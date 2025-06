Kilmar Abrego García está “defendiendo las protecciones constitucionales de la roca madre para todos nosotros”, dice su abogado

Washington – Un abogado de Kilmar Abrego García, el deportado por error hombre que fue traído recientemente de El Salvador Para enfrentar cargos en los Estados Unidos, dijo que su caso es más grande que un individuo.

Chris Newman, quien representa a la familia de Abrego García, le dijo al mayor Garrett de CBS News en una entrevista que no ve el caso como un referéndum sobre la inmigración, sino como un posible punto de inflexión en la erosión de los derechos del debido proceso en los Estados Unidos.

“La administración Trump está muy interesada en hacer de este un referéndum sobre el debate de inmigración, que, como saben, se ha engrasado y polarizado”, dijo Newman. “Y esa es una forma de verlo. Y creo que ciertamente muchas personas lo ven de esa manera. No lo veo de esa manera. Veo esto como un caso de orden constitucional central, un caso central de debido proceso. Y sucede que un inmigrante salvadoreño defiende las protecciones constitucionales de Bedrock para todos nosotros”.

Abrego García fue Regresó a los EE. UU. el viernes para enfrentar cargos de contrabando humano, en medio de una batalla intensiva entre la administración Trump y los tribunales.

El caso encendió la indignación generalizada después de que Abrego García fue enviado a El Salvador y retenido en un prisión de supermax infame junto con cientos de otros deportadosa pesar de un fallo de juez años antes de que no debería ser deportado a El Salvador. La administración Trump admitió que su deportación fue un “error administrativo”.

A JUdge había ordenado El gobierno para “facilitar” el regreso de Abrego García a los Estados Unidos, pero la administración no lo trajo de vuelta durante meses, argumentando que dependía del gobierno salvadoreño si lo libere.

La acusación, que se reveló el viernes, alega que Abrego García y otros transportaron a miles de migrantes en todo Estados Unidos que estaban ilegalmente en el país. También afirma que muchos de los migrantes indocumentados eran miembros de la pandilla MS-13. La administración también acusó a Abrego García de la membresía de MS-13, que su familia y abogados niegan firmemente.

“Hasta el viernes, Kilmar Abrego García nunca había sido acusado de ningún delito, ya sea en los Estados Unidos o El Salvador, pero no sabría que si viera las sesiones informativas de prensa de la Casa Blanca durante los últimos dos meses”, dijo Newman. “Todo lo que hemos estado preguntando hasta este punto es que Kilmar tenga su día en la corte para que pueda defenderse”.

En documentos judiciales durante el fin de semana, los abogados de Abrego García acusó a la administración Trump de un “esfuerzo elaborado y de todo el gobierno para desafiar las órdenes de la corte, negar el debido proceso y menospreciar a Abrego García”. La administración dice que ha cumplido con órdenes judiciales devolviendo a Abrego García a los Estados Unidos

Newman dijo que los legisladores demócratas que visitado Abrego García cuando fue encarcelado en El Salvador regresó con una advertencia de los salvadoreños cuyos miembros de la familia habían sido tratados de manera similar por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

“En El Salvador no tenemos más barandas. No tenemos más la Corte Suprema. No tenemos más cheque contra el presidente Bukele, aparte de la opinión pública. Todos tienen que luchar para asegurarse de mantener las instituciones de su democracia porque ya las hemos perdido en El Salvador”, dijo Newman sobre su mensaje.

