin Newsom, después de que el presidente Trump sugirió que estaba abierto a la idea, aumentando una guerra de palabras sobre las protestas y la respuesta de la aplicación de la ley en Los Ángeles.

“Todo eso se ha sacado de contexto”, dijo Homan. “Todavía no han cruzado una línea … Si cruzas esa línea, no me importa quiénes son, el gobernador, el alcalde, lo que sea, y cuando comete un crimen contra los oficiales de ICE, buscaremos enjuiciamiento”.

La administración y el noticias se han criticado bruscamente por el manejo de las protestas de Los Ángeles, que fueron provocadas por las acciones de inmigración y cumplimiento de aduanas en la ciudad. Trump acusó a Newsom de no tratar con la violencia y ordenó a la ciudad a la ciudad a la ciudad. Newsom respondió con un pleito Sobre los despliegues de las tropas y argumenta que Trump está inflamando la situación.

Homan tiene sugerido en el pasado que los funcionarios electos podría ser arrestado si se descubre que han impedido hielo. El sábado, Homan no descartó explícitamente la detención de Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una entrevista con Noticias de NBC – Aunque no dijo que se presentaran arrestos, y dijo que no cree que Bass haya “cruzado la línea todavía”.

Newsom más tarde dicho: “Ven a buscarme, tipo duro”.

Cuando Preguntado el lunes Sobre la idea de arrestar a Newsom, Trump dijo: “Lo haría si yo fuera Tom”, agregando: “A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería una gran cosa”.

Pero Homan le dijo a CBS News que “dejará eso” el Departamento de Justicia para determinar si alguien ha impedido ICE.

“No hay intención de arrestar al gobernador en este momento. No sé si cruzó esa línea”, dijo Homan.

En la entrevista con CBS News, Homan dijo que “absolutamente era” necesario enviar fuerzas de la Guardia Nacional a Los Ángeles, diciendo que los manifestantes habían causado daños a la propiedad y agredidos a los agentes de hielo.

Newsom dice que las tropas de la Guardia Nacional fueron llamadas ilegalmente por el gobierno federal sin el permiso del estado, lo que provocó una demanda el lunes. Los funcionarios locales argumentan que la presencia de las tropas podría agravar las protestas, agregando que la policía local puede manejar la situación.

La administración tiene también activado 700 miembros del Cuerpo de Marines para apoyar a la Guardia Nacional. Oficina de Newsom dicho: “El nivel de escalada es completamente injustificado, sin transcurrir y sin precedentes”.