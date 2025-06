6 de enero víctimas de motín, los demócratas ven la hipocresía en la respuesta de Trump a las protestas de Los Ángeles

“La gente todavía está traumatizada antes del 6 de enero. No solo los oficiales. Todos los que lo vieron. Eso no ha cambiado”, dijo el ex oficial de policía del Capitolio de EE. UU. Harry Dunn, quien respondió al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Dunn y algunas de las otras víctimas del Asedio del capitolio de EE. UU. están enojados por las declaraciones públicas y la respuesta de la administración Trump a las disturbios en Los Ángelesacusando a los altos funcionarios y al presidente de hipocresía. Señalan la clara diferencia entre la respuesta agresiva del presidente y sus principales ayudantes contra aquellos que supuestamente agredieron a la policía en Los Ángelesen comparación con su defensa firme de aquellos que admitieron golpear y gastar a la policía el 6 de enero. La disparidad corre el riesgo de inflamar la ya acalentada controversia en California.

“Trump todavía llama al 6 de enero un ‘día de amor’ y es un total de toros ***”, dijo Dunn a CBS News.

“La hipocresía es la palabra clave”, dijo. “Trump piensa que cualquier cosa que se haga en su nombre está bien. El 6 de enero se hizo en su nombre, por lo que nuestros oficiales no importan”.

Archivo: los manifestantes intentan ingresar al edificio del Capitolio de EE. UU. El 6 de enero de 2021. Eric Lee/Bloomberg a través de Getty Images



Algunos de los principales líderes de seguridad nacional de la administración Trump han emitido declaraciones públicas contundentes que critican a las personas acusadas de enfrentar y agredir a la policía en Los Ángeles, en medio de un fin de semana de disturbios sobre las redadas de inmigración federales. Esas declaraciones son la ira o la frustración de las víctimas de asedio del capitolio, que todavía están indignados por el presidente de los perdigones, Trump emitió a más de 1,500 acusados ​​de disturbios del capitolio, incluidos aproximadamente 600 acusados ​​de agredir a la policía.

El sábado, el director del FBI, Kash Patel, escribió un publicación en las redes sociales Dicho: “Golpea a un policía, vas a la cárcel … no importa de dónde vienes, cómo llegaste aquí o qué movimiento te habla”.

Un día después, el director adjunto del FBI, Dan Bongino, escribió: “Si elige la violencia esta noche, este mensaje es para usted. Investigaremos y buscaremos todos los líderes disponibles por asalto a un oficial federal, además de los muchos arrestos ya realizados”.

“Parece que esas publicaciones deberían tener un asterisco, que dice ‘efectivo ahora’. Están bien con los agentes de policía que fueron agredidos y atacados el 6 de enero “, dijo Dunn, lanzando esos puestos.

Brendan Ballou, un ex fiscal federal que manejó algunos casos penales del 6 de enero, dijo a CBS News: “Para Trump, la ley se aplica a sus enemigos pero no a sus amigos. Él llama a los manifestantes en los insurreccionistas de Los Ángeles” mientras elogiaba a quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero como “Patriots” y “guerreros”. “.

“Su uso del lenguaje es deliberado: es un intento de reescribir la historia y crear una falsa equivalencia entre las protestas que ocurren ahora y su intento de subvertir la democracia en 2021”, agregó Ballou. “Espero que los siguientes no se enamoren”.

Los demócratas en el Congreso también han notado el contraste en la decisión del Sr. Trump de ordenar a la Guardia Nacional a California este fin de semana, a pesar de su demora en hacerlo para ayudar a salvar al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. En un discurso esa mañana, Trump exhortó a sus seguidores a ir al Capitolio y protestar por la certificación de las elecciones de 2020. Justo antes de las 2 de la tarde, el jefe de policía del Capitolio declaró un motín y solicitó ayuda de la Guardia Nacional. Unas 2.5 horas transcurrieron antes de que el Sr. Trump lanzara un video que le decía a sus seguidores que se fueran a casa. La Guardia Nacional llegó al Capitolio cuatro horas después de que el jefe de policía solicitó a las tropas.

El representante Glenn Ivey, un demócrata de Maryland que representa a un gran número de empleados del Congreso, dijo a CBS News: “La hipocresía es inconfundible”.

“El presidente Trump ha instado al despliegue inmediato de la Guardia Nacional en Los Ángeles, a pesar de que el gobernador y el alcalde dicen que no es necesario”, dijo Ivey. “Sin embargo, retrasó enviar al guardia el 6 de enero, cuando los insurreccionistas irrumpieron en el Capitolio, atacaron violentamente a la policía y atacaron a Mike Pence y Nancy Pelosi”.

En las publicaciones de redes sociales el lunes, algunos de los manifestantes condenados el 6 de enero han argumentado que los disturbios de Los Ángeles son mayores en escala y tamaño que el asedio del Capitolio de los Estados Unidos. En una publicación X que recibió 1 millón de vistas en sus primeras 12 horas, una imagen de lado a lado de un momento ardiente y lleno de humo de los disturbios de Los Ángeles se muestra junto a un momento más tranquilo durante los ataques de los disturbios del Capitolio.

Dunn argumentó que otras capas de hipocresía se arriesgan a inflamar aún más las tensiones. Dijo que la indignación entre los partidarios de Trump sobre la onda de las banderas mexicanas de las multitudes en Los Ángeles minimiza el horror del Banderas confederadas que fueron desfilar en Capitol Hill el 6 de enero.

Las críticas abrasadoras de las personas que formaron parte de las multitudes y confrontaciones con la policía en Los Ángeles marca un fuerte contraste con el tratamiento del ganador del Capitolio Ashli ​​Babbitt por el Sr. Trump y sus aliados. Estaba en la línea del frente de la mafia del 6 de enero, ya que rompió el lobby del orador de la casa y fue asesinado y asesinado por un teniente de la policía del Capitolio cuando entró en una ventana destrozada en una puerta. Trump ha llamado a Babbitt un “patriota”, y la administración Trump recientemente llegó a un acuerdo legal para dar un pago multimillonario financiado por los contribuyentes a la familia de Babbitt.

Harrison Fields, subsecretario de prensa de la Casa Blanca Diputada, dijo en un comunicado: “Los mismos medios que llaman al caos y la anarquía en las protestas pacíficas de Los Ángeles” y distrae a los pueblos estadounidenses con narraciones jugadas son los mismos medios que cubrieron para Biden cuando permitió más de 20 millones de inmigrantes ilegales a nuestro país “.

Agregó que el Sr. Trump “fue elegido para asegurar la frontera, equipar a los funcionarios federales con las herramientas para ejecutar este plan y restaurar la ley y el orden” y agregó que las protestas subrayan la necesidad de aprobar la legislación que contiene la agenda de segundo período del Sr. Trump, para “proporcionar fondos registrados y recursos a aquellos en las líneas de primera línea en Los Ángeles”.

El FBI no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre la disparidad de la reacción de su liderazgo al 6 de enero, en comparación con las protestas de Los Ángeles.

Patel y Bongino, que fueron nombrados dos líderes principales del FBI por Trump, tienen una historia de puestos conspirativos y declaraciones sobre el ataque del Capitolio.

En una publicación en las redes sociales el año pasado, Bongino escribió: “¿Quién más estaba en el DNC el 6 de enero? ¿Fue todo una configuración?”

Patel inicialmente desafió las solicitudes de información del comité selecto de la Cámara del 6 de enero, aunque lo hizo aparecer Antes del panel de diciembre de 2021. En su Senado, Audiencias de confirmación a principios de este año, Patel fue acusado de referirse a los violentos alborotadores del Capitolio como “prisioneros políticos”.

El FBI tampoco respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de CBS News sobre las declaraciones de Patel y Bongino.

Trump ha defendido constantemente a los alborotadores del Capitolio como patriotas que fueron víctimas de un departamento de justicia “armado” durante la administración Biden.

El representante Dan Goldman, un demócrata de Nueva York, dijo a CBS News que es Trump quien ha armado el gobierno federal.

“Donald Trump perdonado 1.500 policías e insurreccionistas, desafiaron las órdenes judiciales y armaron enjuiciamientos contra sus oponentes políticos, pero ahora finge preocuparse por la “ley y el orden” cuando los estadounidenses protestan sus esfuerzos para deportar a los inmigrantes no violinales no violinales sin el debido proceso “, dijo Goldman”. ¿Dónde estaba el ultragio republicano cuando Trump liberó terroristas nacionales? “

La representante Bennie Thompson, la demócrata de Mississippi que presidió el comité selecto de la Cámara del 6 de enero, dijo a CBS News: “Si es el Capitolio el 6 de enero o Los Ángeles este fin de semana, está claro que Trump está totalmente bien con la iluminación del partido para avivar la violencia si cree que lo ayudará políticamente. Nos ahorrará la falla falsa”.

contribuido a este informe.

