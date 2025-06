Eleanor Norton, delegado de DC en el Congreso, se aferra a asentarse en medio de señales de declive

La Sra. Norton representa a Washington como miembro no votante. Pero para las personas preocupadas por su incapacidad para realizar, eso solo hace que su condición actual sea más alarmante. Si bien los delegados no votantes pueden introducir legislación y servir en los comités, no tienen la capacidad de influir en el piso, lo que significa que su poder depende de cuán efectivos y contundentes sean para abogar por sus intereses y persuadir a otros legisladores para que los pongan del lado de ellos. Un miembro describió que el trabajo era efectivamente un cabildero con una oficina incorporada y personal del Congreso.