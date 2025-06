Bajo la presión de la Casa Blanca, el hielo busca nuevas formas de aumentar los arrestos

“Simplemente tenemos tanto trabajo que no hay suficientes horas en el día, para ser honesto contigo, solo para hacerlo”, dijo. “Mis equipos, todos estos tipos que ves aquí, están trabajando siete días a la semana, trabajando las 24 horas. Ya no he tenido un día libre en varios meses”.

Ripa dijo que muchos agentes están trabajando turnos escalonados para asegurar que toda la semana esté cubierta. (Un funcionario de seguridad nacional dijo que el uso de cambios escalonados no es nuevo).

El Times recientemente acompañó al Sr. Nuñez y otros funcionarios de ICE en Miami mientras realizaban una serie de arrestos. En el transcurso de varias horas, un grupo de más de 10 oficiales, que en ciertos puntos incluían agentes del FBI y un funcionario del Departamento de Estado, rastreó y detuvo un total de tres migrantes.