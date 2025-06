La representante demócrata de Nueva Jersey, Lamonica Mciver, acusada de asalto federal

Jake Rosen es un reportero que cubre el Departamento de Justicia. Anteriormente fue un reportero digital de campaña que cubrió la campaña 2024 del presidente Trump y también se desempeñó como productor asociado de “Face the Nation con Margaret Brennan”, donde trabajó con Brennan durante dos años en la transmisión. Rosen ha sido productor de varios podcasts de CBS News, incluidos “The Takesout”, “The DeBrief” y “Agent of Betrayal: The Double Life of Robert Hanssen”.